'గవర్నమెంట్ జీవో ఇచ్చినా ఇకపై టికెట్ రేట్లు పెంచేది లేదు'- ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్
తెలుగు రాష్ట్రాల ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ సమావేశం - కీలకమైన ఐదు అంశాలపై చర్చ- పర్సంటేజీల విధానంలోనే సినిమాలు ప్రదర్శించాలని నిర్ణయం
Published : May 12, 2026 at 6:46 PM IST
Telugu Exhibitors Meeting : తెలుగు రాష్ట్రాల ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ప్రభుత్వాలు జీవో విడుదల చేసినా, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ రేటు పెంచబోమని అసోసియేషన్ తెలిపింది. తాజాగా తెలుగు రాష్ట్రాల ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ హైదరాబాద్లో కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సమావేశంలో పర్సంటేజీల విధానంలోనే సినిమాలు ప్రదర్శించాలని ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ధరలు పెంచేది లేదు!
ఈ సమావేశంలో కీలకంగా ఐదు అంశాలపై చర్చించారు. అందులో పర్సంటేజీ విధానం, చిన్న సినిమాలకు అవకాశం, సినిమా రన్టైమ్, లాభనష్టాల అంశం, మల్టీప్లెక్స్ తరహాలో సింగిల్ స్క్రీన్లకు కూడా ప్రాధాన్యత కల్పించడంపై ఎగ్జిబిటర్ల భేటీలో చర్చ జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఏపీ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సింగిల్ స్క్రీన్లలో టికెట్ ధరలు పెంచకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ శిరీశ్ తెలిపారు. అయితే తాము సింగిల్ థియేటర్ల మనుగడ కోసమే పర్సంటేజీ విధానం అడుగుతున్నామని, ఈ విధానానికి నిర్మాతలు, హీరోలు సహకరించాలని ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం కోరింది. ఏ ఒక్క నిర్మాతపైనా తమకు వివక్ష లేదని అన్నారు. 2008 నుంచే పర్సంటేజీ విధానం కోసం పోరాడుతున్నామని చెప్పారు.