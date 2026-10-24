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'సల్మాన్​ఖాన్​ను ప్రశంసించినందుకే టైగర్ ష్రాఫ్​పై కాల్పులు'- పోలీసులకు వెల్లడించిన నిందితుడు

నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పుల ఘటన కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సల్మాన్ ఖాన్‌ను పొగిడినందుకే టైగర్​ ష్రాఫ్​పై కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు వెల్లడించాడు.

Tiger Shroff Firing Case Details
నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2026 at 3:49 PM IST

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Tiger Shroff Firing Case : బాలీవుడ్‌ నటుడు టైగర్‌ ష్రాఫ్‌పై కాల్పుల ఘటన ఇండస్ట్రీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ సృష్టిస్తోంది. ఈ ఘటనలో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. 2022లో ఓ సినిమా ప్రమోషన్‌ సందర్భంగా టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ను పొగడటమే ఈ కాల్పులకు కారణంగా తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు నిందితుల్లో ఒకరు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించినట్లు జాతీయ మీడియా కథనం పేర్కొంది.

ఒక సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో సల్మాన్‌ గురించి ష్రాఫ్‌ మాట్లాడుతూ 'టైగర్‌ అనే పేరు ఎంత మందికైనా ఉండొచ్చు. కానీ, ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఒక్కరే టైగర్‌. ఆయనే సల్మాన్‌ ఖాన్‌’' అని వ్యాఖ్యానించాడని నిందితుడు తెలిపినట్లు సమాచారం. ఆ వ్యాఖ్యల కారణంగానే అతడిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని విచారణలో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక, ఈ కేసులో నిందితుల బ్యాంక్‌ ఖాతాలపై పోలీసులు దృష్టి పెట్టారు. ఇప్పటివరకు అనుమానిత లావాదేవీలకు సంబంధించి ఆరు బ్యాంకు ఖాతాలను గుర్తించి పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ నగదు బదిలీలు నేరుగా కాకుండా, మూడు వేర్వేరు దశల ద్వారా నిందితులకు చేరినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు ఈ సందర్భంగా గుర్తించారు.

రాజస్థాన్‌లోని కోటా రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద రైలులో ప్రయాణిస్తోన్న సమయంలో నిందితులను అరెస్ట్‌ చేశారు. కాల్పుల అనంతరం పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు నిందితులు తమ ఫోన్లను స్విచ్‌ ఆఫ్‌ చేశారు. కమ్యూనికేషన్‌ కోసం వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్‌ను ఉపయోగించి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మరోవైపు కాల్పుల ఘటన తర్వాత సినిమా సెట్స్​లో సెక్యూరిటీని కఠినతరం చేయాలని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్ (FWICE) నిర్మాతలకు ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేసింది. షూటింగ్‌లలో ప్రముఖులు, సాంకేతిక నిపుణులు, నటుల భద్రతకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని కోరింది. అధికారిక గుర్తింపు లేని వ్యక్తులను సిబ్బందిగా నియమించవద్దని హెచ్చరించింది.

క్రిమినల్స్​కు సినీ పరిశ్రమ సులువైన లక్ష్యం: మనోజ్ బాజ్​పేయీ
మరోవైపు ఈ కాల్పుల ఘటనపై రీసెంట్​గా నటుడు మనోజ్ బాజ్​పేయీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సినిమా పరిశ్రమ క్రిమినల్స్​కు ఎప్పుడూ సులువైన లక్ష్యంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. ఎవరో తెలీకుండా ఇలా ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా కాల్పులు జరపడం భయంకరమైన విషయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరిపై తీవ్రమైన మానసిక ప్రభావాన్ని చూపుతాయన్నారు. తాము (ఇండస్ట్రీ వ్యక్తులు) ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నామని అనిపిస్తుందని మనోజ్ బాజ్​పేయీ చెప్పారు.

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