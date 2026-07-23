థియేటర్లలో విజయ్ ఫ్యాన్స్ హంగామా- వన్ లాస్ట్ డ్యాన్స్ అంటూ దళపతి కచేరీ సాంగ్కు చిందులు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైన విజయ్ 'జననాయగన్' - విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఫ్యాన్స్
Published : July 23, 2026 at 9:26 AM IST
Jana Nayagan Mania In Theatres: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం, దళపతి విజయ్ జననాయగన్ మూవీ థియేటర్లలో గురువారం విడుదలైంది. విజయ్ ఆఖరి చిత్రం కావడంతో అభిమానులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. ప్రత్యేకించి తమిళనాడులో విజయ్ ఫ్యాన్స్ చేసే హడావుడి మామూలుగా లేదు. విజయ్ జననాయగన్ మూవీని ఫ్యాన్స్ ప్రస్తుతం థియేటర్ల వద్ద ఆస్వాదిస్తున్నారు. చెన్నైలో విజయ్కు భారీ కటౌట్లు, పూలమాలలు, పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నారు. విజయ్ సీఎం అయ్యాక విడుదలైన ఫస్ట్ మూవీ కావడంతో ఈ హడావుడి మరింత ఎక్కువైందని చెప్పొచ్చు.
Bangalore Aruna theatre is literally in beast mode.. crackers inside.. 💥#Jananayagan pic.twitter.com/0L9VfsV76m— ಅಚ್ಚು || Acchu (@TheYashFC) July 23, 2026
July 22, 2026
#CMVijay title card 😍😍— Actor Vijay Fans (@Actor_Vijay) July 23, 2026
Goosebumps 🔥🔥pic.twitter.com/G4XVY1FLGe
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