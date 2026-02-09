'పెళ్లి చూపులు యావరేజ్ మూవీ, కానీ ఓవర్ హైప్ అయ్యింది'- సొంత సినిమాపై తరుణ్ భాస్కర్ సెటైర్లు!
Published : February 9, 2026 at 5:03 PM IST
Gayapadda Simham Trailer : 'పెళ్లి చూపులు', 'ఈ నగరానికి ఏమైంది', 'కీడా కోలా' వంటి సినిమాలను తెరకెక్కించి యూత్ను తన వైపు తిప్పుకున్నారు దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్. దర్శకుడిగానే కాకుండా హీరోగానూ ఆయన నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇటీవల 'ఓం శాంతి శాంతిః' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ ముందుకు వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించారు. థియేటర్లలో ఆ మూవీ హవా నడుస్తుండగానే ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న మరో సినిమా 'గాయపడ్డ సింహం' ట్రైలర్ కం టీజర్ సోమవాారం వచ్చేసింది.
ఇందులో తరుణ్కు జంటగా ఫరియా అబ్దుల్లా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ను మేకర్స్ హైదరాబాద్లో సోమవారం నిర్వహించారు. ఈవెంట్కు హీరో తరుణ్ భాస్కర్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా విజయ్ దేవరకొండకు సంబంధించి ఓ ప్రశ్న అడిగింది. దానికి రిప్లైగా తరుణ్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ వైరల్గా మారింది. అదేంటో చూద్దాం.
'గాయపడ్డ సింహం' ట్రైలర్ లాస్ట్ ఎండింగ్ సీన్లో ఆయన సొంతంగా తెరకెక్కించిన 'పెళ్లి చూపులు' సినిమాపై ఓ సెటైరికల్ డైలాగ్ వేశారు. 'పెళ్లి చూపులు మూవీపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి' అని ఫరియా అడిగిన ప్రశ్నకు, అది 'యావరేజ్ సినిమా ఓవర్హైప్ అయ్యింది అంతే' అని తరుణ్ భాస్కర్ అంటారు. ఈ డైలాగ్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఇది ఆడియెన్స్కు మరింత ఫన్నీగా అనిపించింది. 'ఇదేంటీ ఇలా అన్నాడు?' అని ట్రైలర్ చూసినోళ్లు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ 'పెళ్లి చూపులు' సినిమాకు దర్శకత్వం వహించింది తరుణ్ భాస్కరే. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా 2016లో వచ్చిన ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. దీంతో ఆయన సినిమాపై ఆయనే జోక్ వేసుకున్నారని అందరూ అనుకుంటున్నారు.
గాయపడ్డ సింహం!! 🦁
ఒక సింహం గాయపడింది అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఎంత మ్యాటర్ జరిగుంటుందో...?
అది తెలుసుకోవాలంటే...
Wait for #GaayaPaddaSimham TRAISER Releasing On Feb 9th, 2026 ❤️🔥#GPS #GPSTraiser#TharunBhascker
మీడియా అడిగిన ప్రశ్నేంటి?
ఈ నేపథ్యంలోనే ఈవెంట్లో ఆ డైలాగ్ను ఉద్దేశించి మీడియా అడిగింది. 'మీ పైన మీరు జోక్ వేసుకున్నారు సరే, విజయ్ దేవరకొండ గారు ఏం అనుకోరా' అన్న ప్రశ్నకు 'విజయ్ నాకంటే ఎక్కువ జోక్ చేస్తారు సర్. అతను ఇంకా ఫన్నీగా తీసుకుంటారు' అని జవాబిచ్చారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన వీడియో అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాక వారిద్దరీ మధ్య ఉన్న బాండింగ్ ఎలా ఉంటుందనేది కూడా అర్థమవుతోంది.
పూర్తి ట్రైలర్ ఎలా ఉంది?
ఇక ట్రైలర్ విషయానికొస్తే మొత్తం ఫన్నీగా సాగుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి అమెరికాకు వెళ్లాలనేది హీరో కోరిక. అతను దాని కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. చివరకు అంత సెట్ అయ్యి వెళ్దాం అనుకునేలోపు ట్రంప్ పెట్టిన వీసా రూల్స్తో అమెరికా ప్రయాణం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దీంతో అతను ఎలా అయిన అమెరికాకు వెళ్లిపోవాలని ట్రంప్ పై కోపం పెంచుకుంటాడు. అక్కడి నుంచి వచ్చిందే గాయపడ్డ సింహం అనే డైలాగ్. దీన్నే మూవీ టైటిల్గానూ ఫిక్స్ చేశారు.
మూవీ టీమ్
ఈ సినిమాకు కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీంట్లో ఫరియా అబ్దుల్లా, మానసా చౌదరి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దీనిని కల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్ బన్సల్ నిర్మిస్తున్నారు.