భయం, హాస్యం, విజువల్​ ఫీస్ట్- అదిరిపోయిన రాజాసాబ్ 2.0 ట్రైలర్

ది రాజాసాబ్ 2.0 ట్రైలర్ - అదరగొట్టిన రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్
Published : December 29, 2025 at 5:16 PM IST
The Raja Saab Trailer 2.0 Release : మారుతి దర్శకత్వంలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన రొమాంటిక్ హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'రాజాసాబ్'. 2026 జనవరి 9న సంక్రాంతికి ఈ మూవీ గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఇప్పటికే ఒక ట్రైలర్ను విడుదల చేసిన మేకర్స్ సోమవారం సాయంత్రం మూవీకి సంబంధించిన రెండో ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేసి ప్రమోషన్స్ ను మరింత హీటెక్కించారు. భయం, హాస్యం, విజువల్ ఫీస్ట్ తో రెండో ట్రైలర్ అదిరపోయింది.
సంజయ్ దత్ ప్రభాస్ తాతగా నటిస్తున్నారు. తాత మరణించిన తర్వాత అతను ప్రేతాత్మగా మారుతాడు. అతని ఆత్మ ఒక భవనంలో తిరుగుతింది. ప్రభాస్ తన తాత గురించి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగే సన్నివేశాలు ఒకవైపు నవ్వు పుట్టిస్తూనే, మరోవైపు భయపెట్టేలా ఉన్నాయి. రెండో ట్రైలర్ను బట్టి చూస్తే ఈ సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీని మారుతి చాలా సస్పెన్స్ తో తీర్చిదిద్దినట్లు కనిపిస్తోంది.