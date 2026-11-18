IFFIలో సందడి చేయనున్న చిరంజీవి బ్లాక్బస్టర్ సినిమా- లిస్ట్లో మరో నాలుగు తెలుగు చిత్రాలు
IFFI Telugu Film Selection List: ఇఫి చిత్రోత్సవాల్లో తెలుగు సినిమాల స్క్రీనింగ్కు రంగం సిద్ధమైంది. అందులో చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్'తో పాటు పలు తెలుగు చిత్రాలు ప్రదర్శితం కానున్నాయి.
Published : November 18, 2026 at 6:05 PM IST
ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (IFFI) చిత్రోత్సవాలకు గోవాలో వేదిక సిద్ధమైంది. నవంబరు 20 నుంచి 28 వరకు ఈవెంట్ జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా 'స్టోరీస్ వితౌట్ బోర్డర్' థీమ్ కింద వివిధ దేశాలు, భాషలకు చెందిన పలు చిత్రాలను అక్కడ ప్రదర్శితం కానున్నాయి. ఇందులో భాగంగా పలు తెలుగు సినిమాలు కూడా ప్రదర్శనకు ఎంపికైనట్లు నిర్వాహకులు లేటెస్ట్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఆ జాబితాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మనశంకర్ ప్రసాద్ గారు' తో పాటు పలు ఇతర తెలుగు చిత్రాలు కూడా చోటు సంపాదించాయి.
చిరంజీవి రూ. 300 కోట్ల బొమ్మ
చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదలై బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను ఈ సినిమా విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఇందులో చిరంజీవికి జోడీగా నయనతార నటించగా, విక్టరీ వెంకటేశ్ స్పెషల్ క్యామియోతో ఆకట్టుకున్నారు. దీన్ని నిర్మాత సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల కలిసి నిర్మించారు. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.300 కోట్లు వసూల్ చేసింది.
A world of stories! A celebration of cinema🎬 From world cinema and Indian stories to OTT showcases, Gala Premieres, and Restored Classics, the 57th #IFFI celebrates cinematic excellence and emerging talent through Creative Minds of Tomorrow (#CMOT) Fireside chats and masterclasses make it 9⃣ days of fresh perspectives, creative exchange, and cinematic inspiration 📅 20–28 November 2026 📍Goa, Panaji #57IFFI #IFFI2026 #StoriesWithoutBorders @IFFIGoa @nfdcindia— PIB India (@PIB_India) November 17, 2026
సింగీతం శ్రీనివాసరావు మ్యూజికల్ ఫాంటసీ
తనదైన ప్రయోగాత్మక సినిమాలతో థియేటర్లకు వచ్చిన ఆడియెన్స్కు ఎప్పుడూ కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు. ఆ ప్రయత్నంలోనే వచ్చిన ఆయన ఆఖరి చిత్రం 'సింగ్ గీతం'. ప్రజలు తమ భావాలను వ్యక్తపరచడానికి పాటలే తప్ప, మాటలు రాని ఓ డిఫరెంట్ విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం సాగుతుంది. ఆయన మరణించడానికి కొన్ని నెలల దీన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను స్వప్న సినిమా, వైజయంతీ బ్యానర్లపై నాగ్అశ్విన్, స్వప్న సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
కిరణ్ అబ్బవరం రొమాంటిక్ డ్రామా
యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, మ్యాడ్ ఫేమ్ శ్రీగౌరీ ప్రియ జంటగా ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి ఆకట్టుకున్న చిత్రం 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'. కొత్త డైరెక్టర్ రవి నంబూరి తెరకెక్కించిన రొమాంటిక్ లవ్ డ్రామాలోని ఎమోషన్స్కు ప్రేక్షకులు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. దీనికి బేబీ డైరెక్టర్ సాయి రాజేశ్ స్టోరీని అందించగా, నిర్మాత ఎస్కేఎన్ నిర్మించారు.
అలనాటి 'భక్తకన్నప్ప'కు అరుదైన గుర్తింపు
శివుని పరమ భక్తుడు భక్త కన్నప్ప జీవితం ఆధారంగా కృష్ణంరాజు ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన భక్తిరసాత్మక చిత్రం భక్తకన్నప్ప. 1976లో రిలీజైన ఈ క్లాసిక్ మూవీ 50 ఏళ్లు కంప్లీట్ చేసుకోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ‘ఇఫి’లో ఈ చిత్రాన్ని స్క్రీనింగ్ కానుండటం విశేషం. భక్తి, పురాణాల సినిమాలకు పెట్టింది పేరైన దిగ్గజ దర్శకుడు బాపు దీన్ని తెరెకెక్కించారు. ఇక వీటితో పాటు చెస్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన ‘విన్’, వ్యక్తిగత లక్ష్యాల కోసం తపించే యువతి పాత్రతో తెరకెక్కిన 'వై', వాణి?' చిత్రాలు కూడా స్క్రీనింగ్ కానున్నాయి.
ఓటీటీ వెబ్సిరీస్లో బెస్ట్గా 'మయసభ'
ప్రస్థానం, ఆటోనగర్ సూర్య చిత్రాలతో ప్రత్యేక శైలి ఉన్న దర్శకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దేవా కట్టా క్రియేటర్గా వ్యవహరించిన వెబ్ సిరీస్ 'మయసభ'. ఇఫిలో ఉత్తమ వెబ్ సిరీస్(ఓటీటీ) విభాగంలో పోటీకి నామినేషన్ దక్కించుకుంది. ఈ అర్హత సాధించిన తొలి తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ఇదే కావడం విశేషం. ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో స్నేహితులుగా మొదలై, కాలక్రమంలో ప్రత్యర్థులుగా మారిన ఇద్దరు ప్రముఖ నేతలను పోలిన పాత్రలతో ఈ వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కింది. ప్రధాన పాత్రల్లో ఆది పినిశెట్టి, చైతన్యరావు నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ను దేవా కట్టా, కిరణ్ జయ్కుమార్ తెరకెక్కించారు. ఇది ప్రస్తుతం సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
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