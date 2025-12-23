ETV Bharat / entertainment

'ది రాజా సాబ్​' సెన్సార్​ కంప్లీట్​- రన్​టైమ్​ ఎంతంటే?

ప్రభాస్​ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్​- ది రాజా సాబ్​ మూవీ సెన్సార్​ లాంఛనాలు పూర్తి- ప్రీమియం షో ఎప్పుడంటే?

The Raja Saab
The Raja Saab (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 5:35 PM IST

1 Min Read
The Raja Saab Completes Censor : పాన్​ ఇండియా స్టార్​ ప్రభాస్​ నటించిన హారర్ కామెడీ డ్రామా 'ది రాజా సాబ్​' చిత్రం తాజాగా సెన్సార్ లాంఛనాలు పూర్తి చేసుకుంది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ చిత్రం 2026 జనవరి 9న గ్రాండ్​గా విడుదల కానుందని ఇప్పటికే నిర్మాతలు ప్రకటించారు. అభిమానుల కోసం జనవరి 8న దేశవ్యాప్తంగా పెయిడ్ ప్రీమియర్లు ఉంటాయని వెల్లడించారు.

తాజా వార్తల ప్రకారం, ఈ సినిమా నిడివి సుమారు 183 నిమిషాలు (3 గంటల 3 నిమిషాలు) ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్​ ఫిల్మ్​ సర్టిఫికేషన్​ (సీబీఎఫ్​సీ) U/A సర్టిఫికెట్​ జారీ చేసిందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ రన్​టైమ్​ గురించిన చర్చ సోషల్​ మీడియాలో జోరుగా సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.

పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​పై టీజీ విశ్వప్రసాద్​, కృతి ప్రసాద్​ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందించారు. మాళవిక మోహనన్​, నిధి అగర్వాల్​, రిద్ధి కుమార్​ కథానాయికలుగా నటించారు. సంజయ్​ దత్​ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

