'అలా చేసి ఉంటే 'రాజాసాబ్' హిట్ అయ్యేదేమో'- నిర్మాత రియాక్షన్ ఇలా!
సంక్రాంతి సీజన్లో కాకుండా ఎప్పుడు వచ్చినా ది రాజాసాబ్ విజయం సాధించేదని నిర్మాత అన్నారు. 2028లో ప్రభాస్తో మళ్లీ సినిమా చేస్తామని టీజీ విశ్వప్రసాద్ వెల్లడించారు.
Published : October 13, 2026 at 7:34 PM IST
TG Vishwaprasad Rajasaab : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'ది రాజాసాబ్' సినిమాతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చారు. ఇందులో ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్, సాంగ్స్, ట్రైలర్తో సినిమాపై ఆడియన్స్లో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. జనవరి 9న సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆ చిత్రం గ్రాండ్గా రిలీజైంది. ఫస్ట్ డే అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వచ్చినప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది. అయితే ఆ సినిమా రిజల్ట్పై రీసెంట్గా నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ గరివిడి లక్ష్మి మూవీ ప్రమోషన్స్లో రియాక్ట్ అయ్యారు. సంక్రాంతికి కాకుండా మరే సీజన్లో వచ్చినా ది రాజాసాబ్ బాగా ఆడేదని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
'ది రాజాసాబ్' ప్లాప్ - చాలా కారణాలున్నాయి: నిర్మాత
'ది రాజాసాబ్'ను సరైన సీజన్లో విడుదల చేయలేదేమో. సంక్రాంతికి కాకుండా ఎప్పుడు వచ్చినా బాగా ఆడి ఉండేది. సినిమాకున్న భారీదనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మా వరకూ భారీ స్థాయిలో రిలీజ్ చేశాం. టికెట్ ధరలను పెంచేందుకు ప్రయత్నించాం. దీని వల్ల సినిమా ప్రీమియర్ ఆలస్యమైంది. అలా చేయకుండా ఉండ్సాలింది. దాని వల్ల చాలా మంది అసహనానికి గురయ్యారు. ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మా సంస్థ నుంచి చాలా సినిమాలకు సీక్వెల్స్ వస్తాయి. అయితే, ఏది చేసినా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం' అని టీజీ విశ్వప్రసాద్ అన్నారు.
అదే విధంగా తమ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి రానున్న గరివిడి లక్ష్మి సినిమాపై నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడారు. 'ప్రతి సినిమా ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని చేస్తామన్నారు. వాటిల్లో 'గరివిడి లక్ష్మి' లాంటి డిఫరెంట్ చిత్రం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే 'మిరాయ్', 'జాంబిరెడ్డి' వంటి సీక్వెల్ చిత్రాలు కూడా ఉంటాయని వెల్లడించారు. వీటితో పాటు 'స్పిరిట్' మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్పై కూడా విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడారు.
2028లో ప్రభాస్ సినిమా ఉంటుంది
స్పిరిట్ మూవీ విషయంలో తన పాత్ర చాలా తక్కువగా ఉందని టీజీ విశ్వప్రసాద్ అన్నారు. తాను కేవలం డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మాత్రమే వ్యవహరిస్తున్నానని వివరించారు. అయితే 2028లో మాత్రం ప్రభాస్తో ఓ మూవీ ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు. అది కూడా భారీ స్థాయిలో తీస్తామన్నారు. కొన్ని సినిమాల విషయంలో తప్పులు జరిగాయని అంగీకరించారు. ప్రస్తుతం పది సినిమాల వరకూ తమ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో షూటింగ్ జరుపుకొంటున్నాయని అన్నారు. అంతేకాకుండా భవిష్యత్లో సినిమాలు చేసేటప్పుడు తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటామని టీజీ విశ్వప్రసాద్ వివరించారు. దసరా సందర్భంగా 'జైలర్2', 'రణబాలి' వంటి భారీ చిత్రాలు విడుదలవుతున్నా, తామొక మంచి సినిమాతో వస్తున్నామని, 'గరివిడి లక్ష్మి' ఎక్కువ రోజులు థియేటర్లో ఆడుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
బుర్రకథ బ్యాక్డ్రాప్లో గరివిడి లక్ష్మి
ఇక గరివిడి లక్ష్మి సినిమా విషయానికొస్తే ప్రసిద్ధ బుర్రకథ కళాకారిణి గరివిడి లక్ష్మి లైఫ్ స్టోరీ ఆధారంగా ఇది తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇక ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా నుంచి రిలీజైన సాంగ్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఇలా అన్నీ కూడా సినిమాపై ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ చిత్రం నుంచి 'కోసింది కొయగూర' అనే పాటను మేకర్స్ రిలీజ్ చేయగా ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో యంగ్ హీరోయిన్ ఆనంది టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటుడు నరేశ్, ఎల్. బి. శ్రీరామ్, రాశి, రాగ్ మయూర్, శరణ్య ప్రదీప్ తదితరులు ఇందులో ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గౌరీ నాయుడు డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ దసరా కానుకగా అక్టోబరు 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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