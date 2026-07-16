ఇండియాలో నోలన్ 'ఒడిస్సీ'కి ఫుల్ క్రేజ్- టికెట్ రేట్ రూ.3వేలు- కానీ తగ్గేదేలే!
జులై 17న రిలీజ్ కానున్న హాలీవుడ్ మూవీ 'ఒడిస్సీ' - భారత్లో తొలిరోజే రూ. 22 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించొచ్చని విశ్లేషకుల అంచనా!
Published : July 16, 2026 at 10:36 AM IST
The Odyssey Advance Bookings : లెజెండరీ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ మూవీస్కు వరల్డ్ వైడ్గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. 'ఫాలోయింగ్', 'బ్యాట్ మ్యాన్ బిగిన్స్', 'ది డార్క్ నైట్' తదితర చిత్రాలతో ఇండియాలోనూ ఆయన ఫుల్ క్రేజ్ ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో క్రిస్టోఫర్ తాజా చిత్రం 'ది ఒడిస్సీ' జులై 17న రిలీజ్ కానుండటంతో ప్రేక్షకులు ఇప్పటికే అధిక ధరను పెట్టి మరీ టికెట్స్ను భారీ ఎత్తున కొనుగోలు చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఈ మూవీకి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ను గమనిస్తే ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లో ఒక్కో టికెట్ రేట్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో ఫుల్ జోరు
హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించిన 'ది ఒడిస్సీ' భారీ అంచనాలతో మరికొన్ని గంటల్లోనే ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. అయితే ఫస్ట్ టైమ్ ఐమ్యాక్స్ 70 ఎంఎం కెమెరాలతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించడం విశేషం. సాధారణంగా క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సినిమాలను ఆరాధించే అభిమానులందరూ ఆయన సినిమాను కచ్చితంగా థియేటర్లోనే చూడాలని, కుదిరితే ఐమ్యాక్స్ తెరపైనే వీక్షించాలని కోరుకుంటారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అడ్వాన్స్ బుకింగ్ల విషయంలో ఈ సినిమా ఫుల్ జోరును ప్రదర్శిస్తోంది.
ఆ డిమాండ్ రీత్యా ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లలో ఒక్కొక్క టికెట్ దాదాపు రూ.2 వేల నుంచి రూ.3 వేలు పలుకుతున్నప్పటికీ ఈ ఒడిస్సీకి డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదనే చెప్పాలి. ఇండియాలో ప్రధానంగా దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పుణె లాంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ థియేటర్లన్నీ ఈ వీకెండ్ వరకూ హౌస్ఫుల్ అయినట్లుగా ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అతేకాకుండా ఇతర థియేటర్లలో సైతం ఈ ఒడిస్సీ చిత్రానికి టికెట్లన్నీ ఆన్లైన్లో ఓపెన్ చేసిన కొద్ది సేపటికే అమ్ముడవుతున్నట్లుగా చెబుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే తొలి మూడు రోజులకుగానూ సుమారు రూ.18 కోట్ల మేర అడ్వాన్స్ బుకింగ్ జరిగినట్లు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ జోరు ఇదే విధంగా కొనసాగితే ఈ ఫస్ట్ డే క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ఒడిస్సీకి దాదాపు రూ.18 - 22 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఫస్ట్ వీకెండ్లో ఈ వసూళ్లు రూ.65- 75 కోట్ల మధ్యలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
Defy the Gods. Watch the New Trailer for Christopher Nolan's The Odyssey and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Ve6wUGxw3P— The Odyssey Movie (@odysseymovie) May 5, 2026