ETV Bharat / entertainment

టాలీవుడ్​లో విషాదం- గుండెపోటుతో ప్రముఖ నటుడు మృతి!

సీనియర్ నటుడు రఘునాథ్ రెడ్డి మృతి- గుండెపోటుతో మరణించిన నటుడు- నెలల వ్యవధిలోనే తండ్రీ- కుమారుడు మరణం

Actor Passed Away
Actor Passed Away (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 4:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Raghunath Reddy Passed Away : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విషాదం జరిగింది. సీనియర్ నటుడు రఘునాథ్ రెడ్డి ఆదివారం మృతి చెందారు. గుండెపోటుతో ఆయన కన్నుమూసినట్లు తెలుస్తుంది. రఘునాథ్ మరణ వార్త తెలిసి పలువురు సినిమా ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు షాక్​కు గురయ్యారు. ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి తెలుపుతున్నారు. రఘునాథ్ మరణంతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది.

కాగా, రఘునాథ్ రెడ్డి తన కెరీర్​లో వందలాది పాత్రల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. నెగిటివ్ రోల్స్​లోనూ నటించి మెప్పించారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, బోజ్​పురి సినిమాలలో కూడా ఆయన నటించారు. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో రఘునాథ్ రెడ్డి 370కి పైగా సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. 'లీడర్', 'శ్రీ రామరాజ్యం', 'శ్రీ రామదాసు', 'మల్లీశ్వరి' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో ఆయన కీలక పాత్రలు పోషించారు. ముఖ్యంగా పలువురు హీరోలకు సపోర్టింగ్ రోల్స్​ చేశారు.

నెలల గ్యాప్​లో తండ్రీ-కుమారుడు
అయితే కొన్ని నెలల కిందటే రఘునాథ్ రెడ్డి కొడుకు గుండెపోటుతో మరణించారు. కుమారుడి మరణం తట్టుకోలేకపోయిన రఘునాథ్ రెడ్డి మానసికంగా కుంగిపోయారు. నెలల వ్యవధిలోనే ఇప్పుడు ఆయన కూడా గుండెపోటుతోనే మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

TAGGED:

RAGHUNATH REDDY
RAGHUNATH REDDY MOVIES
RAGHUNATH REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.