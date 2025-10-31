గ్లోబల్ లెవెల్లో నాని సినిమా- హాలివుడ్లో మెరవనున్న 'ది ప్యారడైజ్'!
అంతర్జాతీయ వెర్షన్ను ర్యాన్తో ప్రదర్శన- గ్లోబల్ వైడ్గా రీచ్!
Published : October 31, 2025 at 12:46 PM IST
Nani Paradise Into Hollywood : శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా 'ది ప్యారడైజ్'. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల మేకింగ్ సీన్స్ వీడియో గ్లింప్స్ ఫ్యాన్స్ కోసం విడుదల చేశారు. దానికి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాపై రోజురోజుకు అంచనాలు పెరిగిపోతున్న క్రమంలో తాజాగా మరో సూపర్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాతో హాలీవుడ్ హీరో కొలాబరేట్ అవుతున్నారని సమాచారం.
ప్రాజెక్ట్కు అంతర్జాతీయ ఫేమ్
ఈ సినిమాను గ్లోబల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్లాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా అడుగులు కూడా వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే హాలీవుడ్ స్టార్ ర్యాన్ రెనాల్డ్స్ ప్రతినిధులతో ప్యారడైజ్ బృందం దాదాపు మూడు నెలలుగా బృందం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం అంతర్జాతీయ వెర్షన్ను ర్యాన్తో ప్రదర్శించడానికి వారు చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఫేమ్ జతచేస్తే, ఇది గ్లోబల్ వైడ్గా రీచ్ అవ్వొచ్చని ప్లాన్. ఈ చిత్రాన్ని గ్లోబల్ స్థాయిలో సంచలనాలు సృష్టించేందుకు ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా మేకర్స్ వదులకునేందుకు సిద్ధంగా లేరని తెలుస్తోంది.
JADAL OWNS THE STREETS 💥❤🔥— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) August 25, 2025
Do share if you spot it.
This is just the beginning ⚡😎#TheParadise in CINEMAS 𝟐𝟔𝐭𝐡 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇, 𝟐𝟎𝟐𝟔.
Releasing in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam, Bengali, English, and Spanish.
Natural Star @NameisNani in an @odela_srikanth… pic.twitter.com/2ly03lj99H
ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ భాషల్లో కూడా
ఈ సినిమాను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేయడమే కాకుండా, విస్తృతంగా ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యేలా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాలని మేకర్స్ గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నారు. 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాను భారత దేశం మొత్తం ఆరు భాషల్లో దీనిని విడుదల చేస్తున్నారు. అలానే ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేయనున్నారు.
The #TheParadise team is in advanced talks with #RyanReynolds to present the film internationally 🌍— CHITRAMBHALARE (@chitrambhalareI) October 31, 2025
After months of effort, #Nani’s team have finally connected with Ryan — talks going positively! 🔥
If finalized, it’ll be a landmark crossover between Tollywood and Hollywood! pic.twitter.com/NAeqj0gE9t
ఇప్పటి వరకు నాని నటించిన సినిమాలలో ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా నిలువనుంది. తనలో ఉన్నా యాంగిల్ను ఒక్కొక్కటిగా కథలు ఎంచుకునే దానిలో బయటపెడుతున్నారు. యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులలో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్నారు. 'హిట్-3' సినిమాతో వైలెంట్ యాంగిల్ను చూపించారు. ఇప్పుడు ఓదెల తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో యాక్షన్ డ్రామా హై రేంజ్లో ఉంటుందని తెలుస్తుంది.
The highh ❤️🔥❤️🔥— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) August 11, 2025
Spark of #TheParadise 🐦⬛
-- https://t.co/bVjizsNCsJ pic.twitter.com/XgPg2DQ1L9
అలానే ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ రాఘవ్ జూయల్ నటిస్తున్నారు. ఇది అతని మొదటి తెలుగు సినిమా. ఇందులో అతని క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందని ఆయన ఒక మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. అలానే అతని ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుందని అన్నారు. విలెన్ క్యారక్టర్లో మోహన్బాబు నటింస్తున్నారు. ఇందుకోసం అతను తన బాడీని షేప్ చేసుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది.
#TheParadise in full swing 🔥🔥@odela_srikanth X @TheRaghav_Juyal = Madness Brewing 🔥🔥— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) October 6, 2025
In CINEMAS 𝟐𝟔𝐭𝐡 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇, 𝟐𝟎𝟐𝟔.
Releasing in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam, Bengali, English, and Spanish.
Natural Star @NameisNani in an @odela_srikanth cinema ❤️🔥… pic.twitter.com/CGvUxipL3m
నాని పాత్ర పేరు
ఇప్పటికే ఇందులో నాని పాత్రను పరిచయం చేశారు. ఈ సినిమాలో నాని 'జడల్' అనే పాత్ర పోషించనున్నారు. ఇది ఒక అల్లికగా ప్రారంభమై విప్లవంగా ముగిసిందని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లో నాని ఉగ్రరూపంలో, కళ్ల అద్దాలు, రెండు జడలతో కనిపించారు. అలాగే ఇందులో సీనియర్ నటుడు మోహన్బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచుతోంది. ఈ పాన్ఇండియా చిత్రాన్ని సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా మార్చి 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
