టైగర్ ష్రాఫ్ డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్- కాల్పుల ఘటన తర్వాత తొలిసారి అలా!
Tiger Shroff Global Peace Honours 2026 : నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ ముంబయిలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. కాల్పుల ఘటన తర్వాత టైగర్ తొలిసారి స్టేజ్పై డ్యాన్స్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 11:31 AM IST
బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ శనివారం రాత్రి ముంబయిలోని గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా వద్ద నిర్వహించిన గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ 2026 కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అంతేకాదు, ఆ వేడుకలో డ్యాన్స్ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. అక్టోబర్లో జరిగిన ఓ ఘటన తర్వాత ఆయన స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి. కార్యక్రమంలో టైగర్తో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా పాల్గొన్నారు. శనివారం రాత్రి నిర్వహించిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా టైగర్ చేసిన డ్యాన్స్ వీడియోలను అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.
'దేవా శ్రీ గణేశా' పాటకు డ్యాన్స్
గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ వేదికపై టైగర్ ష్రాఫ్ 'దేవా శ్రీ గణేశా' పాటకు డ్యాన్స్ చేశారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించిన టైగర్, స్టేజ్పై తన డ్యాన్స్ మూమెంట్స్తో ఆకట్టుకున్నారు. షో జరుగుతున్న సమయంలో స్పెషల్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోల్లో స్టేజ్ మొత్తం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తోంది. ముంబయిలోని గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా వద్ద ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. బాలీవుడ్లో డ్యాన్స్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉన్న హీరోల్లో టైగర్ ఒకరు. అయితే ఇది సినిమా ప్రమోషన్ కోసం నిర్వహించిన కార్యక్రమం కాదు. ఉగ్రవాద బాధితులు, శాంతి కోసం కృషి చేసిన వ్యక్తులను గౌరవించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన వేడుకలో టైగర్ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు.
Tiger Shroff steals the show with his energetic dance moves at Global Peace Honours 2026 🔥 His first public appearance since the shooting incident and he certainly made it a memorable one. https://t.co/Umde8kAPXb— The Gossip Queen 👸 (@thegosssipqueen) November 21, 2026
అక్టోబర్ 18న కాల్పుల ఘటన
గత నెల 18న టైగర్ ష్రాఫ్ ప్రయాణిస్తున్న కారుపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. కాల్పుల కారణంగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు అద్దం దెబ్బతింది. ఈ ఘటనలో టైగర్కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. అయితే దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తులు ఎవరనే వివరాలు అప్పట్లో వెల్లడించలేదు. ఘటన జరిగిన అక్టోబర్ 18 నుంచి నవంబర్ 21 వరకు దాదాపు నెల రోజులు బయట పెద్దగా కనిపించింది లేదు. అలాగే టైగర్ బహిరంగంగా ఎలాంటి ప్రదర్శన ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్లో పాల్గొని స్టేజ్పై డ్యాన్స్ చేశారు.
గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ ఎందుకు నిర్వహిస్తారంటే?
గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ కార్యక్రమాన్ని దివ్యజ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తోంది. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ సతీమణి అమృతా ఫడ్నవీస్ ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించారు. ఉగ్రవాద దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితులను స్మరించుకోవడం, అలాంటి ఘటనల్లో ధైర్యంగా పోరాడిన వ్యక్తులను గౌరవించడం కోసం ఏటా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. శాంతి, ఐక్యత, మానవత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం కూడా దీని లక్ష్యం. ఉగ్రవాదం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని గుర్తుచేసుకోవడంతో పాటు సమాజంలో శాంతి కోసం నిలబడిన వ్యక్తులకు ఈ వేదిక ద్వారా గౌరవం అందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కార్యక్రమానికి ముంబయిలోని చారిత్రక గేట్వే ఆఫ్ ఇండియాను వేదికగా ఎంచుకున్నారు.
షారుక్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్ కూడా
ఈ కార్యక్రమానికి బాలీవుడ్ నుంచి పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. షారుక్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్తో పాటు నటుడు విక్రాంత్ మాస్సే కూడా పాల్గొన్నారు. భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ సైతం ఈ వేడుకకు వచ్చారు. ఇలా సినిమా, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఒకే వేదికపై కనిపించారు. అసలైతే సినీ అవార్డుల కార్యక్రమాల్లో కనిపించే నటీనటులు ఈసారి శాంతికి సంబంధించిన ప్రత్యేక వేడుకలో పాల్గొన్నారు. గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా వద్ద నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖుల హాజరుతో పాటు టైగర్ ష్రాఫ్ డ్యాన్స్ వీడియో కూడా వైరల్ అవుతోంది. నవంబర్ 21న నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఉగ్రవాద బాధితులు, వారి కోసం పోరాడిన వ్యక్తులను స్మరించుకున్నారు.
చివరిగా 'బాఘీ 4'లో నటించిన టైగర్
టైగర్ ష్రాఫ్ చివరిగా 'బాఘీ 4' సినిమాలో కనిపించారు. ఏ హర్ష దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 2025 సెప్టెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలైంది. సాజిద్ నడియాడ్వాలా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇందులో టైగర్తో పాటు బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. హర్నాజ్ సంధు, సోనమ్ బజ్వా, శ్రేయాస్ తల్పాడే, మహేశ్ ఠాకూర్, సౌరభ్ సచ్దేవా, ఉపేంద్ర లిమాయే ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. బాఘీ సిరీస్లో నాలుగో చిత్రంగా వచ్చిన ఈ సినిమాతో టైగర్ తన యాక్షన్ ఇమేజ్ను కొనసాగించారు. గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్లో పాల్గొన్నప్పటికీ తన తదుపరి సినిమా గురించి టైగర్ ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు.
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