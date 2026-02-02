దలైలామాకు 'గ్రామీ' అవార్డు- బెస్ట్ ఆడియో బుక్ నెరేషన్ విభాగంలో పురస్కారం
లాస్ ఏంజెలెస్లో ఘనంగా 68వ గ్రామీ అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం
Grammy Awards 2026 Dalai Lama (AP File Photo)
Published : February 2, 2026 at 7:28 AM IST
Grammy Awards 2026 Dalai Lama : సంగీత రంగంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే గ్రామీ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఆదివారం అట్టహాసంగా జరిగింది. లాస్ ఏంజెలెస్లో ఘనంగా జరిగిన 68వ గ్రామీ అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమంలో చరిత్రాత్మక విజయాలు నమోదయ్యాయి. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త దలైలామాకు గ్రామీ అవార్డు వరించింది. బెస్ట్ ఆడియో బుక్ నెరేషన్ విభాగంలో ఆయనకు ఈ పురస్కారం లభించింది.