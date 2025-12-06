ETV Bharat / entertainment

'రాజాసాబ్'​ సినిమాకు 'అవతార్ 3'​ షాక్​- ఆ అగ్రిమెంట్​ వల్ల ఫ్యాన్స్​కు నిరాశ!

ది రాజాసాబ్‌కు ఆ ఫార్మాట్ లేదు- ఆ స్క్రీన్లన్నీ అవతార్​ సినిమాకే!

Rajasaab
Rajasaab (Movie Poster)
Rajasaab IMAX Theaters : ప్రభాస్ అభిమానులకు ఇది కొంచెం నిరాశ కలిగించే వార్త అనే చెప్పాలి. రొమాంటిక్ హారర్- కామెడీ 'ది రాజా సాబ్' చిత్రానికి ఐమాక్స్ ఫార్మాట్​లో విడుదల చేసే అవకాశాలు లేవని తెలుస్తోంది! ఓవర్సీస్​ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ప్రకారం, జేమ్స్ కామెరూన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' చిత్రం ఐమాక్స్‌తో నాలుగు వారాల ఒప్పందాన్ని చేసుకుంది. దీంతో ఆ సమయంలో రిలీజ్ కానున్న ఇతర సినిమాలు ఐమాక్స్​ థియేటర్లలో విడుదల అయ్యేందుకు అవకాశం లేనట్లే!

ఆ ఒప్పందమే కారణమా?
అవతార్​ 3 సినిమా IMAXతో 4 వారాల ప్రత్యేక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ కారణంగా ప్రభాస్ రాజాసాబ్​ సినిమాకు ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్​ సమకూర్చడం కష్టమేననట. కాబట్టి ఈ చిత్రానికి IMAX ఫార్మాట్ ఉండదు. అందుబాటులో ఉన్న అన్ని PLF, DBOX, ఇతర ప్రత్యేక ఫార్మాట్‌లలో ప్రేక్షకులు సినిమాను వీక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్‌లు కూడా 4 వారాల పాటు అవతార్​ 3తో ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. కానీ వీలైనన్ని ప్రత్యేక ఫార్మాట్ షోలను ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నమని రాజాసాబ్ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ప్రత్యాంగిర సినిమాస్ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. ఓవర్సీస్ ఆడియెన్స్​కు ఇది నిరాశ కలిగిస్తుంది.

అవతార్ 3 రిలీజ్
అవతార్ 3 సినిమా డిసెంబర్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. నాలుగు వారాల ఒప్పందం కారణంగా, జనవరి చివరి వారం దాకా ఇదే సినిమా ఐమాక్స్​లో ఉండనుంది. మరోవైపు, 'ది రాజా సాబ్' 2026 జనవరి 9న థియేటర్లలోకి వస్తుంది. అలా అవతార్​ సినిమాతో ఐమాక్స్ విషయంలో క్లాష్ ఏర్పడనుంది. దీంతో ప్రభాస్ చిత్రం ప్రీమియం స్క్రీన్లను కోల్పోయింది.

మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, సంజయ్ దత్, రిద్ధి కుమార్, బోమన్ ఇరానీలు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. కమర్షియల్​ యాక్షన్ ఫిల్మ్‌లతో పోల్చితే, ఇక్కడ ప్రభాస్ రొమాన్స్, హారర్, కామెడీ మిక్స్‌తో కొత్తగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎస్​ ఎస్​ తమన్​ సంగీతం అందించారు. పాన్​ఇండియా వైడ్​గా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం భాషల్లో విడుదల కానుంది.

USలో టికెట్ ధరలు: అవతార్ 3 కంటే ఎక్కువ?
ప్రీమియం స్క్రీన్​ల సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, 'ది రాజా సాబ్' USలో ముందస్తు బుకింగ్‌లు ప్రారంభం అయ్యాయి. కానీ ఈ టికెట్ ధరలు అవతార్ 3 కంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో అభిమానుల్లో చర్చ మొదలయ్యింది.

అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ గురించి
Avatar: Fire and Ash భారతదేశంలో దాని IMAX షోల కోసం అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ను ప్రారంభించింది. దిల్లీలో ప్రీమియం 3D ఫార్మాట్‌లకు టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 2,400కి చేరుకున్నాయి. అవతార్​ ద వే ఆఫ్​ వాటర్​ సంఘటనల తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్​ తీసుకున్న తర్వాత సెట్ చేసిన ఈ చిత్రం, జేక్ సాహసాల గురించి చిత్రీకరించారు.

