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థియేటర్లలో విజయ్ ఫ్యాన్స్ హంగామా- వన్ లాస్ట్ డ్యాన్స్ అంటూ దళపతి కచేరీ సాంగ్​కు చిందులు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైన విజయ్ 'జననాయగన్' - విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో సెలబ్రేట్​ చేసుకుంటున్న ఫ్యాన్స్

Jana Nayagan Mania
Jana Nayagan Mania (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 9:26 AM IST

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Jana Nayagan Mania In Theatres: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం, దళపతి విజయ్ జననాయగన్ మూవీ థియేటర్లలో గురువారం విడుదలైంది. విజయ్ ఆఖరి చిత్రం కావడంతో అభిమానులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు. ప్రత్యేకించి తమిళనాడులో విజయ్ ఫ్యాన్స్ చేసే హడావుడి మామూలుగా లేదు. విజయ్ జననాయగన్​ మూవీని ఫ్యాన్స్ ప్రస్తుతం థియేటర్ల వద్ద ఆస్వాదిస్తున్నారు. చెన్నైలో విజయ్​కు భారీ కటౌట్లు, పూలమాలలు, పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నారు. విజయ్ సీఎం అయ్యాక విడుదలైన ఫస్ట్ మూవీ కావడంతో ఈ హడావుడి మరింత ఎక్కువైందని చెప్పొచ్చు.

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