ఆస్కార్ రేసులో 2 సూపర్ హిట్ ఇండియన్ మూవీస్- జనరల్‌ ఎంట్రీ జాబితాలో చోటు

ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌లో రేసులో కాంతార చాఫ్టర్‌ 1, మహావతార్‌ నరసింహా - జనరల్‌ ఎంట్రీ జాబితాలో స్థానం కైవసం

Kannada Films Into Oscars
Kannada Films Into Oscars (The Acadamy X post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 10:57 AM IST

Kannada Films Into Oscars : కన్నడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన రెండు సినిమాలు కాంతార చాఫ్టర్‌ 1, మహావతార్‌ నరసింహా ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌ రేసులోకి వచ్చాయి. ఆ రెండు చిత్రాలను ప్రముఖ హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించింది. గతేడాది థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా విడుదలై , ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించని విధంగా మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకున్నాయి. కాంతార చాఫ్టర్‌ 1 జనరల్‌ ఎంట్రీ జాబితాలో చోటు దక్కించుకోవటంతో పాటు ఉత్తమ నటుడు, నటి, డైరెక్టర్‌, నిర్మాత, స్క్రీన్‌ప్లే, ప్రొడక్షన్‌ డిజైన్‌, సినిమాటోగ్రఫీ సహా పలు కేటగిరీల్లో అర్హతను సంపాదించుకుంది. ఈ విషయాన్ని హోంబలే ఫిల్మ్స్ అధికారికంగా ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది..

KANTARA CHAPTER 1
MAHAVTAR NARASIMHA
TWO KANNADA FILM NOMINATIONS
KANNADA FILMS INTO OSCARS

