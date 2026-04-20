ETV Bharat / entertainment

'ఇకపై కామెడీ సినిమాలు చేయను- సందీప్​రెడ్డిని ఫాలో అవుతా!'- తరుణ్ భాస్కర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

Tharun Bhascker- Sandeep Reddy
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tharun Bhascker Movies Genre : 'పెళ్లి చూపులు', 'ఈ నగరానికి ఏమైంది', 'కీడా కోలా' యూత్​ఫుల్ ఎంటర్​టైన్ సినిమాలతో యువతలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్. ఆయన తెరెక్కించిన ఈ మూడు సినిమాలు కూడా మంచి విజయం సాధించాయి. ఇప్పుడు ఆయన నుంచి 'ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్' రానుంది. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్​లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. ఈ సినిమా కూడా కంప్లీట్ యూత్​ఫుల్ ఎంటర్​టైనర్​గా ఉండనుంది.

అయితే తరుణ్ ఒక రకమైన కామెడీ ఎంటర్టైనర్​ జాన్రాకే పరిమితం అవుతున్నారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. కేవలం యువతనే టార్గెట్​గా వాళ్లకు దగ్గరగా ఉండే కథలనే తెరకెక్కిస్తున్నారు. గతంలో ఆయన తీసిన మూడు సినిమాలు కూడా అవే పంథాలోనివి. అయితే ఈ సినిమాలకు మంచి రెస్పాన్స్ రావడంతో ఆయన కథల్లోని జాన్రా గురించి ఎన్నడూ పెద్ద చర్చ జరగలేదు. కానీ, తన స్టోరీ టెల్లింగ్​పై ఆయనే స్వయంగా ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇకపై ఇలాంటి కామెడీ కథలకు ఫుల్​ స్టాప్ పెట్టాలని డిసైడ్ అయినట్లు తరుణ్ చెప్పారు.

తరుణ్ భాస్కర్ లీడ్​ రోల్​లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా గాయపడ్డ సింహం. ఇది మే 01న వరల్డ్​వైడ్ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వరుస ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ సందర్భంలో తన స్టోరీ టెల్లింగ్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్​లు రెండేళ్లలో ముగుస్తాయని, ఆ తర్వాత ఇలాంటి కామెడీ, యూత్​ఫుల్ ఎంటర్టైనర్​లకు గుడ్​ బై చెప్పేస్తానని అన్నారు.

వాళ్లలాగే సినిమాలు చేస్తా!
'ప్రస్తుతం నా చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్​లు రెండేళ్లలో పూర్తి చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఈ కామెడీ జాన్రాలో సినిమాలకు ఫుల్​ స్టాప్ పెట్టేస్తా. నేను కూడా సందీప్​రెడ్డి వంగ, ఆదిత్య ధర్, భరత్​ కమ్మలాగా బలమైన యాక్షన్ డ్రామా కథలను రాస్తా. ఈ కామెడీ జాన్రా నుంచి బయటకు వచ్చి యాక్షన్ స్టోరీ టెల్లింగ్​లో​ కొత్తగా ట్రై చేస్తా' అని అన్నారు. ఆయన లేటెస్ట్ స్టేట్​మెంట్​తో తెలుగు సినీ ప్రియుల్లో మరింత జోష్ వచ్చింది. ఒక డైరెక్టర్​గా ఇలాంటి డెసిషన్ కూడా మంచి టర్న్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అదే లైన్​లో కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేయడం ఆడియెన్స్​లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. మరి ఈ యాక్షన్ డ్రామాల తరహా కథలతో తరుణ్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పిస్తారనేది వేచి చూడాల్సిందే.

బ్లాక్​బస్టర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్!
కాగా, అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ సినిమాలతో సందీప్​రెడ్డి టాలీవుడ్​తోపాటు బాలీవుడ్​లోనూ తన మార్క్ చూపించారు. ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ సక్సెస్ అందుకున్నాయి. మరోవైపు ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ధురంధర్ 2 థియేటర్లను షేక్ చేస్తోంది. గతేడాది వచ్చిన ధురంధర్​ కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించింది. వీటితోపాటు ఆదిత్య గతంలో ఆర్టికల్ 370, సర్జికల్ స్ట్రైక్, బారాముల్లా లాంటి సినిమాలతో బ్లాక్​బస్టర్​ అందుకున్నారు. ఇక భరత్ కమ్మ 2019లో డియర్ కామ్రేడ్​ తీశారు.

ఇక దర్శకత్వమే కాకుండా నటుడిగానూ తరుణ్ పలు సినిమాల్లో కనిపించి ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నారు. తాజాగా గాయపడ్డ సింహం సినిమాలో లీడ్​లో నటిస్తున్నారు. కశ్యప్​ శ్రీనివాస్​ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానసా చౌదరి ఫీమేల్ లీడ్స్​లో కనిపించనున్నారు. ల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్​ ప్రతాప, విజయ్​ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్​ బన్సల్​ నిర్మిస్తున్నారు. అమెరికా వెళ్లాలనుకున్న హీరోకు అక్కడి ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త రూల్స్ ఎలా అడ్డంకిగా మారాయనేది సినిమా.

TAGGED:

THARUN BHASCKER UPCOMING MOVIE
THARUN BHASCKER MOVIES
SANDEEP REDDY MOVIES
ADITYA DHAR MOVIES
THARUN BHASCKER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.