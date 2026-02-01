టాలీవుడ్లో విషాదం- గుండెపోటుతో ప్రముఖ నటుడు మృతి!
సీనియర్ నటుడు రఘునాథ్ రెడ్డి మృతి- గుండెపోటుతో మరణించిన నటుడు- నెలల వ్యవధిలోనే తండ్రీ- కుమారుడు మరణం
Published : February 1, 2026 at 4:47 PM IST
Raghunath Reddy Passed Away : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విషాదం జరిగింది. సీనియర్ నటుడు రఘునాథ్ రెడ్డి ఆదివారం మృతి చెందారు. గుండెపోటుతో ఆయన కన్నుమూసినట్లు తెలుస్తుంది. రఘునాథ్ మరణ వార్త తెలిసి పలువురు సినిమా ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు షాక్కు గురయ్యారు. ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి తెలుపుతున్నారు. రఘునాథ్ మరణంతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది.
కాగా, రఘునాథ్ రెడ్డి తన కెరీర్లో వందలాది పాత్రల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. నెగిటివ్ రోల్స్లోనూ నటించి మెప్పించారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, బోజ్పురి సినిమాలలో కూడా ఆయన నటించారు. సుదీర్ఘ కెరీర్లో రఘునాథ్ రెడ్డి 370కి పైగా సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. 'లీడర్', 'శ్రీ రామరాజ్యం', 'శ్రీ రామదాసు', 'మల్లీశ్వరి' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో ఆయన కీలక పాత్రలు పోషించారు. ముఖ్యంగా పలువురు హీరోలకు సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేశారు.
నెలల గ్యాప్లో తండ్రీ-కుమారుడు
అయితే కొన్ని నెలల కిందటే రఘునాథ్ రెడ్డి కొడుకు గుండెపోటుతో మరణించారు. కుమారుడి మరణం తట్టుకోలేకపోయిన రఘునాథ్ రెడ్డి మానసికంగా కుంగిపోయారు. నెలల వ్యవధిలోనే ఇప్పుడు ఆయన కూడా గుండెపోటుతోనే మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.