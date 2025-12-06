'రాజాసాబ్' సినిమాకు 'అవతార్ 3' షాక్- ఆ అగ్రిమెంట్ వల్ల ఫ్యాన్స్కు నిరాశ!
ది రాజాసాబ్కు ఆ ఫార్మాట్ లేదు- ఆ స్క్రీన్లన్నీ అవతార్ సినిమాకే!
Published : December 6, 2025 at 4:23 PM IST
Rajasaab IMAX Theaters : ప్రభాస్ అభిమానులకు ఇది కొంచెం నిరాశ కలిగించే వార్త అనే చెప్పాలి. రొమాంటిక్ హారర్- కామెడీ 'ది రాజా సాబ్' చిత్రానికి ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో విడుదల చేసే అవకాశాలు లేవని తెలుస్తోంది! ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ప్రకారం, జేమ్స్ కామెరూన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' చిత్రం ఐమాక్స్తో నాలుగు వారాల ఒప్పందాన్ని చేసుకుంది. దీంతో ఆ సమయంలో రిలీజ్ కానున్న ఇతర సినిమాలు ఐమాక్స్ థియేటర్లలో విడుదల అయ్యేందుకు అవకాశం లేనట్లే!
ఆ ఒప్పందమే కారణమా?
అవతార్ 3 సినిమా IMAXతో 4 వారాల ప్రత్యేక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ కారణంగా ప్రభాస్ రాజాసాబ్ సినిమాకు ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్ సమకూర్చడం కష్టమేననట. కాబట్టి ఈ చిత్రానికి IMAX ఫార్మాట్ ఉండదు. అందుబాటులో ఉన్న అన్ని PLF, DBOX, ఇతర ప్రత్యేక ఫార్మాట్లలో ప్రేక్షకులు సినిమాను వీక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్లు కూడా 4 వారాల పాటు అవతార్ 3తో ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. కానీ వీలైనన్ని ప్రత్యేక ఫార్మాట్ షోలను ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నమని రాజాసాబ్ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ప్రత్యాంగిర సినిమాస్ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. ఓవర్సీస్ ఆడియెన్స్కు ఇది నిరాశ కలిగిస్తుంది.
Due to the exclusive 4-week contract between #Avatar3 and IMAX, @IMAX is unable to support #TheRajaSaab. So there will be no IMAX format for this film.— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) December 5, 2025
Grab all available PLF, DBOX, and other specialty formats. Even those formats are tied up with Avatar 3 for 4 weeks, but as…
అవతార్ 3 రిలీజ్
అవతార్ 3 సినిమా డిసెంబర్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. నాలుగు వారాల ఒప్పందం కారణంగా, జనవరి చివరి వారం దాకా ఇదే సినిమా ఐమాక్స్లో ఉండనుంది. మరోవైపు, 'ది రాజా సాబ్' 2026 జనవరి 9న థియేటర్లలోకి వస్తుంది. అలా అవతార్ సినిమాతో ఐమాక్స్ విషయంలో క్లాష్ ఏర్పడనుంది. దీంతో ప్రభాస్ చిత్రం ప్రీమియం స్క్రీన్లను కోల్పోయింది.
మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, సంజయ్ దత్, రిద్ధి కుమార్, బోమన్ ఇరానీలు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. కమర్షియల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్లతో పోల్చితే, ఇక్కడ ప్రభాస్ రొమాన్స్, హారర్, కామెడీ మిక్స్తో కొత్తగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎస్ ఎస్ తమన్ సంగీతం అందించారు. పాన్ఇండియా వైడ్గా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం భాషల్లో విడుదల కానుంది.
USలో టికెట్ ధరలు: అవతార్ 3 కంటే ఎక్కువ?
ప్రీమియం స్క్రీన్ల సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, 'ది రాజా సాబ్' USలో ముందస్తు బుకింగ్లు ప్రారంభం అయ్యాయి. కానీ ఈ టికెట్ ధరలు అవతార్ 3 కంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో అభిమానుల్లో చర్చ మొదలయ్యింది.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ గురించి
Avatar: Fire and Ash భారతదేశంలో దాని IMAX షోల కోసం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ను ప్రారంభించింది. దిల్లీలో ప్రీమియం 3D ఫార్మాట్లకు టిక్కెట్ల ధరలు రూ. 2,400కి చేరుకున్నాయి. అవతార్ ద వే ఆఫ్ వాటర్ సంఘటనల తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత సెట్ చేసిన ఈ చిత్రం, జేక్ సాహసాల గురించి చిత్రీకరించారు.
