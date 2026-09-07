'వచ్చేది ఆ రోజే'- ప్యారడైజ్ వాయిదాపై మేకర్స్ బిగ్ అప్డేట్
ప్యారడైజ్ వాయిదా పడనుందంటూ రెండ్రోజులుగా జోరుగా ప్రచారం - దీనిపై స్పందించిన సినిమా మేకర్స్- ఎక్స్ పోస్టుతో ఆడియెన్స్కు క్లారిటీ
Published : September 7, 2026 at 5:06 PM IST
The Paradise Release Date : నేచురల్ స్టార్ నాని అప్కనింగ్ మూవీ ప్యారడైజ్ మరోసారి వాయిదా పడనుందంటూ రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. క్లైమాక్స్ సీన్స్ పూర్తి కాలేదని, ఇంకా సీజీ వర్క్ బ్యాలెన్స్ ఉందని పేర్కొంటూ కొన్ని కథనాలు వచ్చాయి. సినిమా సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్కు షిఫ్ట్ కానుందని వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో అభిమానులు, ప్రేక్షకులు కన్ఫ్యూజన్లో పడ్డారు. అయితే ఈ పుకార్లపై మూవీటీమ్ స్పందించింది. ఈ సినిమా విడుదలపై బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది.
నో పోస్ట్పోన్
ముందుగా ప్రకటించిన విధంగానే ఈ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న విడుదల కానున్నట్లు మేకర్స్ మరోసారి కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. దీంతో ప్యారడైజ్ వాయిదా పడుతుందన్న ఊహాగానాలన్నింటికీ చెక్ పెట్టినట్లైంది. తాజా అప్డేట్తో ఫ్యాన్స్కు కూడా క్లారిటీ వచ్చేసింది. దీంతో మరో మూడు వారాల్లో ఈ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్పై చూడనున్నామన్న మాట! ఈ అప్డేట్తో ఫ్యాన్స్లోనూ సరికొత్త జోష్ నెలకొంది.
ఇక ప్రమోషన్స్పై ఫోకస్
రిలీజ్ డేట్పై స్వయంగా మేకర్సే అప్డేట్ ఇవ్వడంతో ప్రమోషన్స్ జోరు పెరగనుంది. సినిమా నుంచి గ్లింప్స్, పాటలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్లాయి. రీసెంట్గా రెండో పాట కూడా రిలీజ్ అవ్వడంతో హైప్ ఇంకా పెరిగింది. ఇకపై మేకర్స్ మరింత జోరు పెంచనున్నారు. ఇంటర్వ్యూలు, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఛాన్స్ ఉంది.
#𝐓𝐇𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 in cinemas 𝟐𝟒-𝟎𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟔 🎯🎯— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) September 7, 2026
All Posters with the date 🤗 : https://t.co/bvOWJpk0q7
పెయిడ్ ప్రీమియర్స్
నాని కెరీర్లో ప్యారడైజ్ లార్జ్ స్కేల్లో విడుదలవుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు పాన్ఇండియా భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. దీంతో రిలీజ్ను మరింత గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 23న రాత్రే ప్రీమియర్లకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్తోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో పెయిడ్ ప్రీమియర్లు పడే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీగా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో నాని జడల్ పాత్రలో అలరించనున్నారు. కయాదు లోహర్ ఫీమేల్ లీడ్ పోషిస్తుండగా, కీర్తి సురేశ్ స్పెషల్ సాంగ్లో ఆడిపాడనుంది. మోహన్బాబు, రాఘవ్ జుయల్ నెగిటివ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను SLV సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.