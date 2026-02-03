ETV Bharat / entertainment

ఫిబ్రవరిలో రీరిలీజ్‌ల హవా- ఏకంగా ఆరు చిత్రాలు- బాక్సాఫీస్ జోష్​ను కంటిన్యూ చేస్తాయా?

వాలెంటైన్స్ వీక్‌లో క్లాసిక్ సినిమాల సందడి - ఫిబ్రవరి 2026 రీ రిలీజ్ సినిమాలు - ఈ నెలంతా చిన్న సినిమాలదే హవా!

February Re releases
February Re releases (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 11:17 AM IST

3 Min Read
February Re releases : సంక్రాంతి పండుగ సీజన్‌లో విడుదలైన స్టార్ హీరోల సినిమాలు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనతో పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించాయి. అయితే ఆ హడావుడి తర్వాత టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫిబ్రవరి నెలలో అంతగా సందడి కనిపించడం లేదు. ఈ నెలలో బడా హీరోలు నటించిన సినిమాలు గానీ, భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు గానీ విడుదలకు సిద్ధంగా లేవు. దీంతో థియేటర్లు బిజీగా ఉండేందుకు చిన్న సినిమాలు, అలాగే సూపర్ హిట్ పాత చిత్రాల రీ రిలీజ్‌లపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఫిబ్రవరిలో కొత్త సినిమాల కంటే పాత హిట్ చిత్రాలే సినీ అభిమానులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

వాలెంటైన్స్ వీక్‌లో క్లాసిక్ సినిమాల సందడి
ఫిబ్రవరి నెలలో అసలైన ఉత్సాహం రీ రిలీజ్ అయిన సినిమాల నుంచే వస్తోంది. ముఖ్యంగా వాలెంటైన్స్ వీక్ సందర్భంగా కొత్త ప్రేమకథలకన్నా, మరపురాని సంగీతం, భావోద్వేగాలతో నిండిన క్లాసిక్ చిత్రాలను ప్రేక్షకులు మళ్లీ థియేటర్లలో చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ ప్రేమికుల వారంలో థియేటర్లు నాస్టాల్జియా ఫీల్‌తో నిండిపోతున్నాయి.

ఫిబ్రవరి 2026 రీ రిలీజ్ సినిమాలు

  • 3 – ఫిబ్రవరి 6: ధనుష్, శ్రుతి హాసన్ నటించిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా 2012లో వచ్చింది.. ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలోకి 4Kలో రీ-రిలీజ్ అవుతోంది.
  • ఆరెంజ్ (4K వెర్షన్) – ఫిబ్రవరి 7: రామ్ చరణ్, జెనీలియా ప్రధాన పాత్రల్లో 2010లో వచ్చిన కల్ట్ లవ్ స్టోరీ. ఫిబ్రవరి 7న 4Kలో రీ-రిలీజ్ అవ్వనుంది.
  • కాంచన – ఫిబ్రవరి 13: రాఘవ లారెన్స్ హిట్ హారర్-కామెడీ 2011లో వచ్చింది. 13న థియేటర్లలో మళ్లీ 4K రీ-రిలీజ్ అవుతుంది.
  • లవ్ స్టోరీ – ఫిబ్రవరి 14: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి నటించిన శేఖర్ కమ్ముల రొమాంటిక్ హిట్ 2021లో వచ్చింది.వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్‌గా రీ-రిలీజ్ ఫిబ్రవరి 14న రానుంది.
  • మనసంతా నువ్వే – ఫిబ్రవరి 14: ఉదయ్ కిరణ్ ఎవర్‌గ్రీన్ రొమాంటిక్ బ్లాక్‌బస్టర్ 2001లో వచ్చింది. వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్ రీ-రిలీజ్ ఫిబ్రవరి 14న థియేటర్లలో వస్తుంది.
  • ఏ మాయ చేశావే – ఫిబ్రవరి 14: నాగ చైతన్య, సమంత హీరోలుగా గౌతమ్ మీనన్ డైరెక్ట్ చేసిన సూపర్ హిట్ రొమాంటిక్ డ్రామా 2010లో వచ్చింది. వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్‌గా రీ-రిలీజ్, ఫిబ్రవరి 14న కానుంది.

ఇక వీటితో పాటు
ఈ వారం మరోసారి రద్దీగా ఉండే శుక్రవారం కానుంది. అయితే విడుదలవుతున్నవి ఎక్కువగా తక్కువ బడ్జెట్ చిత్రాలే. వీటిలో గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో, సారా అర్జున్ నటించిన యూఫోరియా సినిమాపై మాత్రం కొంత ఆసక్తి నెలకొంది. హనీ నవీన్ చంద్ర హీరోగా సైకలాజికల్ హారర్ టైప్ సినిమా. ట్రైలర్‌లో పిల్లి ఎలిమెంట్ బాగా హైలైట్ అయింది.శ్రీ చిదంబరం గారు ఫీల్ గుడ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ లాంటిది. ట్రైలర్ చూస్తే ఎమోషన్ + ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మిక్స్ ఉంది. బరాబర్ ప్రేమిస్తా ప్రభాకర్​ కుమారుడు చంద్రహాస్ హీరోగా, మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా రొమాంటిక్ + మాస్ ఎలిమెంట్స్‌తో రూపొందింది. ఇప్పటికే 'మల్లి మల్లి', 'గుంజి గుంజి', 'రెడ్డి మామ' లాంటి సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 6న ఆ సినిమాను రిలీజ్​ చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ పద్మ, ఎర్ర చీర, గార్గ, బ్లడ్ రోజెస్, లగ్గం టైమ్ వంటి సినిమాలు, అలాగే తమిళ డబ్బింగ్ చిత్రం విత్ లవ్ కూడా ఈ వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. మొత్తానికి ఫిబ్రవరిలో కొత్త సినిమాల కన్నా రీరిలీజ్ క్లాసిక్స్‌దే హవా కొనసాగుతోంది.

