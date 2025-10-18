'తెలుసు కదా', 'డ్యూడ్' డే 1 కలెక్షన్స్- ఏ సినిమా ఎంత వసూల్ చేసిందంటే?
కొత్త తరహ కథలతో సినిమా- మొదటి రోజు కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయ్ అంటే?
Published : October 18, 2025 at 12:47 PM IST
Telusu Kada Dude Movie Collections : దీపావళి కానుకగా తెలుగు బాక్సాఫీస్ ముందుకు ఈ వారం వరుస సినిమాలు వచ్చాయి. అందులో సిద్దు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా, తమిళ యంగ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన డ్యూడ్ అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న ఈ సినిమాలు తొలి ఎంత సాధించాయి? వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్స్ ఎంత వచ్చాయో చూద్దాం!
తెలుసు కదా
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై బ్యానర్ నిర్మితమైన 'తెలుసు కదా' సినిమా అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్గా విడుదలైంది. సిద్దూ హీరోగా, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ ఎంటర్టైనర్కి నీరజ కోన దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాతోనే ఆమె దర్శకురాలిగా పరిచయం అయ్యారు. ఈ చిత్రం మొత్తం బడ్జెట్ సుమారుగా రూ.35 కోట్లతో నిర్మించారు. నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ OTT రైట్స్కు రూ. 16 కోట్లు, శాటిలైట్ రైట్స్కు రూ. 8 కోట్లు, మ్యూజిక్ రైట్స్కు రూ.1.5 కోట్లు మొత్తం రూ. 25.5 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే థియేట్రికల్ రికవరీ కోసం ఈ సినిమా దాదాపు రూ.10 కోట్ల రెవెన్యూ సాధించాల్సి ఉంది.
మొదటి రోజు కలెక్షన్లు
ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, ఈ సినిమా తొలి రోజు ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రూ.4.8 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఇందులో షేర్ దాదాపు రూ. 2.75 కోట్ల వరకు నమోదైంది. మల్టీప్లెక్స్ ఏరియాల్లో ఓపెనింగ్ డీసెంట్ ఓపెనింగ్స్ నమోదు అయ్యాయి.
రివ్యూ!
ప్రేక్షకులు తమన్ మ్యూజిక్కు, సిద్దూ ఎనర్జీకి పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఇస్తున్నప్పటికీ, స్క్రీన్ప్లే నిడివిపై భిన్నమైన కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని, సెకండ్ హాఫ్లో కాస్త డల్ అయ్యిందని అంటున్నారు. అయితే స్టోరీకి కనెక్ట్ అయిన ప్రేక్షకులకు మాత్రం నచ్చుందని మరికొందరు చెబుతున్నారు.
డ్యూడ్
'లవ్ టుడే' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ప్రదీప్ రంగనాథన్. తాజాగా ఆయన నటించిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ 'డ్యూడ్' (Dude) కూడా అక్టోబర్ 17నే విడుదలైంది. ఈ సినిమా తెలుగు ప్రమోషన్స్ కూడా బాగానే చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్లో చిత్రం పై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్తో దక్కింది.
డే 1 కలెక్షన్స్
తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే రూ.10 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇది రంగనాథన్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్గా నిలిచింది. థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీ విషయానికి వస్తే తమిళనాడులో 48.85% మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ, తెలుగు రాష్ట్రాలలో 49.6% ఆక్యుపెన్సీ, రాత్రి షోలలో మంచి గ్రోత్ చూపించాయి.