వెంకటేశ్తో సినిమాపై అప్డేట్ ఇచ్చిన తరుణ్ భాస్కర్
తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్పై క్లారిటీ ఇచ్చిన తరుణ్ భాస్కర్ - వెంకటేశ్తో మూవీపై అప్డేట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు- ఇన్నాళ్లు ప్రాజెక్టు ఆగిపోవడానికి కారణం చెప్పిన తరుణ్
Published : January 27, 2026 at 12:54 PM IST
Tharun Bhascker About Venkatesh Movie: ఫ్యామిలీ హీరో వెంకటేశ్తో దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ తెరకెక్కించాల్సిన సినిమా చాలాకాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. అయితే సినిమాకు సంబంధించి తాజాగా తరుణ్ భాస్కర్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. తరుణ్ భాస్కర్ హీరోగా దర్శకుడు సంజీవ్ ఏఆర్ 'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' మూవీని తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ ఈషా రెబ్బా హీరోయిన్గా నటించారు. ఈ చిత్రం ఈనెల 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మూవీ ఈ ప్రమోషన్లలో భాగంగా సోమవారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నటుడు విశ్వక్ సేన్ హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్లో తరుణ్ తన కెరీర్లో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వెంకటేశ్తో చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారాయి.
విక్టరీ వెంకటేష్తో 'డెక్కన్ డెర్బీ'
గుర్రపు పందెం జూదగాడి కథాంశంతో విక్టరీ వెంకటేశ్తో 'డెక్కన్ డెర్బీ' అనే చిత్రాన్ని ప్లాన్ చేసినట్లు 2019లో తరుణ్ తెలిపారు. ఈ సినిమాను నిర్మించేందుకు సురేశ్ బాబు కూడా అంగీకరించినప్పటికీ, కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా పూర్తి కాలేదని చెప్పారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన తరుణ్ భాస్కర్ "ఆ ప్రాజెక్ట్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం నా నిర్ణయమే. ముఖ్యంగా స్క్రీన్ప్లేలో, రెండో భాగంలో ఇంకా మెరుగులు దిద్దాల్సి ఉంది. అలాగే సినిమా టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఒక కారణం" అని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్పై మళ్లీ సీరియస్గా పని చేస్తున్నానని ఆయన వెల్లడించారు.
షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందనే ప్రశ్నకు "ఈ ఏడాదైనా కావచ్చు, లేదా తర్వాతైనా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా నాపైనే ఆధారపడి ఉంది" అని తరుణ్ సమాధానమిచ్చారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పనులు ఇంకా చేయాల్సి ఉందని డైరెక్టర్ తలిపారు. ఈ కాంబినేషన్ కోసం వెంకీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ సినిమా పట్టాలెక్కితే, తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో స్టార్ హీరో ప్రధాన పాత్రలో నటించే తొలి చిత్రంగా అతని కెరీర్లో ఈ చిత్రం నిలవనుంది.
This is my home function #TharunBhascker has done a lot for me and has stood up for me when no one was around says Vishwak Sen #OmShantiShantiShantihi overseas premieres from Jan 29 pic.twitter.com/5RP4bPVGkE— Sharat Chandra (@Sharatsays2) January 26, 2026
ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే
ఇక తరుణ్ భాస్కర్–వెంకటేశ్ ప్రాజెక్ట్ విషయానికొస్తే, ఇది క్రైమ్ కామెడీ లేదా హారర్ కామెడీ నేపథ్యంలో ఉండొచ్చని గతంలోనే తరుణ్ సంకేతాలు ఇచ్చారు. తాజాగా స్క్రిప్ట్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయని, వెంకటేశ్ బాడీ లాంగ్వేజ్కు తగ్గట్టుగా చాలా కొత్తగా ఈ సినిమా ఉండబోతోందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
వెంకటేశ్ బిజీ లైనప్
ఇదిలా ఉండగా, విక్టరీ వెంకటేశ్ ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు. అలాగే 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సీక్వెల్తో పాటు అనిల్ రావిపూడితో మరో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆయన లైనప్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. వెంకీ– తరుణ్ భాస్కర్ కాంబినేషన్ నిజమైతే టాలీవుడ్లో ఇది మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ అవుతుందనే చెప్పాలి.
తరుణ్ తనకు బిగ్ సపోర్టర్ అన్న విశ్వక్
ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన విశ్వక్ సేన్ తరుణ్ను ఉద్దేశించి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. తరుణ్ భాస్కర్ తనకి సొంత సోదరుడి వంటివాడని, కష్టకాలంలో తరుణ్ తనకు తోడుగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. తరుణ్ మంచి నటుడిగా బిజీ అవ్వడం సంతోషంగా ఉందని, అయితే అతను మళ్లీ దర్శకత్వం వైపు ఎప్పుడు వస్తాడా? అని తాను ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. తాను గత ఏడాది కాలంగా పబ్లిక్ ఈవెంట్లకు దూరంగా ఉంటూ 'అండర్గ్రౌండ్'లో గడుపుతున్నానని, కేవలం ఇది తన కుటుంబ వేడుక లాంటిది కాబట్టే ఇక్కడికి వచ్చానని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
'ENE' సీక్వెల్ కంటే ముందే తరుణ్ భాస్కర్ కొత్త సినిమా- ఫన్నీ జానర్తో థియేటర్లలోకి!