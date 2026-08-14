చిన్న థియేటర్లను బతికించిన షకీలా వేవ్- అప్పట్లో సూపర్ స్టార్ల కంటే ఆమె సినిమాలకే క్రేజ్!
ఒకప్పుడు మలయాళ చిత్రపరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టించిన షకీలా- స్టార్ హీరోల సినిమాలకు దీటుగా చిన్న థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లు - ఇండస్ట్రీని శాసించిన ఆమె స్టార్ డమ్
Published : August 14, 2026 at 2:40 PM IST
Shakeela Stardom : మలయాళ చిత్రపరిశ్రమలో ఒకప్పుడు మోహన్ లాల్, మమ్ముట్టి లాంటి సూపర్ స్టార్లదే హవా. 2000 సంవత్సరంలో మోహన్ లాల్ నటించిన 'నరసింహం', మమ్ముట్టి 'వలియెట్టన్' లాంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఆ ఇద్దరి స్టార్డమ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అయితే కేవలం 1 లేక 2 భారీ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలే కేరళలోని ప్రతి నిర్మాతను, డిస్ట్రిబ్యూటర్లను, చిన్న థియేటర్ల యజమానులను కాపాడుకోలేవు. కామెడీలతో సహా అనేక రెగ్యులర్ సినిమాలు ఆ సమయంలో థియేటర్లలో నిలదొక్కుకోవడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాయి. ఆ సమయంలో మలయాళ ఇండస్ట్రీకి థియేటర్లకు జనాన్ని రప్పించే క్రేజ్ అవసరమైంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభాలు తెచ్చే సినిమాల కోసం చిన్న ఎగ్జిబిటర్లు ఎదురుచూస్తున్న ఆ కష్టకాలంలో షకీలా ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించారు. ఆమె నటించిన ఓ సినిమాతో కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించారు.
తకిన్నెరతుంబికల్ సృష్టించిన కలెక్షన్ల సునామీ
2000 సంవత్సరంలో విడుదలైన 'కిన్నెరతుంబికల్' సినిమా మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది. కేవలం రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.12 లక్షల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో సుమారు రూ. 4 కోట్ల వరకు వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. ఈ ఒక్క సినిమా సాధించిన విజయంతో షకీలా అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న కమర్షియల్ నటిగా మారిపోయారు. భారీ నష్టాలతో సతమతమవుతున్న నిర్మాతలకు, వ్యాపారం లేక డీలా పడిన ఎగ్జిబిటర్లకు ఆమె సినిమాలు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కే షకీలా చిత్రాలు పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు కూడా సాధించలేని లాభాలను తెచ్చిపెట్టాయి. షకీలా పేరుతో సినిమా వస్తుందంటే చాలు చిన్న థియేటర్ల వద్ద కలెక్షన్ల హడావుడి కనిపించేది.
హీరో హీరోయిన్ కథ అన్నీ తానై
షకీలా సినిమాల విజయాలు ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్త కమర్షియల్ టెంప్లేట్ను క్రియేట్ చేశాయి. ఈ సినిమాలు చాలా తక్కువ సమయంలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని తక్కువ ధరకు అమ్ముడయ్యేవి. ఇందులో హీరో ఎవరనేది, దర్శకుడు ఎవరనేది పెద్దగా హైలెట్ అయ్యేవి కాదు. పోస్టర్ మీద ఆమె పేరు ఉండటమే సినిమాకు అసలైన సెల్లింగ్ పాయింట్గా మారిపోయింది. ఒకానొక దశలో నేనే హీరోను, హీరోయిన్ను, కథను అని షకీలా స్వయంగా చెప్పుకున్నారంటే ఆమె కమాండ్ ఏ స్థాయిలో ఉండేదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. 2001లో మలయాళంలో విడుదలైన 97 సినిమాలలో షకీలా ఏకంగా 30 చిత్రాల్లో నటించారు. ఆ ఏడాది వచ్చిన ప్రతి 3 సినిమాలలో 1 సినిమాలో ఆమె ఉండటం అప్పట్లో ఒక రికార్డ్. మలయాళ ఇండస్ట్రీ అప్పట్లో పూర్తిగా షకీలా బజ్ లో మునిగిపోయింది.
వాళ్లకంటే ఎక్కువగా!
పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోసం సూపర్ స్టార్లు ఉన్నప్పటికీ బి, సి సెంటర్ల ఎగ్జిబిటర్ల అవసరాలు వేరుగా ఉండేవి. రూ. 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల బడ్జెట్తో రూపొందే షకీలా సినిమాలు కేరళలోనే కాకుండా ఇతర భాషల్లోకి డబ్ చేసి భారీగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టాయి. రెగ్యులర్ స్టార్ హీరోల సినిమాలను పక్కన పెట్టి ప్రేక్షకులు సైతం ఆమె చిత్రాల కోసం థియేటర్ల ముందు క్యూ కట్టారు. ఒక సినిమా థియేటర్ నుంచి వెళ్లగానే మరో సినిమా వెంటనే స్క్రీన్పైకి వచ్చేది. కేవలం ఒక ట్రెండ్గా మాత్రమే కాకుండా ఆ సమయంలో మలయాళ సమాంతర సినిమా మార్కెట్కు ఆమె ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్లా పనిచేశారు. మోహన్ లాల్, మమ్ముట్టిల స్థానాన్ని ఆమె భర్తీ చేయలేకపోయినా వాళ్లకంటే ఎక్కువగా బాక్సాఫీస్ వద్ద చిన్న థియేటర్లకు అత్యవసరమైన బిజినెస్ తెచ్చిపెట్టారు.
మార్కెట్ పతనం - పడిపోయిన క్రేజ్
అయితే ఈ అద్భుతమైన విజయం ఎక్కువ కాలం సాగలేదు. నిర్మాతలు ఒకే ఫార్ములాను విపరీతంగా కాపీ చేయడంతో మార్కెట్లో ఒకే రకమైన సినిమాలు ఎక్కువైపోయాయి. దీనివల్ల సామాజిక వ్యతిరేకత పెరగడంతో పాటు సెన్సార్ ఒత్తిడి కూడా భారీగా ఎదురైంది. 2002 నాటికి ఈ జానర్ సినిమాలపై వ్యతిరేకత పెరిగింది. ఆ తర్వాత కేబుల్ టెలివిజన్ రావడం, పైరసీ వీసీడీలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో ప్రేక్షకులు ఇంట్లోనే ఇలాంటి కంటెంట్ను చూసే మార్గాలను ఎంచుకున్నారు. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం విస్తరించిన తర్వాత థియేటర్ ఆధారిత అడల్ట్ ఫిల్మ్ మార్కెట్ పూర్తిగా పతనమై షకీలా వేవ్ కనుమరుగైంది. అయినప్పటికీ మలయాళ చిత్రపరిశ్రమ ఒక పెద్ద సంక్షోభంలో ఉన్న సమయంలో ఆమె సినిమాలు థియేటర్లకు ప్రాణం పోశాయనేది ఎవరూ కాదనలేని నిజం.
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