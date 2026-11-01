అక్టోబర్లో కొన్ని మెరుపులే- నవంబర్లో ఆ 15 సినిమాలపై బాక్సాఫీస్ ఆశలు!
November Box Office: అక్టోబర్లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీసు నిరాశపరిచింది. ఒకట్రెండు సినిమాలు ఆకట్టుకున్నా, మిగతావన్నీ చేదు ఫలితాన్ని మిగిల్చాయి. దీంతో నవంబరులో రిలీజ్ కానున్న చిత్రాలపై ఆశలు నెలకొన్నాయి.
Published : November 1, 2026 at 5:32 PM IST
2026 దసరా సీజన్లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ముందుకు 10కిపైగా సినిమాలు వచ్చాయి. అయితే ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాలేదనే చెప్పాలి. అక్టోబర్ నెలలో పాన్ఇండియా సినిమాల సందడి లేకపోవడం కూడా బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై పడిందనేది ట్రేడ్ పండితుల మాట. అయితే తమిళ్ డబ్బింగ్ జైలర్, విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి మాత్రం బెటర్గా ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఈ రెండు సినిమాలకు తెలుగులో డీసెంట్ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. దీంతో రానున్న దీపావళి సీజన్పై పెద్ద ఆశలే ఉన్నాయి. నవంబరులో వరుసగా సినిమాలు ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నాయి. ఇందులో ఒకట్రెండు భారీ పాన్ఇండియా సినిమాలు ఉన్నాయి. మరి గత అక్టోబర్ రిపోర్ట్తోపాటు, ఈ నెలలో రిలీజ్ కానున్న సినిమాలేవో చూసేద్దామా?
అక్టోబర్లో మిక్స్డ్ ఫలితాలు!
అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్లో సినిమాల సందడి గట్టిగానే నడిచింది. సందీప్ కిషన్ 'సిగ్మా', ఫహద్ ఫాజిల్ 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' మంచి అంచనాలతో వచ్చినప్పటికీ బాక్సాఫీసు వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. కోర్ట్ ఫేమ్ హర్ష్ రోషన్ లీడ్ రోల్లో వచ్చిన 'తెల్లకాగితం' కూడా మిక్స్డ్ రివ్యూలకు పరిమితమైంది. బాలీవుడ్లో రూ. 400+ కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించిన 'హనుమాన్ అంశ్' డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు చేయలేదు. అయితే తెలుగు కంటే ముందే దాదాపు అందరూ హిందీ ఈ సినిమా చూసేయడంతో వసూళ్లపై ప్రభావం పడింది.
అయితే ఇదే వీక్లో వచ్చిన శ్రీవిష్ణు 'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్' మాత్రం హిట్ టాక్ దక్కించుకుంది. రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' 15న ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఇది కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. అదే వీక్లో విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' కూడా మంచి వసూళ్లను సాధించింది. ఇక 'గరివిడి లక్ష్మి' లైఫ్స్టోరీతో వచ్చిన ఈ సినిమా మంచి టాక్ దక్కించుకుంది. ప్రశాంత్ నీల్ సమర్పణలో వచ్చిన హారర్ మూవీ '418'పై మంచి హైప్ క్రియేట్ కావడంతో ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చాయి. నెలాఖరున రిలీజైన వెంకటేశ్ 'ఆదర్శ కుటుంబం' డీసెంట్ టాక్తో మంచి రన్ను కొనసాగిస్తుంది. విశ్వక్సేన్ 'కల్ట్' మిక్స్డ్ టాక్ను అందుకుంది. ఇలా మొత్తం మీద అక్టోబర్లో కొన్ని సినిమాలు విజయం సాధించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు లేవు!
నవంబరుపై భారీ ఆశలు
నవంబరు విషయానికొస్తే, తొలి వారంలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'రామాయణ' రానుంది. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఇతిహాసగాథను దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5న రిలీజ్ కానుంది. ఇదే వీక్లో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య 'సీన్' చిత్రం నవంబర్ 6న రానుంది. నయనతార ప్రధాన పాత్రలో రానున్న సోషియో ఫాంటసీ 'మహాశక్తి', విజయ్ ఆంటోనీ 'నాన్న కుట్టి' కూడా ఇదే రోజు రిలీజ్ కానుంది. వీటితోపాటు చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ 'సమ్మర్ హాలీ డేస్' కూడా విడుదల కానుంది. దీంతో తొలి వారం బాక్సాఫీస్ సందడిగా మారనుంది.
ఆ తర్వాత సెకండ్ వీక్లో శర్వానంద్ 'భోగి' థియేటర్లో సందడి చేయనుంది. సంపత్ నంది డైరెక్షన్ వస్తున్న ఈ మూవీ నవంబర్ 12న రిలీజ్ కానుంది. ఆపై 'ఇట్లు అర్జున', 'దొంగ నా కొడుకు', 'రోమియో జూలియట్' సినిమాలు నవంబర్ 13న విడుదల కానున్నాయి. యూత్లో ఫుల్ క్రేజ్ సంపాదించిన ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీకి సీక్వెల్గా రూపొందిన 'ఈNఈ' నవంబరు 19న రిలీజ్ కానుంది. నవంబరు 20న దుల్కర్ సల్మాన్ 'ఆకాశంలో ఒక తార', ధనుశ్ 'ఓం' చిత్రాలు విడుదల కానున్నాయి. నెలాఖరున బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ 'హైందవ', రష్మిక మందన్న 'మైసా' చిత్రాలు నవంబరు 27న రిలీజ్ కానున్నాయి. మరి ఇందులో ఏ సినిమాలు ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకుంటాయో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
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