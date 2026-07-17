జానీ మాస్టర్కు భారీ షాక్- ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో బహిష్కరించిన ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్
కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్కు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ షోకాజ్ నోటీసులు- 7 రోజుల్లోగా లిఖిత పూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశం
Published : July 17, 2026 at 9:01 PM IST
Johnny master Show Cause Notice : ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్కు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఫెడరేషన్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని జానీ మాస్టర్పై ఆరోపణలు రావడంతో ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయిస్ ఫెడరేషన్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఆయన ఈ నెల 12న చేసిన వ్యాఖ్యలు, సభ్యులను రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయని, సంస్థ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే విధంగా వ్యవహరించిన తీరుపై ఫెడరేషన్ మండిపడింది. దీనిపై ఈ నెల 14 వివరణ ఇవ్వాలని విచారణకు పిలిచినా హాజరు కాకపోవడంపై ఫైర్ అయ్యింది.
దీంతో 7 రోజుల్లోగా లిఖిత పూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని జాను మాస్టర్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పే వరకు ఫెడరేషన్ తరపున జానీ మాస్టర్కు సహాయం నిరాకరించనున్నట్లు తెలిపింది. బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పకపోతే క్రమశిక్షణ చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. అయితే జానీ మాస్టర్పై ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ బహిష్కరణ విధించింది. ఆయన చేసే సినిమాలకు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సహకరించదని తేల్చి చెప్పింది. అలాగే గత మూడు నెలలుగా డ్యాన్సర్ అసోసియేషన్లోని వివాదాలు గమనిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
మరోవైపు, డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ సుమలత తీరుపైన కూడా ఫెడరేషన్ ఫైర్ అయ్యింది. జనరల్ బాడీ నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఉండాలని ఆమెకు సూచించింది. డ్యాన్సర్స్ ఉపాధికి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది.
ఇటీవల డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యత్వం, ఎన్నికల విషయంపై వివాదం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు శేఖర్ మాస్టర్ - జానీ మాస్టర్ వర్గాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. రెండు వర్గాలు గొడవకు కూడా దిగాయంటూ ఇటీవల కొన్ని వీడియోలు సైతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. అలాగే శేఖర్ మాస్టర్- జానీ మాస్టర్కు మధ్యలో గొడవలు ఉన్నాయంటూ ప్రచారం సాగింది. దీంతో దీనిపై వివరణ ఇచ్చేందుకు స్వయంగా జానీ మాస్టర్ మీడియా ముందుకు వచ్చారు. తనకు, శేఖర్ మాస్టర్కు మధ్యలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవని, తాము మంచి మిత్రులమని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే చిరంజీవితో కలిసి ఇద్దరు లంఛ్ చేసిన ఫొటోను చూపించారు.