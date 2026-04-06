'ప్రేక్షకులు దేవుళ్లు కాదు దయ్యాలు- థియేటర్లు టెంపుల్స్ కావు!'- JD చక్రవర్తి కామెంట్స్
"గాయపడ్డ సింహం" ప్రెస్ మీట్లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన జే.డీ. చక్రవర్తి - సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్
Published : April 6, 2026 at 6:41 PM IST
J D Chakravarthy On Audiance : టాలీవుడ్లో విలక్షణమైన నటుడు జేడీ చక్రవర్తి. ఆయన సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఎన్నో సినిమాల్లో విభిన్నమైన పాత్రల్లో నటించి అభిమానులను మెప్పించారు. ఇక తాజాగా కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తరుణ్ భాస్కర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన "గాయపడ్డ సింహం" సినిమాలో చక్రవర్తి కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా మే 1న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో మూవీటీమ్ సోమవారం హైదరాబాద్లో ప్రెస్మీట్ నిర్వహించింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
'ప్రేక్షకులు దేవుళ్లు కాదు దయ్యాలు'
ఆడియెన్స్ ఎక్కడో ఉండరు. మన ప్రదర్శన చూసి సెట్లో వాళ్లు నవ్వితే వాళ్లూ ఆడియెన్సే. అంతేకానీ ఈ మధ్య కొత్తగా ప్రేక్షకులను దేవుళ్లు అని పిలుస్తున్నారు. ఆ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు. మనందరం కూడా ఆడియన్సే. అంటే ప్రేక్షుకులు దేవుళ్లు కాదు దయ్యాలు. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది మనంఎంపిక చేసుకుంటాం' అని ప్రేక్షకు దేవుళ్లు అనే దానిపై మాట్లాడారు.
థియేటర్కి స్నానం చేసే వెళ్తున్నారా ?
అలాగే థియేటర్స్ను టెంపుల్స్ అంటారు కదా? మరి దానిపై ఏమంటారు? అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు చక్రవర్తి రిప్లై ఇచ్చారు. 'థియేటర్ అనేది క్రియేటివ్ ప్లేస్ అక్కడికి మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వెళ్తాం. టెంపుల్కు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వెళ్తామా? థియేటర్కు స్నానం చేసి వెళ్తున్నామా? గర్ల్ ఫ్రెండ్తో రిలాక్స్ అవ్వడానికి థియేటర్కు వెళ్తున్నారు. ఇలాంటివి టెంపుల్లో చేస్తామా?' అని అన్నారు. ఈ వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది. చక్రవర్తి కామెంట్లకు నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు జేడీ మాటలను సమర్థిస్తున్నారు.
ఆయన ఒక బెంచ్మార్క్
ఇక ఇదే ప్రెస్మీట్లో లోకనాయకుడు కమల్హాసన్ గురించి మాట్లాడారు. కమల్ హాసన్ తన కెరీర్లో చేసినన్ని పాత్రలు సినీ చరిత్రలోనే ఇప్పటిదాకా ఎవరూ చేసి ఉండరని చక్రవర్తి అన్నారు. 'కమల్ హాసన్ నటన నటులందరికీ ఒక బెంచ్ మార్క్. ఆయన చేసినన్ని పాత్రలు ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఏ నటులు చేయలేదు. ఈ విషయంలో ఇకపైనా కమల్ హాసన్ను అధిగమించలేం. ఆయనతో పోల్చుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. నటుడిగా ఎందులోనూ ఆయనకు సమానం కాను. అయితే ఆయనకు రాని అదృష్టం నాకు ఈ గాయపడ్డ సింహం చిత్రం రూపంలో వచ్చింది. ఈ సినిమాలో నా పాత్ర చాలా గొప్పది. పాత్రలో చాలా వైవిధ్యాలు ఉంటాయి.
'ఇప్పటి దాకా ఈ పాత్ర కమల్ హాసన్ కూడా చేయలేదు. అనేక మందికి కెరీర్లో గెలుపోటములు ఉండొచ్చు. కానీ, ప్రతి ఒక్కరి కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే పాత్ర ఒకటి ఉంటుంది. అలా 'మనీ', 'అనగనగా ఒక రోజు' సినిమాలు నాకు ఎప్పటికీ స్పెషల్గా ఉంటాయి. మళ్లీ చాన్నాళ్ల తర్వాత ఆ సినిమాల్లో వంటి పాత్ర వచ్చింది. 'గాయపడ్డ సింహం'లో అనేకమంది దర్శకుడు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. ఇది డైెరెక్టర్ల సినిమా' అని చక్రవర్తి అన్నారు.
కాగా, ఈ సినిమాలో జేడీ చక్రవర్తి కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో తరుణ్కు జంటగా ఫరియా అబ్దుల్లా కీలక పాత్ర పోషించారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మానసా చౌదరి కీలక పాత్ర పోషించారు. నిర్మాతలు కల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్ బన్సల్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన వీడియో గ్లింప్స్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి అమెరికాకు వెళ్లాలనుకున్న హీరోకు ట్రంప్ కొత్త నిబంధనలతో ఊహించని షాక్ తగులుతుంది. ఈ అంశంపై సినిమాను తెరెక్కించారు.
'పెళ్లి చూపులు యావరేజ్ మూవీ, కానీ ఓవర్ హైప్ అయ్యింది'- సొంత సినిమాపై తరుణ్ భాస్కర్ సెటైర్లు!