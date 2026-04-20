'ఇకపై కామెడీ సినిమాలు చేయను- సందీప్రెడ్డిని ఫాలో అవుతా!'- తరుణ్ భాస్కర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
తరుణ్ భాస్కర్ షాకింగ్ డెసిషన్- కామెడీ సినిమాలకు స్వస్తి- ఇకపై అన్నీ యాక్షన్ కథలేనంట!
Published : April 20, 2026 at 10:48 AM IST
Tharun Bhascker Movies Genre : 'పెళ్లి చూపులు', 'ఈ నగరానికి ఏమైంది', 'కీడా కోలా' యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైన్ సినిమాలతో యువతలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్. ఆయన తెరెక్కించిన ఈ మూడు సినిమాలు కూడా మంచి విజయం సాధించాయి. ఇప్పుడు ఆయన నుంచి 'ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్' రానుంది. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. ఈ సినిమా కూడా కంప్లీట్ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్గా ఉండనుంది.
అయితే తరుణ్ ఒక రకమైన కామెడీ ఎంటర్టైనర్ జాన్రాకే పరిమితం అవుతున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. కేవలం యువతనే టార్గెట్గా వాళ్లకు దగ్గరగా ఉండే కథలనే తెరకెక్కిస్తున్నారు. గతంలో ఆయన తీసిన మూడు సినిమాలు కూడా అవే పంథాలోనివి. అయితే ఈ సినిమాలకు మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో ఆయన కథల్లోని జాన్రా గురించి ఎన్నడూ పెద్ద చర్చ జరగలేదు. కానీ, తన స్టోరీ టెల్లింగ్పై ఆయనే స్వయంగా ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇకపై ఇలాంటి కామెడీ కథలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని డిసైడ్ అయినట్లు తరుణ్ చెప్పారు.
తరుణ్ భాస్కర్ లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా గాయపడ్డ సింహం. ఇది మే 01న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వరుస ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ సందర్భంలో తన స్టోరీ టెల్లింగ్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్లు రెండేళ్లలో ముగుస్తాయని, ఆ తర్వాత ఇలాంటి కామెడీ, యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్లకు గుడ్ బై చెప్పేస్తానని అన్నారు.
వాళ్లలాగే సినిమాలు చేస్తా!
'ప్రస్తుతం నా చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్లు రెండేళ్లలో పూర్తి చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఈ కామెడీ జాన్రాలో సినిమాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తా. నేను కూడా సందీప్రెడ్డి వంగ, ఆదిత్య ధర్, భరత్ కమ్మలాగా బలమైన యాక్షన్ డ్రామా కథలను రాస్తా. ఈ కామెడీ జాన్రా నుంచి బయటకు వచ్చి యాక్షన్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో కొత్తగా ట్రై చేస్తా' అని అన్నారు. ఆయన లేటెస్ట్ స్టేట్మెంట్తో తెలుగు సినీ ప్రియుల్లో మరింత జోష్ వచ్చింది. ఒక డైరెక్టర్గా ఇలాంటి డెసిషన్ కూడా మంచి టర్న్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అదే లైన్లో కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేయడం ఆడియెన్స్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. మరి ఈ యాక్షన్ డ్రామాల తరహా కథలతో తరుణ్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పిస్తారనేది వేచి చూడాల్సిందే.
బ్లాక్బస్టర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్!
కాగా, అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ సినిమాలతో సందీప్రెడ్డి టాలీవుడ్తోపాటు బాలీవుడ్లోనూ తన మార్క్ చూపించారు. ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ సక్సెస్ అందుకున్నాయి. మరోవైపు ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ధురంధర్ 2 థియేటర్లను షేక్ చేస్తోంది. గతేడాది వచ్చిన ధురంధర్ కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించింది. వీటితోపాటు ఆదిత్య గతంలో ఆర్టికల్ 370, సర్జికల్ స్ట్రైక్, బారాముల్లా లాంటి సినిమాలతో బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్నారు. ఇక భరత్ కమ్మ 2019లో డియర్ కామ్రేడ్ తీశారు.
ఇక దర్శకత్వమే కాకుండా నటుడిగానూ తరుణ్ పలు సినిమాల్లో కనిపించి ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నారు. తాజాగా గాయపడ్డ సింహం సినిమాలో లీడ్లో నటిస్తున్నారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానసా చౌదరి ఫీమేల్ లీడ్స్లో కనిపించనున్నారు. ల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్ బన్సల్ నిర్మిస్తున్నారు. అమెరికా వెళ్లాలనుకున్న హీరోకు అక్కడి ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త రూల్స్ ఎలా అడ్డంకిగా మారాయనేది సినిమా.
