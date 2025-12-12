Telangana Panchayat Elections Results2025

రజినీకాంత్ నటన తరతరాలను అలరించింది: బర్త్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ

రజనీకాంత్ సుధీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా జీవించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను : ప్రధాని మోదీ

PM MODI WISHES RAJANIKANTH
PM MODI WISHES RAJANIKANTH (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 10:32 AM IST

Choose ETV Bharat

PM Modi Wishes Rajanikanth : సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ శుక్రవారం తన 75వ జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయన అభిమానులు, ప్రముఖులు నుంచి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తున్నాయి. రజనీకాంత్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎక్స్ వేదికగా స్పెషల్ విషెష్ తెలిపారు. రజినీకాంత్ నటన తరతరాలను అలరించిందని మోదీ కొడియాడారు. 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారని, ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకున్నారని గుర్తు చేశారు. ఆయన పోషించిన పాత్రలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని చెప్పుకొచ్చారు.

