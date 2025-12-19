ETV Bharat / entertainment

'అఖండ 2'మ్యూజిక్​ విషయంలో నా తప్పు లేదు- వాళ్లు స్పీకర్లు సర్వీస్ చేయించలేదేమో!- తమన్

మిక్సింగ్, డెసిబుల్ స్థాయిలపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే వ్యక్తిని నేను కాదు - తమన్​

MUSIC DIRECTOR SS THAMAN
MUSIC DIRECTOR SS THAMAN (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Thaman On Akhanda 2 Music : టాలీవుడ్ మ్యూజిక్​ డైరెక్టర్​ తమన్ రీసెంట్​గా మ్యూజిక్ అందించిన అఖండ 2 ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. అయితే బాలయ్య సినిమాకు తమన్ కొట్టే బీజీఎమ్​కు ఫ్యాన్స్​కు పూనకాలు వస్తుంటాయి. తాజాగా అఖండ 2 సినిమాకు కూడా అదే రేంజ్​లో మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ మ్యూజిక్​పై తమన్​ ప్రస్తుతం ట్రోల్స్​ను సైతం ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా దీనిపై ఆయన​ స్పందించారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?

తప్పు నాది కాదు స్పీకర్లదే!
'అఖండ 2' సినిమాకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న థియేటర్లలో స్పీకర్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడంతో ఒకొక్కసారి సౌండ్​​ ఎక్కువగా వచ్చింది. దీనివల్ల ప్రేక్షకులు కొంత ఇబ్బందిపడ్డారు. అయితే తమన్​ సంగీతంలో సౌండ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయని, అతని సౌండ్ మిక్సింగ్ సరిగ్గా ఉండదని విమర్శలు వచ్చాయి! అయితే అఖండ 2 మ్యూజిక్​ విషయంలో తప్పు తనది కాదని తమన్ రీసెంట్​గా పాల్గొన్న ఒక ఇంటర్వూలో స్పష్టం చేశారు.

మ్యూజిక్​ సౌండ్​ సిస్టమ్​కి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకునేది తాను కాదని తమన్​ తెలిపారు. 'ఈ మధ్య చాలా థియేటర్లలో స్క్రీన్‌లతో పాటు ప్రొజెక్టర్లను కూడా మార్చారు. కానీ కొన్ని థియేటర్లలో స్పీకర్లు అలానే ఉన్నాయి. కొందరూ ఇంకా పాత స్పీకర్లనే వాడుతున్నారు. ఇది నా తప్పు కాదు. నేను మిక్సింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, డాల్బీ కంపెనీకి చెందిన నిపుణులు సౌండ్ చెక్ చేయడంతో సహా క్వాలిటీ ఔట్​పుట్ గురించి మొత్తం వాళ్లే చూసుకుంటారు. మిక్సింగ్, డెసిబుల్ స్థాయిలపై ఫైనల్ డెసిషన్ నాది కాదు' అని తమన్ స్పష్టం చేశారు.

సర్వీస్ చేయించాలి కదా!
ఈ సినిమా మ్యూజిక్​కి వచ్చిన ట్రోల్స్​కి స్పందిస్తూ, "థియేటర్ల వాళ్లు స్పీకర్లకు సర్వీసింగ్ చేయించాలి. ఎందుకంటే, ఇలాంటి పరిస్థితి అంతటా లేదు. స్పీకర్లు సరిగా పనిచేయని కొన్నికొన్ని థియేట్లలో మాత్రమే ఈ సమస్య ఉంది. అయితే 'అఖండ 2’తో పోలిస్తే ‘అఖండ’కి మ్యుజిక్​ ఇవ్వడం నాకు ఎక్కువ సవాల్‌గా అనిపించింది. నేను ఎక్కువ ప్రయోగాలు చేసింది మాత్రం ఈ సీక్వెల్​కే. అఖండ తాండవం అనే క్యాప్షన్‌కు తగ్గట్లుగా థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల్ని ఎలా తాండవమాడించేలా చేయొచ్చనే దానిపై చాలా వర్క్‌ చేశాను. కనుకవ్వ, సర్వేపల్లి సిస్టర్స్‌, ఐశ్వర్య, సౌందర్య ఇలా కొత్త గాయకుల్ని పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశాను. ఈ చిత్ర పాటలు, బ్యాగ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ను పూర్తి చేయడానికి నాకు 73 రోజులు పట్టింది. ఒక్క ‘జాజికాయ’ పాట మినహా దీంట్లోని మిగతా పాటలను సినిమా చూసుకుంటూనే చేశాం. ఈ చిత్ర విషయంలో నేనెక్కడా ఏఐ వాడలేదు" అని తమన్​ తెలిపారు.

'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' టీజర్ రిలీజ్

'ఇలాంటి స్టోరీతో ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా రాలేదు'- 'ధురంధర్​'పై ఆర్జీవీ రివ్యూ

TAGGED:

THAMAN ON AKHANDA 2 MUSIC
AKHANDA 2 MUSIC ISSUE THAMAN
AKHANDA 2 SOUND TROLLING
THAMAN ON AKHANDA 2 MUSIC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.