మలయాళంలో పాట పాడిన సుద్దాల అశోక్‌ తేజ- ఇండియా కల్చరల్‌ ఈవెంట్​లో తెలుగు లిరిసిస్ట్ సందడి

ఇండియా కల్చరల్‌ కాంగ్రెస్‌ సాహిత్య ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న సుద్దాల అశోక్‌ తేజ

Suddala Ashok Teja
Suddala Ashok Teja (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 5:01 PM IST

1 Min Read
Suddala Ashok Teja : కేరళ రాష్ట్రంలోని ఎర్నాకుళంలో ఇండియా కల్చరల్‌ కాంగ్రెస్‌ సాహిత్య ఉత్సవాలు శనివారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఉత్సవాలు నేటి నుంచి డిసెంబర్‌ 22 దాకా జరగనున్నాయి. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలను కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌ ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ ఈవెంట్​లో తెలుగు సినిమా ప్రముఖ గేయ రచయిత సుద్దాల అశోక్‌ తేజతో పాటు వివిధ భాషలకు చెందిన కవులు, రచయితలు పాల్గొన్నారు.

మలయాళంలో పాట
అన్ని భాషలు, రాష్ట్రాల ప్రతినిధులతో ఇలాంటి జాతీయ స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు కేరళ ప్రభుత్వానికి సుద్దాల అశోక్‌ తేజ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్​లో ఆయన ప్రసంగించారు. ఇందులో కేరళకు చెందిన కళారూపాలు కలరిపయట్టు, కథాకళి వంటి వాటిని తాను ఎంతో ఇష్టపడతాన చెప్పారు. అలాగే పని- పాట మధ్య ఉన్న విడదీయలేని బంధం గురించి ఈ సందర్భంగా ఆయన వివరించారు. పాటలు శ్రమజీవుల స్వేదం నుంచి, వారి కష్టార్జితం నుంచి పుడతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తాను రచించిన పాటను మలయాళంలో ఆలపించారు.

వేదికపై ప్రసంగిస్తున్న సుద్దాల అశోక్ తేజ (Source : ETV Bharat)

