కేన్స్ రెడ్ కార్పెట్పై ఐశ్వర్యారాయ్- 1500 గంటలపాటు డిజైన్ చేసిన ఔట్ఫిట్లో మెరిసిన క్వీన్!
క్రిస్టల్ వీన్ ఎంబ్రాయిడరీ టెక్నిక్తో దాదాపు 1,500 గంటలు శ్రమించి హ్యాండ్వర్క్తో గౌన్ డిజైన్ - ఫ్లాష్ లైట్ పడినప్పుడు ఈ గౌన్పై లిక్విడ్స్ కదులుతున్నట్లుగా కనిపించేలా ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్
Published : May 23, 2026 at 11:56 AM IST
Aishwarya Rai Cannes 2026 : 79వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వేడుకలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెడ్ కార్పెట్పై పలువురు ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు అట్రాక్టివ్ ఔట్ఫిట్లో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వేడుకల్లో ఎప్పుడూ హైలైట్గా నిలిచే ఐశ్వర్యారాయ్ ఈసారి కూడా ట్రెండీ లుక్లో మెరిశారు. ఆమె ధరించిన ఔట్ఫిట్ చాలా గ్రాండ్గా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
హ్యాండ్వర్క్తోనే గౌన్ డిజైన్
ఐశ్వర్య ఈసారి కేన్స్లో పాల్గొనడం లేదని, ఆమెకు బదులుగా బాలీవుడ్ నటి అలియా వెళ్లారంటూ ఇటీవల పలు కథనాలు వెలువడ్డాయి. వీటికి పుల్స్టాప్ పెడుతూ రీసెంట్గానే ఐశ్వర్య ఫ్రాన్స్కు బయల్దేరారు. తాజాగా అక్కడి రెట్కార్పెట్పై అందమైన గౌనులో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా కేన్స్లో తన లుక్స్తో ఇంటర్నెట్లో ట్రెండింగ్గా మారారు. ఆమె వేసుకున్న డ్రెస్ గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రముఖంగా చర్చ నడుస్తోంది. ప్రముఖ డిజైనర్ అమిత్ అగర్వాల్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'లుమినారా' అనే డీప్ సఫైర్-బ్లూ గౌన్లో ఆమె రెడ్ కార్పెట్పై నడిచి అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేశారు. అయితే డిజైనర్స్ ఎంతో కష్టపడి ఈ డ్రెస్ను రూపొందించారు. ఈ డ్రెస్లో ఐశ్వర్య చాలా బాగుందని పలువురు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
డిజైన్కు 1500 గంటలు
క్రిస్టల్ వీన్ ఎంబ్రాయిడరీ టెక్నిక్ను ఉపయోగించి దాదాపు 1,500 గంటలకు (దాదాపు 62 రోజులు) పైగా కేవలం హ్యాండ్వర్క్తోనే దీనిని డిజైన్ చేసినట్లు సమాచారం. కెమెరా ఫ్లాష్ లైట్ పడినప్పుడు ఈ గౌన్పై లిక్విడ్స్ కదులుతున్నట్లుగా కనిపించేలా ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేయడం ఈ గౌన్ ప్రత్యేకత. ఈ డ్రెస్కు మ్యాచ్ అయ్యేలా డైమండ్-సఫైర్ కలర్ నెక్లెస్, సిల్కీ హెయిర్ స్టైల్తో ఐష్ మరింత అందంగా కనిపించారు.
రెండు దశాబ్దాల అనుబంధం
"ఐశ్వర్య ఎప్పుడూ కేన్స్ వేదికను తనదైన స్టైల్తో రూల్ చేస్తుంటారు. ఈసారి కూడా ఆమె క్వీన్గా నిలవాలనే ఈ లుక్ను డిజైన్ చేశాం" అని గౌన్ డిజైనర్ అమిత్ అగర్వాల్ తెలిపారు. ఐశ్వర్యా రాయ్ బచ్చన్కు కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు రెండు దశాబ్దాల అనుబంధం ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఆమె రికార్డు స్థాయిలో 24 సార్లు కేన్స్లో మెరిశారు. 2002లో షారుక్ ఖాన్ నటించిన 'దేవదాస్' సినిమా కోసం ఆమె తొలిసారిగా ఈ రెడ్ కార్పెట్పై అడుగు పెట్టారు.
రెండు దశాబ్దాలు దాటినా, ఇప్పటికీ అదే గ్రేస్, అదే అందంతో కేన్స్ వేదికపై మెరుస్తూ నెటిజన్ల చేత 'కేన్స్ క్వీన్' అనిపించుకుంటున్నారు. ఫ్రాన్స్కు పయనమయ్యే ముందు ఇటీవల ముంబయి ఎయిర్ పోర్టులో ఐశ్వర్య, ఆమె కుమార్తె ఆరాధ్య కలిసి వెళ్లిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. షూస్ దగ్గర నుంచి చేతిలో బ్యాగ్ వరకూ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచాయి. ఐశ్వర్య చేతిలో ప్రముఖ బ్రాండ్ 'గూచీ' ఉండగా దాని ధర రూ.4 లక్షలకు పైగానే ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది.
రూమర్లకు కారణం
52 ఏళ్ల ఐశ్వర్యా రాయ్ గత రెండు దశాబ్దాలుగా కేన్స్ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే, ఇటీవల ఓ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్యూటీ బ్రాండ్ తమ తాజా కేన్స్ క్యాంపెయిన్ వీడియోను విడుదల చేసింది. ఇందులో అలియా భట్, వియోలా డేవిస్, ఎవాలాం గోరియా వంటి గ్లోబల్ అంబాసిడర్లు కనిపించారు కానీ, ఐశ్వర్యా రాయ్ ఎక్కడా కనిపించలేరు. దీంతో ఈ ఏడాది ఐశ్వర్య కేన్స్ ఫెస్టివల్ను స్కిప్ చేయబోతున్నారా? అంటూ అభిమానుల్లో పెద్ద ఎత్తున అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. కానీ, ఇప్పుడు ఆమె కేన్స్ వేడుకల్లో పాల్గొనడంతో ఆ రూమర్లన్నీ పటాపంచలయ్యాయి.
