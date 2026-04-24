ఎన్నికలు పూర్తి- 'జననాయగన్​'పై మళ్లీ ఫోకస్- సస్పెన్స్​కు ఫుల్​స్టాప్ ఎప్పుడో!

తమిళనాడు పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవడంతో, అందరి దృష్టి సినిమా విడుదల తేదీపైనే - విజయ్ కెరీర్​లో ఇది ఆఖరి చిత్రం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 11:24 AM IST

Vijay Jananayagan movie updates : 2026 పొంగల్​కి విడుదల కావాల్సిన దళపతి విజయ్​ జననాయగన్ ఆలస్యం అవుతూ వస్తోంది. కోర్టు కేసులు, సెన్సార్ సమస్యలతో సినిమా విడుదలకు నోచుకోవడం లేదు. మరోవైపు, హీరో విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడంతో తమిళనాడు ఎన్నికల తర్వాతే మూవీ థియేటర్లలోకి వస్తుందని ప్రచారం సాగింది. అయితే తాజాగా తమిళనాడు పోలింగ్ ముగిసింది. ఇక ఇప్పుడైనా రిలీజ్​పై క్లారిటీ వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశతో ఉన్నారు.

ఇప్పటికైనా చిక్కులు వీడేనా?
ఎన్నికలు పూర్తవడంతో సినిమా విడుదలకు ఇప్పటికైనా చిక్కులు వీడుతాయా? అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే మేకర్స్ మళ్లీ రిలీజ్​పై దృష్టి సారించాలని ఆశిస్తున్నారు. పైగా ఇప్పుడు సమ్మర్​ కావడంతో సినిమా విడుదలతై మంచి కలెక్షన్లు సాధించే అవకాశం ఉంది. మే నెలలో పెద్ద సినిమాలేవీ రిలీజ్​కు లేకపోవడంతో ఈ అవకాశాన్ని​ వినియోగించుకోవాలని చిత్రబృందం కూడా భావిస్తుంది! మరి త్వరలోనే సెన్సార్ చిక్కులు వీడి సినిమా థియేటర్లలోకి వస్తుందా? లేదా మరికొంత కాలం ఎదురుచూడాల్సిందేనా? అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఏదేమైనా దీనిపై మేకర్సే ఓ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది!

