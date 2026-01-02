ETV Bharat / entertainment

'విధిరాత అంటే ఇదేనేమో!- అందువల్లే నేను, ప్రభాస్ మళ్లీ కలిశాం'- రాజాసాబ్ బ్యూటీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

మరో వారంలో రాజాసాబ్ విడుదల- ప్రమోషన్స్​లో మూవీటీమ్- ప్రభాస్ సరసన నటించిన ముగ్గురు హీరోయిన్లు- మాళవిక గురించి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం మీకు తెలుసా?

Malavika Mohanan Rajasaab
Malavika Mohanan Rajasaab (Malavika Mohanan Insta Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 2, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Malavika Mohanan Rajasaab Movie : 'పట్టం పోల్'​ సినిమాతో 2013లో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ మాళవికా మోహనన్, ఇప్పుడు 'ది రాజాసాబ్'​ చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మరో వారంలో మాళవిక బిగ్​ స్క్రీన్​పై సందడి మొదలుకానుంది. అయితే 12ఏళ్ల కిందటే తెరంగేట్రం చేసిన మాళవిక సుదీర్ఘ కెరీర్​లో మలయాళం, కన్నడ, తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తూ రాణిస్తోంది.

కానీ, టాలీవుడ్​లోకి మాత్రం ప్రభాస్ సినిమాతోనే పరిచయం అవుతోంది. అయితే ఇదివరకే ఆమెకు ప్రభాస్ సినిమాలో ఆఫర్ వచ్చిందట! ప్రభాస్​తో సినిమాల్లో రాజాసాబ్ ఆమెకు సెకండ్ ఛాన్స్ అంట. మరి మాళవిక మిస్ చేసుకున్న తొలి సినిమా 'ఏది అయ్యుంటుంది?' అని తెలుసుకునేందుకు ఫ్యాన్స్ నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు. మరి ఆ సినిమా ఎంటి? ఆమె గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు మీ కోసం.

మోడలింగ్​తో ఎంట్రీ!​
మాళవిక 1993 ఆగస్టు 4న కేరళలోని కన్నూర్ జిల్లాలోని పయ్యనుర్ పట్టణంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచే మోడలింగ్​పై ఆసక్తి ఉండడంతో సినిమాల్లోకి వచ్చారు. 2013లో పట్టం పోల్​ సినిమాతో మాళవిక మోహనన్​ కెరీర్ ప్రారంభించారు. తొలి చిత్రంలోనే అందం, నటనతో ఆమె ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇప్పటిదాకా మలయాళం, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత 'ది రాజాసాబ్'​ సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.

ప్రభాస్ సినిమాలో అప్పుడే ​ఛాన్స్​!
ప్రభాస్​ 'ది రాజాసాబ్'​ చిత్రంలో మాళవికా మోహనన్, రిద్ధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ ముగ్గురు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో రిద్ధి కుమార్ మినహా మిగతా ఇద్దరు హీరోయిన్లు మొదటిసారి ప్రభాస్​తో స్క్రీన్ షేర్​ చేసుకున్నారు. రిద్ధి మాత్రం 2022లో వచ్చిన రాధేశ్యామ్ సినిమాలో నటించారు. అయితే మాళవికకు కూడా రాజాసాబ్ కంటే ముందే ప్రభాస్​ సినిమాలో నటించే ఛాన్స్ వచ్చిందట. ఈ విషయాన్ని ఆమె రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.

ఇదే విధిరాత!
2023లో వచ్చిన 'సలార్' భారీ బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్​ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చారు. అయితే ఇందులో మొదట మాళవికనే హీరోయిన్​గా అనుకున్నారట. అందుకోసం డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్, మాళవికను సంప్రదించారట. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల సలార్​లో ఆమె నటించలేకపోయినట్లు చెప్పారు. దీంతో ఆమె చాలా బాధపడినట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ ఛాన్స్ మిస్ అయిన 6 నెలల తర్వాత ప్రభాస్​ సినిమాలో మళ్లీ అవకాశం వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. అదే 'రాజాసాబ్' అని చెప్పారు. అలా ప్రభాస్​ సినిమాలో ఇది మాళవికకు సెకండ్ ఛాన్స్ అన్నమాట! దీంతో తాను చాలా సంతోషపడినట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు ప్రభాస్​ను తనను విధి కలిపిందని అనుకుంటానని అన్నారు.

ప్రభాస్​ అప్​కమింగ్​ ప్రాజెక్ట్స్​
2026లో ప్రభాస్, రాజాసాబ్​ సినిమాతో కాకుండా మరోసారి థియేటర్లలో సందడి చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఆయన కీలక పాత్రలో హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో 'ఫౌజీ' తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా పీరియాడిక్​ యాక్షన్​ థిల్లర్​గా రూపొందుతోంది. దీంట్లో ప్రభాస్​ సైనికుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుందని తెలుస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ చిత్రం ఇదే ఏడాది విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

స్పిరిట్​ ఫస్ట్ లుక్ అదుర్స్
డైరెక్టర్​ సందీప్​రెడ్డి వంగా- ప్రభాస్​ కాంబోలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'​. ఈ మూవీలో ప్రభాస్​ పోలీస్​ పాత్ర పోషించనున్నారని తెలుస్తోంది. త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. రీసెంట్​గా మేకర్స్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవి కాకుండా 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'సలార్' సినిమాలకు సీక్వెల్స్ రావాల్సి ఉంది.

రాజాసాబ్ 'యువరాజే' సాంగ్ రిలీజ్ - ఫ్యాన్స్​కు ప్రభాస్ వరుస సర్​ప్రైజ్​లు

ENTERTAINMENTభయం, హాస్యం, విజువల్​ ఫీస్ట్- అదిరిపోయిన రాజాసాబ్ 2.0 ట్రైలర్

TAGGED:

THE RAJASAAB MOVIE HEROINES
MALAVILA MOHAN CAREER
RAJASAAB RELEASE DATE
MALAVIKA MOHANAN TELUGU MOVIES
MALAVIKA MOHANAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.