'స్పిరిట్'‌ రిలీజ్ వెనుక సందీప్ వంగా స్ట్రాటజీ- 2027 మార్చిలోనే ఎందుకో తెలుసా?

2027 మార్చి 5న 'స్పిరిట్' విడుదల- రిలీజ్ డేట్​ విషయంలో మేకర్స్ బిగ్ ప్లాన్- అన్నీ లెక్కలేసుకున్నాకే ప్రకటన!

Spirit Release Date
Spirit Release Date (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 1:15 PM IST

Spirit Release Date : పాన్ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ కొత్త మూవీ 'స్పిరిట్' విడుదల తేదీపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. దీనిపై స్వయంగా మూవీ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టతను ఇచ్చారు. 2027 మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'స్పిరిట్'‌ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఇంతకీ వచ్చే సంవత్సరం మార్చి నెలనే రిలీజ్ కోసం ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ? అనే దానిపై ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్, సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

2027 మార్చిలో రిలీజ్ - వ్యూహమిదేనా?
2027 మార్చి నెల విషయానికొస్తే, 5వ తేదీన శుక్రవారం రోజున 'స్పిరిట్'‌ విడుదల అవుతుంది. 6వ తేదీన (శనివారం) మహా శివరాత్రి పండుగ ఉంది. 7వ తేదీన ఆదివారం వస్తోంది. అంటే ఈ సినిమా రిలీజైన వెంటనే రెండు రోజుల పాటు వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇది సినీ ప్రియులకు కలిసొచ్చే విషయం. ఈ మూవీ టీమ్ కోరుకుంటున్నది కూడా ఇదే. అతిపెద్ద సినీరంగ మార్కెట్ అయిన భారత్‌లో తొలి మూడు రోజుల్లోనే వీలైనన్ని ఎక్కువ కలెక్షన్లను సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

ఇక 2027 మార్చి 10న (బుధవారం) రంజాన్ పండుగ వస్తోంది. మార్చి 13, 14 తేదీల్లో (శని, ఆది) వీకెండ్ ఉంది. మార్చి 22న (సోమవారం) హోలీ పండుగ ఉంది. మార్చి 26న (శుక్రవారం) గుడ్ ఫ్రైడే ఉంది. మార్చి 27, 28 తేదీల్లో (శని, ఆది) వీకెండ్ ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, వచ్చే సంవత్సరం మార్చి నెలలో నాలుగు పండుగలు ఉన్నాయి. నాలుగు వీకెండ్‌లు(శని, ఆది) ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే 12 రోజులు అవుతాయి. ఈ 12 రోజులు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లకు కీలకంగా మారుతాయని స్పిరిట్ మూవీటీమ్ అంచనా వేస్తోంది.

అంచనాలను పెంచిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌
'స్పిరిట్'‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సినీ ప్రేక్షకులకు ఈసారి కొత్త సంవత్సరం రోజున డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను ఆయన ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ చొక్కా లేకుండా నిలబడి ఉండగా, ఆయన వీపు, చేతులు, భుజాలపై గాయాలకు బ్యాండేజీ పట్టీలు కట్టి ఉన్నాయి. ప్రభాస్ నోటిలో సిగరెట్, చేతిలో ఆల్కహాల్ గ్లాస్ ఉన్నాయి. ప్రభాస్ ఎదురుగా హీరోయిన్ త్రిప్తి డిమ్రి నిలబడి సిగరెట్‌ను లైటర్‌తో వెలిగిస్తోంది. ప్రభాస్, త్రిప్తి ఇద్దరూ వైట్ ఔట్​ఫిట్​లోనే ఉన్నారు.

పోస్టర్​లో పొడవాటి వెంట్రుకలు, దట్టమైన గడ్డం, మీసాలతో ప్రభాస్ స్టైలిష్‌గా కనిపించారు. సందీప్ రెడ్డి వంగ తీసిన 'యానిమల్' మూవీలో రణ్‌బీర్ కపూర్ కూడా అచ్చం ఇదేవిధమైన లుక్​​లో కనిపించారు. బహుశా ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌, 'స్పిరిట్'‌ మూవీలోని ఒక సాంగ్ సీన్ అయి ఉండొచ్చని సినీ ప్రియులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ పోస్టర్‌తో మూవీపై ప్రేక్షకుల అంచనాలు మరింతగా పెరిగిపోయాయి. ఇక ఈసినిమా ఆడియో టీజర్‌ను 2025లో ప్రభాస్ బర్త్‌డే రోజున సందీప్ రెడ్డి వంగ షేర్ చేశారు.

దీపికా పదుకొణె స్థానంలో కొత్త హీరోయిన్
వాస్తవానికి 'స్పిరిట్'‌ మూవీలో హీరోయిన్ పాత్ర కోసం తొలుత దీపికా పదుకొణె పేరును పరిశీలించారు. అయితే పనిగంటల విషయంలో చిత్ర యూనిట్ ప్రతిపాదనకు దీపికా పదుకొణె అంగీకరించ లేదనే ప్రచారం జరిగింది. మొత్తం మీద దీపిక స్థానంలో దిల్లీకి చెందిన త్రిప్తి దిమ్రికి హీరోయిన్‌గా అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. 2017లో ఆమె సినీ కెరీర్ మొదలైంది. సందీప్ రెడ్డి వంగ తీసిన 'యానిమల్' మూవీ 2023లో విడుదలైంది. అందులో ఓ పాత్రలో త్రిప్తి దిమ్రి నటించారు.

ఎనిమిది భాషల్లో రిలీజ్
కాగా, ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రముఖ నటి కాంచన తదితరులు ఈ సినిమాలో ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. భద్రకాళీ, టీ సిరీస్​ బ్యానర్లపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఎనిమిది భాష (తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మాండరిన్ (చైనీస్), జపనీస్, కొరియన్)ల్లో విడుదల కానుంది.

TAGGED:

SPIRIT MOVIE RELEASE DATE
SPIRIT MOVIE CAST AND CREW
SPIRIT MOVIE BUDGET
SPIRIT MOVIE AUDIO GLIMPSE
SPIRIT

