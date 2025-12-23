'ది రాజా సాబ్' సెన్సార్ కంప్లీట్- రన్టైమ్ ఎంతంటే?
ప్రభాస్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్- ది రాజా సాబ్ మూవీ సెన్సార్ లాంఛనాలు పూర్తి- ప్రీమియం షో ఎప్పుడంటే?
Published : December 23, 2025 at 5:35 PM IST
The Raja Saab Completes Censor : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన హారర్ కామెడీ డ్రామా 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం తాజాగా సెన్సార్ లాంఛనాలు పూర్తి చేసుకుంది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ చిత్రం 2026 జనవరి 9న గ్రాండ్గా విడుదల కానుందని ఇప్పటికే నిర్మాతలు ప్రకటించారు. అభిమానుల కోసం జనవరి 8న దేశవ్యాప్తంగా పెయిడ్ ప్రీమియర్లు ఉంటాయని వెల్లడించారు.
తాజా వార్తల ప్రకారం, ఈ సినిమా నిడివి సుమారు 183 నిమిషాలు (3 గంటల 3 నిమిషాలు) ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (సీబీఎఫ్సీ) U/A సర్టిఫికెట్ జారీ చేసిందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ రన్టైమ్ గురించిన చర్చ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందించారు. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ కథానాయికలుగా నటించారు. సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.