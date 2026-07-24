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'జన నాయగన్' బిగ్ నెంబర్లు- అయినా గత సినిమాల కంటే తక్కువే!

విజయ్ జననాయగన్ వరల్డ్​వైడ్ కలెక్షన్లు- ఆశించిన స్థాయిలో లేని మొదటి రోజు వసూళ్లు- ఆ సినిమాల కంటే తక్కువే!

Jana Nayagan
Jana Nayagan (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 5:29 PM IST

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Jana Nayagan Collection : దళపతి విజయ్ ఫేర్​వెల్ ఫిల్మ్ జన నాయకుడు ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. హెచ్ వినోద్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జులై 23న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. అయితే భారత్​తోపాటు, ఓవర్సీస్​లోనూ భారీగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్, వరల్డ్​వైడ్​గా 8 వేలకు పైగా స్క్రీన్లు కేటాయించడంతో ఈ సినిమాకు గ్రాండ్ రిలీజ్ దక్కింది. ఈ క్రమంలో తొలి రోజు వసూళ్లు రికార్డు స్థాయిలో నమోదు అవుతాయని అభిమానులు, ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేశారు. కానీ, బయటకు వచ్చిన నెంబర్లు అంచనాలకు భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి.

తొలి రోజు ఎంతంటే?
రిలీజ్​కు ముందే భారీగా బుకింగ్స్ జరిగాయి. తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ సేల్స్ బాగానే ఉండడంతో సినిమా మొదటి రోజు ఎంత వసూల్ చేసి ఉంటుందోనని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ నిర్మాణ సంస్థ ఇప్పటిదాకా కలెక్షన్ల గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే సినిమా తొలి రోజు పక్కా రూ.100+ కోట్లు సాధిస్తుందని మాత్రం ఫ్యాన్స్ అంచనాలు వేసుకున్నారు. కానీ, ట్రేడ్ పండితుల అంచనాల ప్రకారం, మొదటి రోజు ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.80 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించిందని తెలుస్తోంది!

నెంబర్ నాట్ బ్యాడ్!
అయితే తొలి రోజే వరల్డ్​వైడ్​గా ఓ సినిమాకు రూ.80 కోట్ల వసూళ్లు అంటే మంచి నెంబరే అని చెప్పాలి. బ్లాక్​బస్టర్ టాక్ వస్తేనే ఆ రేంజ్ వసూళ్లు సాధ్యమవుతాయి. కానీ అక్కడ ఉన్నది హీరో విజయ్. కాబట్టి ఆయన రేంజ్​కు తగ్గట్లే ఫ్యాన్స్ అంచనాలు ఉంటాయి. దీంతో విజయ్ గత రెండు చిత్రాలతో పోలిస్తే, ఈ వసూళ్లు తక్కువ అనే చెప్పాలి. ఆయన గత రెండు సినిమాలు లియో, గోట్ సినిమాలు ఓపెనింగ్ రోజు రూ.100కు పైగా కోట్లు వసూల్ చేశాయి. ఇక జన నాయగన్ విజయ్ ఆఖరి చిత్రం కావడంతో ఇది పక్కా మొదటి రోజు రూ.150 కోట్లు అందుకుంటుందని భావించారు. కానీ వాస్తవంలో రూ.100 కోట్లకు లోపే ఉండడంతో ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాలేదనే చెప్పావచ్చు!

అది కూడా కారణమా!
విజయ్​కు ఇది లాస్ట్ సినిమా అనడంతో ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించిన రోజు నుంచి మంచి బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇక 2026 సంక్రాంతి రేసులో నిలిచి, ఇతర సినిమాలకు పోటీ ఇచ్చేలా కనిపించింది. కానీ సెన్సార్ ఆలస్యం కావడం వల్ల సినిమా ఆరు నెలలు వాయిదా పడింది. దీనికితోడు మూవీ ఆన్​లైన్​లో పైరసీ రావడం, తమిళనాడు లోకల్ ఛానెల్​లో టెలికాస్ట్ అవ్వడం వంటివి సినిమా బజ్​ను కొంతమేర దెబ్బతీశాయి. ఇప్పుడు మిక్స్​డ్ టాక్ రావడం కూడా వసూళ్లపై కొంచెం ఎఫెక్ట్ పడిందనేది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం!

మిక్స్​డ్ రివ్యూలు
విజయ్ ఆఖరి సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్​తోపాటు న్యూట్రల్ ఆడియెన్స్ కూడా థియేటర్లలో చూశారు. అయితే ఫస్ట్ షో తర్వాత దీనికి మిశ్రమ రివ్యూలు వచ్చాయి. భారీ అంచనాలతో వస్తే సినిమా నిరాశపర్చిందని కొంతమంది రివ్యూలు ఇచ్చారు. ఇక సెకండ్ హాఫ్​లో పలు సన్నివేశాలు బోరింగ్​గా ఉన్నాయని, విలన్ ట్రాక్​ పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదని అభిప్రాయం చెప్పారు. మరి ముందుముందు ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ రేంజ్​లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి!

పరిచయం ఉన్న స్టోరీనే!
ఇతర భాషలు పక్కన పెడితే తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రం ఇది పరిచయం ఉన్న కథే. 2023లో అనిల్ రావిపూడి- బాలకృష్ణ కాంబోలో తెరకెక్కిన భగవంత్ కేసరి నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు తీసుకొని కొంచెం కొత్తగా రూపొందించారు. దీంతో ఇది తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్తగా ఏం అనిపించలేదు.

కాగా, ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే ఫీమేల్ లీడ్​లో నటించింది. మలయాళ బ్యూటీ మమితా బైజు స్పెషల్ రోల్​లో కనిపించింది. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు బాబీ దేఓల్ నెగిటివ్ రోల్​ చేశారు. ప్రకాశ్ రాజ్, ప్రియమణి, గౌతమ్ మేనన్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించగా, కేవీఎన్ బ్యానర్​పై వెంకట్ నారాయణ నిర్మించారు.

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