'విధిరాత అంటే ఇదేనేమో!- అందువల్లే నేను, ప్రభాస్ మళ్లీ కలిశాం'- రాజాసాబ్ బ్యూటీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
మరో వారంలో రాజాసాబ్ విడుదల- ప్రమోషన్స్లో మూవీటీమ్- ప్రభాస్ సరసన నటించిన ముగ్గురు హీరోయిన్లు- మాళవిక గురించి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం మీకు తెలుసా?
Published : January 2, 2026 at 3:25 PM IST
Malavika Mohanan Rajasaab Movie : 'పట్టం పోల్' సినిమాతో 2013లో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ మాళవికా మోహనన్, ఇప్పుడు 'ది రాజాసాబ్' చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మరో వారంలో మాళవిక బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి మొదలుకానుంది. అయితే 12ఏళ్ల కిందటే తెరంగేట్రం చేసిన మాళవిక సుదీర్ఘ కెరీర్లో మలయాళం, కన్నడ, తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తూ రాణిస్తోంది.
కానీ, టాలీవుడ్లోకి మాత్రం ప్రభాస్ సినిమాతోనే పరిచయం అవుతోంది. అయితే ఇదివరకే ఆమెకు ప్రభాస్ సినిమాలో ఆఫర్ వచ్చిందట! ప్రభాస్తో సినిమాల్లో రాజాసాబ్ ఆమెకు సెకండ్ ఛాన్స్ అంట. మరి మాళవిక మిస్ చేసుకున్న తొలి సినిమా 'ఏది అయ్యుంటుంది?' అని తెలుసుకునేందుకు ఫ్యాన్స్ నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు. మరి ఆ సినిమా ఎంటి? ఆమె గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు మీ కోసం.
మోడలింగ్తో ఎంట్రీ!
మాళవిక 1993 ఆగస్టు 4న కేరళలోని కన్నూర్ జిల్లాలోని పయ్యనుర్ పట్టణంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచే మోడలింగ్పై ఆసక్తి ఉండడంతో సినిమాల్లోకి వచ్చారు. 2013లో పట్టం పోల్ సినిమాతో మాళవిక మోహనన్ కెరీర్ ప్రారంభించారు. తొలి చిత్రంలోనే అందం, నటనతో ఆమె ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇప్పటిదాకా మలయాళం, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత 'ది రాజాసాబ్' సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.
ప్రభాస్ సినిమాలో అప్పుడే ఛాన్స్!
ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రంలో మాళవికా మోహనన్, రిద్ధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ ముగ్గురు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో రిద్ధి కుమార్ మినహా మిగతా ఇద్దరు హీరోయిన్లు మొదటిసారి ప్రభాస్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. రిద్ధి మాత్రం 2022లో వచ్చిన రాధేశ్యామ్ సినిమాలో నటించారు. అయితే మాళవికకు కూడా రాజాసాబ్ కంటే ముందే ప్రభాస్ సినిమాలో నటించే ఛాన్స్ వచ్చిందట. ఈ విషయాన్ని ఆమె రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
ఇదే విధిరాత!
2023లో వచ్చిన 'సలార్' భారీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. అయితే ఇందులో మొదట మాళవికనే హీరోయిన్గా అనుకున్నారట. అందుకోసం డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్, మాళవికను సంప్రదించారట. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల సలార్లో ఆమె నటించలేకపోయినట్లు చెప్పారు. దీంతో ఆమె చాలా బాధపడినట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ ఛాన్స్ మిస్ అయిన 6 నెలల తర్వాత ప్రభాస్ సినిమాలో మళ్లీ అవకాశం వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. అదే 'రాజాసాబ్' అని చెప్పారు. అలా ప్రభాస్ సినిమాలో ఇది మాళవికకు సెకండ్ ఛాన్స్ అన్నమాట! దీంతో తాను చాలా సంతోషపడినట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు ప్రభాస్ను తనను విధి కలిపిందని అనుకుంటానని అన్నారు.
ప్రభాస్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్
2026లో ప్రభాస్, రాజాసాబ్ సినిమాతో కాకుండా మరోసారి థియేటర్లలో సందడి చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఆయన కీలక పాత్రలో హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో 'ఫౌజీ' తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా పీరియాడిక్ యాక్షన్ థిల్లర్గా రూపొందుతోంది. దీంట్లో ప్రభాస్ సైనికుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుందని తెలుస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ చిత్రం ఇదే ఏడాది విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
స్పిరిట్ ఫస్ట్ లుక్ అదుర్స్
డైరెక్టర్ సందీప్రెడ్డి వంగా- ప్రభాస్ కాంబోలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'. ఈ మూవీలో ప్రభాస్ పోలీస్ పాత్ర పోషించనున్నారని తెలుస్తోంది. త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. రీసెంట్గా మేకర్స్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవి కాకుండా 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'సలార్' సినిమాలకు సీక్వెల్స్ రావాల్సి ఉంది.
