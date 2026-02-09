'పెళ్లి చూపులు యావరేజ్ మూవీ, కానీ ఓవర్​ హైప్​ అయ్యింది'- సొంత సినిమాపై తరుణ్​ భాస్కర్​ సెటైర్లు!

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Gayapadda Simham Trailer : 'పెళ్లి చూపులు', 'ఈ నగరానికి ఏమైంది', 'కీడా కోలా' వంటి సినిమాలను తెరకెక్కించి యూత్​ను తన వైపు తిప్పుకున్నారు దర్శకుడు తరుణ్​ భాస్కర్​. దర్శకుడిగానే కాకుండా హీరోగానూ ఆయన నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇటీవల 'ఓం శాంతి శాంతిః' సినిమాతో బాక్సాఫీస్​ ముందుకు వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించారు. థియేటర్లలో ఆ మూవీ హవా నడుస్తుండగానే ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న మరో సినిమా 'గాయపడ్డ సింహం'​ ట్రైలర్​ కం టీజర్​ సోమవాారం వచ్చేసింది.

ఇందులో తరుణ్​కు జంటగా ఫరియా అబ్దుల్లా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్​ను మేకర్స్​ హైదరాబాద్​లో సోమవారం నిర్వహించారు. ఈవెంట్​కు హీరో తరుణ్​ భాస్కర్ హాజరయ్యారు​. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా విజయ్​ దేవరకొండకు సంబంధించి ఓ ప్రశ్న అడిగింది. దానికి రిప్లైగా తరుణ్​ ఇచ్చిన ఆన్సర్​ వైరల్​గా మారింది. అదేంటో చూద్దాం.

'గాయపడ్డ సింహం' ట్రైలర్​ లాస్ట్​ ఎండింగ్​ సీన్​లో ఆయన సొంతంగా తెరకెక్కించిన 'పెళ్లి చూపులు' సినిమాపై ఓ సెటైరికల్​ డైలాగ్​ వేశారు. 'పెళ్లి చూపులు మూవీపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి' అని ఫరియా అడిగిన ప్రశ్నకు, అది 'యావరేజ్​ సినిమా ఓవర్​హైప్ అయ్యింది అంతే' అని తరుణ్​ భాస్కర్​ అంటారు. ఈ డైలాగ్​ ప్రస్తుతం వైరల్​గా మారింది. ఇది​ ఆడియెన్స్​కు మరింత ఫన్నీగా అనిపించింది. 'ఇదేంటీ ఇలా అన్నాడు?' అని ట్రైలర్​ చూసినోళ్లు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ 'పెళ్లి చూపులు' సినిమాకు దర్శకత్వం వహించింది తరుణ్​ భాస్కరే.​ విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా 2016లో వచ్చిన ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. దీంతో ఆయన సినిమాపై ఆయనే జోక్​ వేసుకున్నారని అందరూ అనుకుంటున్నారు.

మీడియా అడిగిన ప్రశ్నేంటి?
ఈ నేపథ్యంలోనే ఈవెంట్​లో ఆ డైలాగ్​ను ఉద్దేశించి మీడియా అడిగింది. 'మీ పైన మీరు జోక్​ వేసుకున్నారు సరే, విజయ్​ దేవరకొండ గారు ఏం అనుకోరా' అన్న ప్రశ్నకు 'విజయ్​ నాకంటే ఎక్కువ జోక్​ చేస్తారు సర్.​ అతను ఇంకా ఫన్నీగా తీసుకుంటారు' అని జవాబిచ్చారు. ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన వీడియో అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాక వారిద్దరీ మధ్య ఉన్న బాండింగ్​ ఎలా ఉంటుందనేది కూడా అర్థమవుతోంది.

పూర్తి ట్రైలర్ ఎలా ఉంది?
ఇక ట్రైలర్​ విషయానికొస్తే​ మొత్తం ఫన్నీగా సాగుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి అమెరికాకు వెళ్లాలనేది హీరో కోరిక. అతను దాని కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. చివరకు అంత సెట్​ అయ్యి వెళ్దాం అనుకునేలోపు ట్రంప్​ పెట్టిన వీసా రూల్స్​తో అమెరికా ప్రయాణం క్యాన్సిల్​ అవుతుంది. దీంతో అతను ఎలా అయిన అమెరికాకు వెళ్లిపోవాలని ట్రంప్​ పై కోపం పెంచుకుంటాడు. అక్కడి నుంచి వచ్చిందే గాయపడ్డ సింహం అనే డైలాగ్.​ దీన్నే మూవీ టైటిల్​గానూ ఫిక్స్​ చేశారు.

మూవీ టీమ్​
ఈ సినిమాకు కశ్యప్​ శ్రీనివాస్​ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీంట్లో ఫరియా అబ్దుల్లా, మానసా చౌదరి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దీనిని కల్యాణ చక్రవర్తి మంతిన, భాను కిరణ్​ ప్రతాప, విజయ్​ క్రిష్ణ లింగమనేని, ఉమేశ్​ బన్సల్​ నిర్మిస్తున్నారు.

