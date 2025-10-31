ETV Bharat / entertainment

గ్లోబల్​ లెవెల్​లో నాని సినిమా- హాలివుడ్​లో మెరవనున్న 'ది ప్యారడైజ్'!

అంతర్జాతీయ వెర్షన్‌ను ర్యాన్‌తో ప్రదర్శన- గ్లోబల్​ వైడ్​గా రీచ్​!

Nani Paradise Into Hollywood
Nani Paradise Into Hollywood (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nani Paradise Into Hollywood : శ్రీకాంత్​ ఓదెల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'​​. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల మేకింగ్ సీన్స్​​ వీడియో గ్లింప్స్​ ఫ్యాన్స్​ కోసం విడుదల చేశారు. దానికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్​ వచ్చింది. ఈ సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరిగిపోతున్న క్రమంలో తాజాగా మరో సూపర్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. 'ది ప్యారడైజ్'​ సినిమాతో హాలీవుడ్​ హీరో కొలాబరేట్ అవుతున్నారని సమాచారం.

ప్రాజెక్ట్​కు అంతర్జాతీయ ఫేమ్​
ఈ సినిమాను గ్లోబల్ లెవెల్​లో తీసుకెళ్లాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా అడుగులు కూడా వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే హాలీవుడ్ స్టార్ ర్యాన్ రెనాల్డ్స్ ప్రతినిధులతో ప్యారడైజ్ బృందం దాదాపు మూడు నెలలుగా బృందం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం అంతర్జాతీయ వెర్షన్‌ను ర్యాన్‌తో ప్రదర్శించడానికి వారు చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్​కు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో ఫేమ్​ జతచేస్తే, ఇది గ్లోబల్​ వైడ్​గా రీచ్​ అవ్వొచ్చని ప్లాన్. ఈ చిత్రాన్ని గ్లోబల్​ స్థాయిలో సంచలనాలు సృష్టించేందుకు ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా మేకర్స్​ వదులకునేందుకు సిద్ధంగా లేరని తెలుస్తోంది.

ఇంగ్లీష్​, స్పానిష్​ భాషల్లో కూడా
ఈ సినిమాను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేయడమే కాకుండా, విస్తృతంగా ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యేలా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్​ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాలని మేకర్స్​ గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నారు. 'ది ప్యారడైజ్'​ సినిమాను భారత దేశం మొత్తం ఆరు భాషల్లో దీనిని విడుదల చేస్తున్నారు. అలానే ఇంగ్లీష్​, స్పానిష్​ భాషల్లో కూడా రిలీజ్​ చేయనున్నారు.

ఇప్పటి వరకు నాని నటించిన సినిమాలలో ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా నిలువనుంది. తనలో ఉన్నా యాంగిల్​ను ఒక్కొక్కటిగా కథలు ఎంచుకునే దానిలో బయటపెడుతున్నారు. యాక్షన్​ ఓరియెంటెడ్​ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులలో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్నారు. 'హిట్​-3' సినిమాతో వైలెంట్​ యాంగిల్​ను చూపించారు. ఇప్పుడు ఓదెల తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో యాక్షన్​ డ్రామా హై రేంజ్​లో ఉంటుందని తెలుస్తుంది.

అలానే ఇందులో బాలీవుడ్​ స్టార్​ రాఘవ్​ జూయల్​ నటిస్తున్నారు. ఇది అతని మొదటి తెలుగు సినిమా. ఇందులో అతని క్యారెక్టర్​ డిఫరెంట్​గా ఉంటుందని ఆయన ఒక మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. అలానే అతని ఫస్ట్​ లుక్​ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని అన్నారు. విలెన్​ క్యారక్టర్​లో మోహన్​బాబు నటింస్తున్నారు. ఇందుకోసం అతను తన బాడీని షేప్​ చేసుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది.

నాని పాత్ర పేరు
ఇప్పటికే ఇందులో నాని పాత్రను పరిచయం చేశారు. ఈ సినిమాలో నాని 'జడల్'​ అనే పాత్ర పోషించనున్నారు. ఇది ఒక అల్లికగా ప్రారంభమై విప్లవంగా ముగిసిందని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్​లో నాని ఉగ్రరూపంలో, కళ్ల అద్దాలు, రెండు జడలతో కనిపించారు. అలాగే ఇందులో సీనియర్ నటుడు మోహన్​బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచుతోంది. ఈ పాన్‌ఇండియా చిత్రాన్ని సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా మార్చి 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

పెద్ది vs ప్యారడైజ్- ఒక్క రోజు గ్యాప్​లోనే- ఎవరైనా డ్రాప్ అవుతారా?

టాలీవుడ్​లోకి బాలీవుడ్​ స్టార్​ ఎంట్రీ- 'ది ప్యారడైజ్'లో నాని విలన్​ అతనే!

TAGGED:

HOLLYDOOD HERO IN NANI MOVIE
PARADISE MOVIE HOLLYWOOD PROMOTIONS
NANI UPCOMING MOVIES
THE PARADISE FIRST SINGLE
NANI PARADISE INTO HOLLYWOOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

బోరింగ్ వ్యాయామాలతో విసిగెత్తిపోతున్నారా? - జుంబా డ్యాన్స్​తో ఫన్​ అండ్​ ఫిట్​నెస్​!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.