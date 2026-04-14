'అవతార్, గ్లాడియేటర్ కలిపి చూస్తే రామాయణ'- నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు
లాస్ వేగాస్లో జరిగిన సినిమాకాన్ 2026 వేదికపై సత్తా చాటిన సినిమా - అంతర్జాతీయ సినిమా ఈవెంట్లో ప్రదర్శించిన ఏకైక భారతీయ చిత్రంగా 'రామాయణం'
Published : April 14, 2026 at 12:22 PM IST
Ramayana Movie CinemaCon 2026: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్లలో దర్శకుడు నితేష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణం' ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ఆ సినిమాలో శ్రీరాముడి పాత్రలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణబీర్ కపూర్ నటిస్తున్నారు. లాస్ వేగాస్లో జరిగిన సినిమాకాన్ 2026 వేదికపై ఆ సినిమా సత్తా చాటింది. అంతర్జాతీయ సినిమా ఈవెంట్లో ప్రదర్శించిన ఏకైక భారతీయ చిత్రంగా 'రామాయణం' నిలిచింది. నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, నటుడు యష్ ప్రపంచ వేదికపై ఈ సినిమాకు ప్రాతినిధ్యం వహించి భారతీయ సినిమా సామర్థ్యాన్ని మరోసారి నిరూపించారు.
ప్రపంచం దృష్టిని ఆకట్టుకునేలా
సినిమాకాన్ 2026 కార్యక్రమంలో నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ "అవతార్, గ్లాడియేటర్ రెండూ కలిపి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో రామాయణం సినిమా అలా ఉంటుంది. అవతార్ సినిమా దృశ్యపరంగా అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించింది. గ్లాడియేటర్ సినిమాలో భావోద్వేగాలు చాలా బాగుంటాయి. భారీ స్థాయి విజువల్స్తో పాటు ప్రేక్షకులకు మంచి ఎమోషన్ను అందించడమే సినిమా లక్ష్యం. ఈ రామాయణ ఇతిహాసాన్ని ప్రపంచం ఆకట్టుకునే గొప్ప సినిమాగా నిలపాలనుకుంటున్నాం" అని ఆయన అన్నారు. ఈ పౌరాణిక గాథను ఒకే భాగంలో కాకుండా, రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం నిర్ణయించింది.
టీజర్లో చూసిన దానికంటే అద్భుతంగా
సాధారణంగా భారీ ప్రాజెక్ట్లలో మొదటి భాగం పూర్తయ్యాకే రెండో భాగం గురించి ఆలోచిస్తారు. కానీ, 'రామాయణం' విషయంలో మేకర్స్ చాలా స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ఉన్నారు. 'రామాయణం: పార్ట్ 2' షూటింగ్ ఇప్పటికే సగం పూర్తయిందని రీసెంట్గా రణ్బీర్కపూర్ ఓ ఈవెంట్లో స్వయంగా వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఆయనకు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సగం వరకు ముగిసిందని, ప్రేక్షకులు టీజర్లో చూసిన దానికంటే సినిమా ఇంకా అద్భుతంగా ఉండబోతోందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ రెండు భాగాల్లో కలిపి దాదాపు 6 గంటల నిడివి గల అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉద్వేగభరితమైన సీన్లు ఉంటాయన్నారు. హాలీవుడ్ లెజెండరీ ఫిల్మ్ 'లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్' స్థాయికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంటున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా, ఒక మంచి కొడుకుగా, భర్తగా, సోదరుడిగా రాముడి వ్యక్తిత్వాన్ని, ధర్మాన్ని చాటిచెప్పే ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో
దాదాపు రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరో మెట్టు ఎక్కించనుంది. అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సాంకేతిక హంగులతో యువతను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేలా రామాయణాన్ని అత్యంత గ్రాండ్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రణాళిక ప్రకారం, మొదటి భాగం 2026 దీపావళికి, రెండవ భాగం 2027 దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ఈ పౌరాణిక దృశ్య కావ్యం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
సీతగా సాయి పల్లవి
ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్తో పాటు దక్షిణాది స్టార్ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. సీతగా మన తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమాన నటి సాయి పల్లవి, రావణుడిగా కన్నడ స్టార్ యష్ నటిస్తున్నారు. ఇక హనుమంతుడి పాత్రలో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సన్నీ డియోల్ కనిపించబోతున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి సంగీత దర్శకులు హాన్స్ జిమ్మర్, ఏఆర్ రెహమాన్ దీనికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. మరి సినిమా భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఏ రేంజ్ విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి.
