థ్రిల్లింగ్గా తేజ సజ్జా 'ది ట్రైటర్స్' తెలుగు ట్రైలర్ - 20 మంది కంటెస్టెంట్లు వీరే!
క్రేజీ టాక్ షో ది ట్రైటర్స్లో హోస్ట్గా తేజ సజ్జా - ట్రైలర్లో ఆ డీటెయిల్స్ గమనించారా?
Published : October 6, 2026 at 7:44 PM IST
The Traitors Telugu Trailer : 'హనుమాన్' 'మిరాయ్' చిత్రాల హీరో తేజ సజ్జా రియాలిటీ షో హోస్ట్గా మారిపోయారు. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ రియాలిటీ షో ఫ్రాంచైజీ అయిన 'ది ట్రైటర్స్' ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను సైతం అలరించేందుకు రెడీ అయిపోయింది. ఈ షో అక్టోబర్ 15న ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ట్రైలర్ను మంగళవారం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. మొత్తం 10 ఎపిసోడ్లతో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ ప్రతి గురువారం ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
20 మంది కంటెంస్టెంట్లు వీరే!
ఇక ఈ ట్రైటర్స్ షోలో భిన్నమైన నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన మొత్తం 20 మంది సెలబ్రిటీలు కంటెస్టెంట్లుగా బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఇందులో సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద, నటులు హర్షవర్ధన్, ప్రగతి మహావది, శ్రీదేవి చౌదరి, నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ, విద్యుత్ రామన్, విష్ణు ఒయ్, శ్రావ్య వర్మ, డాక్టర్ మేఘనాథ్ రెడ్డి, మౌనీష చౌదరి, స్వీకర్ అగస్తతి, ఆషిక పదుకొనే, వర్ష డిసౌజా, ప్రణవ్ అకా (అభినవకవి), ఎస్. ఎస్. వర్ధన్, రాహత్ అచంట, గౌరవ్ సునీల్, సాయి రోనక్, పుప్పాల ధనుంజయ్, ఫాల్గుణి బండేరా తదితరులు పోటీపడుతున్నారు.
ఇందులో ఇన్నోసెంట్ (నిర్దోషులు) ప్లేయర్స్ అంతా కలిసి తమలో ఉన్న ట్రైటర్స్ (మోసగాళ్లు) ఎవరనేది కనిపెట్టాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ట్రైటర్స్ ఎవరికీ దొరక్కుండా సీక్రెట్గా ఆటను కొనసాగించాలి. 'మోసం ఇక్కడ న్యూ రూల్' అంటూ సాగే హై వోల్టేజ్ గేమ్ ఆడియెన్స్ను థ్రిల్ చేయనుంది.
థ్రిల్లింగ్గా సాగిన ట్రైలర్
'ఈ ప్యాలెస్ ఇప్పుడు చూడబోయేది కేవలం ఒక ఆట కాదు. మాటల మధ్య జరగబోయే ఒక యుద్ధం. ఇక్కడ వేసే ప్రతి ఎత్తు వెనుక ఓ మోసం ఉంటుంది. ప్రతి హ్యాండ్ షేక్ వెనక ఓ లెక్క ఉంటుంది. ఈ ఆట కూడా యుద్ధంలాంటిదే. మోసం ఇక్కడ న్యూ రూల్' అంటూ తేజ సజ్జా చెప్పే డైలాగ్లతో ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది.
కంటెస్టెంట్ల వ్యక్తిత్వాలను ఆటలో కేంద్రంగా ఉంచి, వారి చుట్టూ ఉండే ఓ సరికొత్త ప్రపంచాన్ని మేకర్స్ సృష్టించారు. పొత్తులు మారుతున్న కొద్దీ, ఎవరు ద్రోహిగా ఆడుతున్నారో పోటీదారులు కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, వీక్షకులను ఊహాగానాల్లో ముంచెత్తేలా ఈ ఫార్మాట్ను చాలా గ్రిప్పింగ్గా తెరకెక్కించినట్లు కనిపిస్తోంది.
buckle up, the stage is set for the ULTIMATE BETRAYAL 🗡️🔥 #TheTraitorsTeluguOnPrime, New Reality Series with New Episodes Every Thursday 12 PM, Oct 15 @tejasajja123 https://t.co/3l46bjoNrn— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 6, 2026
హిందీలో ఫుల్ క్రేజ్
ఇప్పటికే హిందీలో రెండు సీజన్లను 'ది ట్రైటర్స్' పూర్తి చేసుకుంది. హిందీలో దీనికి ప్రముఖ దర్శక, నిర్మాత కరణ్జోహార్ హోస్ట్ చేయగా సూపర్ సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు తెలుగు వెర్షన్లో తేజ సజ్జా వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాన్ ఇండియా సినిమాలతో సత్తా చాటుతున్న తేజ సజ్జా ఈ రియాలిటీ షో ద్వారా ఎంతమేర సక్సెస్ సాధిస్తారో వేచి చూడాలి.
ఓటీటీ రియాలిటీ షోలో హోస్ట్గా వ్యవహరించడంపై తేజ సజ్జా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల దీని ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న ఆయన ఈ షోపై ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను వెల్లడించారు. సినిమాలతో పాటు ఇలాంటి రియాలిటీ షోల ద్వారా ఆడియెన్స్కు దగ్గరయ్యేందుకు ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పారు.
తేజ సజ్జాకు భారీ రెమ్యునరేషన్!
ఇక ఈ టాప్ రియాలిటీ షోకు తేజ సజ్జా తీసుకునే రెమ్యునరేషన్ హాట్ టాపిక్గా మారింది. సాధారణంగా ఓ సినిమాకు ఎంతైతే రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారో అంతకు మించి దీనికి పారితోషికంగా తీసుకుంటున్నట్లు నెట్టింట వార్తలు తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
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