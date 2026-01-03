సంక్రాంతి బరిలో 10మంది స్టార్ హీరోయిన్ల మధ్య పోటీ- అందరి 'ఆశ' ఒక్కటే!
సంక్రాంతి బరిలో ఏకంగా ఏడు సినిమాలు- అన్నింట్లోనూ స్టార్ హీరోయిన్లే- అందరి టార్గెట్ కూడా ఒక్కటే- పైచేయి సాధించేది ఎవరో?
Published : January 3, 2026 at 5:35 PM IST
2026 Sankranti Movies Heroines : సంక్రాంతి సీజన్ మొదలయ్యిందంటే మూవీ లవర్స్కు హుషారు, హడావుడి మొదలవుతోంది. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమాల సందడి మామూలుగా ఉండదు. ప్రతి ఏడాది సంక్రాంతి సినిమాలతో హీరోలతోపాటు హీరోయిన్లూ థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంటారు. అలా ఈ ఏడాది కూడా సంక్రాంతికి పలువురు హీరోయిన్లు కొత్త సినిమాలతో ప్రేక్షకులకును అలరించేందుకు రానున్నారు. అయితే ఈసారి రేస్ కాస్త భిన్నంగా ఉంది. ఈ నటీమణులందరికీ తమతమ కెరీర్లో ఈ సినిమాల ఫలితాలు కీలకం కానున్నాయి. వారెవరో చూద్దాం!
ప్రభాస్తో లక్ రానుందా?
'ది రాజాసాబ్' సినిమాలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవికా మోహనన్, రిద్ది కుమార్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే ఈ ముగ్గురికి ఈ సినిమా ఫలితం కీలకం కానుంది. రిద్దికి టాలీవుడ్లో ఇప్పటిదాకా చెప్పుకునే రేంజ్లో హిట్ రాలేదు. నిధికి ఇస్మార్ట్ శంకర్ తర్వాత ఆ స్థాయి విజయం దక్కలేదు. ఇక మాళవిక ఇదే సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజాసాబ్పై వీళ్లు ఆశలు పెట్టుకున్నారు! ఈ సంక్రాంతి రేస్లో తొలుత ఈ సినిమానే విడుదల కానుంది. జనవరి 09కి రాజాసాబ్ థియేటర్లలోకి రానుంది.
సంక్రాంతి బరిలో నయన్ కూడా!
'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి జోడీగా నయనతార నటిస్తున్నారు. అయితే 'జవాన్' తర్వాత నయన్కు పెద్ద హిట్లు పడలేదు. అందుకే ఈ సినిమాపై నయన్ కూడా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అలాగే టాలీవుడ్లో నయన్ మళ్లీ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఈ సినిమా విజయం సాధించడం అవసరం! ఇందులో కేథరిన్ కూడా అతిథి పాత్రలో నటించారు. ఆమెకు కూడా సాలిడ్ హిట్ అవసరం. ఈ చిత్రం జనవరి 12న విడుదల కానుంది.
ఈ కాంబో హిట్ కొట్టేనా?
'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' చిత్రంలో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతీ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ కాంబోలో వస్తున్న ఈ చిత్రం కూడా పండగ రేస్లో ఉంది. జనవరి 13న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. నటించిన ఇద్దరు నటీమణులు కూడా రీసెంట్ టైమ్లో హిట్లు దక్కించుకోలేదు. అందుకే వీళ్ల కెరీర్కు కూడా ఈ సినిమా చాలా ముఖ్యమైనదనే చెప్పవచ్చు. అటు హీరో రవితేజ కూడా సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కాల్సి ఉంది.
రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండనుందో
'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమాలో లీడ్ రోల్స్లో శర్వానంద్- సంయుక్త నటించారు. గతంలో సంయుక్త విరూపాక్ష, సార్ చిత్రాలతో ప్రశంసలు అందుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత భారీ హిట్లు రాలేదు. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాతో మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కాలని సంయుక్త భావిస్తున్నారు. ఇది 14వ తేదీన విడుదల కానుంది.
రాజు గారి పెళ్లి ఎలా ఉండనుందో?
గత సంవత్సరం 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాతో హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి భారీ సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే సక్సెస్ను కంటిన్యూ చేయాలని మీనాక్షి ఆశిస్తున్నారు. ఈ పండగకు 'అనగనగ ఒక రాజు'తో థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నారు. ఇందులో నవీన్ పొలిశెట్టితో కలిసి నటించిన ఈ చిత్రం ఈనెల 14న థియేటర్లలోకి రానుంది.
ఈసారైన పూజ మెరిసేనా
సీనియర్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డేకు కూడా చాలా రోజుల నుంచి మంచి హిట్ పడలేదనే చెప్పాలి. ఇటీవల కూలీ సినిమాలో తాను ఆడిపాడిన మోనికా పాట మాత్రం సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. కానీ హీరోయిన్గా నటించిన సినిమాలకు అంతగా రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఆమె 'జన నాయకుడు' సినిమాతో ఆదృష్టం పరిక్షించుకోనున్నారు. జనవరి 09న రిలీజ్ కానున్న చిత్రంపై ఆమె బోలెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
శ్రీలీలకు కూడా!
ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో ఫలితాలతో సంబంధం లేకుండా వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్లారు శ్రీలీల. నటనతో తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఇటీవల విడుదలైన 'మాస్ జాతర', 'జూనియర్' సినిమాలు నిరాశ పర్చాయి. దీంతో శ్రీలీలకు కూడా ఓ సాలిడ్ హిట్ అవసరమైంది. దీంతో ఈ పండుగకు విడుదల కానున్న 'పరాశక్తి'పై అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఈ సినిమాతో మళ్లీ సక్సెస్ బాట పట్టాలని శ్రీలీల ఆశిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 10న విడుదల కానుంది.
ఇలా ఈ సంక్రాంతి రేస్లో ఉన్న దాదాపు అందరు హీరోయిన్లకు బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ కొట్ట అవసరం ఉంది. మరి రేస్లో ఏ సినిమా ఎలా రాణిస్తుంది? ఏ చిత్రం ఎంత వసూల్ చేస్తుంది? చివరకు ఏ మూవీ విన్నర్గా నిలుస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే అన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యే దాకా ఆగాల్సిందే!