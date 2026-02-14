ETV Bharat / entertainment

'ఆ డైలాగ్ వాడుకున్నందుకు మీకు డబ్బులిచ్చారా?'- ధురంధర్​ సినిమా డైలాగ్​పై సన్నీ దేఓల్​ రియాక్షన్ ఇదే

'ఘాయల్ హూ, ఇస్​లియే ఘాతక్ హూ' డైలాగ్​ గురించి స్పందించిన సన్నీ దేఓల్- తన సినిమా పేర్లను ఉపయోగించినందుకు సంతోషమేనన్న సన్నీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 9:32 PM IST

Sunny Deol on Dhurandhar dialogue : బాలీవుడ్​ స్టార్ హీరో సన్నీ దేఓల్​ ప్రస్తుతం వరుస విజయాలతో తన '2.0 వెర్షన్'ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. యానిమల్​ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఈ విలక్షణ నటడు, ఇటీవల వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజ్, అహాన్ శెట్టిలతో కలిసి 'బోర్డర్ 2' మూవీలో కనిపించారు. దేశ భక్తి, సరిహద్దు యుద్ధ నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న సమయంలోనే, 2025 చివర్లో​ రిలీజై, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న 'ధురంధర్' చిత్రం గురించి సన్నీ దేఓల్​ ఇంట్రెస్టింగ్​ విషయాలు పంచుకున్నారు.

వైరల్​గా మారిన ఈ డైలాగ్​పై
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణవీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ నటించిన ధురంధర్​ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను తిరగరాసింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సినిమాలో 'ఘాయల్ హూ, ఇస్​లియే ఘాతక్ హూ' అనే డైలాగ్ బాగా వైరల్ అయ్యింది. అయితే, 'ఘాయల్', 'ఘాతక్' అనేవి సన్నీ దేఓల్​ పాత హిట్ సినిమాల పేర్లు. తాజాగా దీనిపై స్పందించిన సన్నీ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.

నాకూ చాలా సంతోషంగా ఉంది
ఇటీవల ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, 'ధురంధర్' మేకర్స్ మీ సినిమా టైటిల్స్‌ను డైలాగ్‌లో వాడినందుకు మీకు ఏమైనా రాయల్టీ ఇచ్చారా?' అని అడగ్గా, సన్నీ దేఓల్​ నవ్వుతూ 'అది చాలా స్వీట్' అని అన్నారు. దీనిపై ఆయన వివరణ ఇస్తూ, "ఆ చిత్ర దర్శకుడు నాకు పెద్ద అభిమాని. ఆయన నా సినిమాలు 'ఘాయల్', 'ఘాతక్' అన్నీ చూశారు. గౌరవార్థం ఆయన ఈ డైలాగ్‌ను వాడారని నేను అనుకుంటున్నాను. వారు ఆ టైటిల్స్‌ను ఉపయోగించడంతో నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని ఆయన బదులిచ్చారు.

టాక్సిక్​కు పోటీగా ధురంధర్​ పార్ట్​ 2
మరోవైపు, 'ధురంధర్' మేకర్స్ పార్ట్ 2 తో తిరిగి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత హైప్​ పెంచింది. కాగా, 'ధురంధర్ 2' మార్చి 19న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇది యష్ (రాఖీ భాయ్​), కియారా అడ్వాణీ నటించిన 'టాక్సిక్' చిత్రంతో పోటీ పడనుంది. అయితే, ధురంధర్​ ఫస్ట్​ పార్ట్ హిందీలో మాత్రమే విడుదల చేశారు. కానీ, ఇప్పుడు పార్ట్​ 2ను తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మళయాలంలోనూ రిలీజ్​ చేయనున్నారు. ఇదే నెలలో అడవి శేష్ నటించిన 'డెకాయిట్​' సినిమా కూడా విడుదల కానుంది. దీంతో మార్చిలో బాక్సాఫీస్​ను షేక్​ చేసే చిత్రాలు పోటీ పడనున్నాయి.

సన్నీ భారీ సినిమాల్లో బిజీగా
అయితే, ప్రస్తుతం సన్నీ దేఓల్ చేతిలో క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఆమిర్ ఖాన్, ప్రీతి జింటాతో కలిసి నటిస్తున్న లాహోర్ 1947 చిత్రం 2026 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదల కానుంది. ఇక ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్స్​లోనూ ఈ హీరో సినిమాలు సందడి చేయనున్నాయి. 'ఇక్కా', 'గబ్రూ' వంటి ప్రాజెక్టులతో సన్నీ బిజీగా ఉన్నారు. ఇక నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం పార్ట్ 1'భారీ చిత్రంలో సన్నీ దేఓల్ హనుమంతుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. రణ్​బీర్ కపూర్, యశ్​, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాను వచ్చే దీపావళికి విడుదల కానుంది.

'బోర్డర్ 2' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​ ఎప్పుడంటే
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​'నెట్‌ఫ్లిక్స్' సంస్థ 'బోర్డర్​ 2' మూవీని భారీ మొత్తానికి స్ట్రీమింగ్ హక్కులను అధికారికంగా సొంతం చేసుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించి, రికార్డు కలెక్షన్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రం, 2026 మార్చి 20న ఓటీటీలో రిలీజ్​ కానుంది. అయితే, ఈ సినిమాకు కూడా ఎనిమిది వారాల థియేట్రికల్ విండో ఉండడంతో ఓటీటీలోకి రావడానికి సమయం పడుతుంది. అందకే వచ్చే నెలలోనే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

