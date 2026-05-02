కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చిన ఆస్కార్ అకాడమీ- అవేంటంటే?
ఒక నటుడు ఒకే కేటగిరీలో ఎన్ని నామినేషన్లకైనా పోటీ- రైటింగ్, యాక్టింగ్ విభాగంలో ఏఐని అడ్డుకునేందుకు మార్పులు
Oscars Academy New Rules (Academy X post)
Published : May 2, 2026 at 8:37 AM IST
Oscars Academy New Rules: ఆస్కార్ అవార్డుల కోసం అకాడమీ సరికొత్త నిబంధనలను పరిచయం చేసింది. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఒక నటుడు ఒకే కేటగిరీలో ఎన్ని నామినేషన్లకైనా పోటీపడవచ్చు. అంతేకాకుండా రైటింగ్, యాక్టింగ్ విభాగంలో ఏఐని అడ్డుకునేందుకు మార్పులు చేశారు. రచయితలు రాసిన కథలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నట్లు అకాడమీ తెలిపింది. 2027 ఆస్కార్ అవార్డులకు ఈ కొత్త రూల్స్ వర్తించనున్నాయి.
