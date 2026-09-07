బిగ్బాస్ 10 ప్రారంభం.. కంటెస్టెంట్లు వీరే!
- బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ఆరంభం - హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన 16 మంది కంటిస్టెంట్స్
Published : September 7, 2026 at 1:51 PM IST
Bigg boss 10 : స్మాల్ స్క్రిన్పై తనదైన ముద్రవేసిన "బిగ్బాస్"షో.. 10వ సీజన్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సీజన్ లాంచింగ్ ఈవెంట్ అంగరంగవైభవంగా సాగింది. కింగ్ నాగార్జున మరోసారి హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మొత్తం 16 మంది కంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మరి వారెవు? నేపథ్యమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేబ్జానీ :
బెంగాలీ నటి దేబ్జానీ తొలి కంటెస్టెంట్గా హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. తాను ఫన్ లవింగ్, నిజాయతీ, డే డ్రీమర్ అని చెప్పిన ఆమె.. ఎక్కువ సమయం ఇంట్లో ఉండటానికే ఇష్టపడతానన్నారు. హౌస్లోకి వచ్చే వారితో స్నేహంగా ఉంటానని, వారు తనను శత్రువుగా భావించినా తర్వాత తనను అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా నాగార్జున ఆమెకు ఓ టాస్క్ ఇచ్చారు. హౌస్లోకి వచ్చే కంటెస్టెంట్ల ప్రవర్తనను బట్టి వారికి పేర్లు పెట్టాలంటూ బ్యాడ్జ్లను అందించారు.
త్రిగుణ్ :
"పీఎస్వీ గరుడ వేగ", "డియర్ మేఘ" తదితర చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నటుడు త్రిగుణ్ రెండో కంటెస్టెంట్గా వచ్చారు. తాను అందరిలో ఒకడిలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అతనికి నాగార్జున ఓ ఆసక్తికరమైన టాస్క్ ఇచ్చారు. వచ్చే శనివారం నాటికి హౌస్ లో దెయ్యం ఉందని కనీసం నలుగురు కంటెస్టెంట్లను నమ్మించి భయపెట్టాలన్నారు.
ఝాన్సీ :
థర్ట్ పార్టిసిపెంట్ గా సింగర్ ఝాన్సీ వచ్చారు. "అగ్నిపరీక్ష సీజన్-2"లో గోల్డెన్ టికెట్ సాధించడంతో ఆమెకు నేరుగా బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వెళ్లే అవకాశం దక్కింది. తాను మూడో తరగతి నుంచే పాటలు పాడుతున్నానని చెప్పిన ఝాన్సీ.. తన ప్రతిభను అందరికీ పరిచయం చేసుకునేందుకు బిగ్బాస్ సరైన వేదికగా భావించానన్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా తనను తాను మోటివేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతానని, సెలబ్రిటీలు అయినా సామాన్యులు అయినా అందరినీ దీటుగా ఎదుర్కొంటానని చెప్పారు.
సుధీర్రెడ్డి :
"సుధీర్ టాక్స్" పేరుతో యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈయన నాలుగో కంటెస్టెంట్గా ప్రవేశించారు. యూట్యూబర్గా మారకముందు తాను ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు. ఉద్యోగం కోసం సింగపూర్ వెళ్లిన సమయంలో స్నేహితుడు మోసం చేయడంతో తన చేతిలో కేవలం 100 డాలర్లు మాత్రమే మిగిలాయని తెలిపారు. హౌస్కీపింగ్, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ రోజులు గడిపానని, డబ్బులు లేక గురుద్వారాలో భోజనం చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇవ్వడంతో తన జీవితం మారిందన్నారు. అదే ధైర్యంతో బిగ్బాస్లోనూ ఆట ఆడతానని చెప్పారు.
అమన్ :
"అగ్నిపరీక్ష"లో ప్రేక్షకుల నుంచి అత్యధిక ఓట్లు సాధించిన అమన్ ఐదో కంటెస్టెంట్గా బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. గేమ్లో తాను ఎంతో నిజాయతీగా ఉంటానని చెప్పారు. అమన్కు నాగార్జున రెండు టాస్క్లు ఇచ్చారు. చిల్లులు పడిన టీషర్ట్ను ఇచ్చి అందులో ఎన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయో గుర్తించాలని సూచించారు. అలాగే రెడ్ డాట్ను ఇచ్చి.. తన తర్వాత వచ్చే ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లలో ఒకరికి అది తెలియకుండా అంటించాలని చెప్పారు. తానే ఆ పని చేశాడని వారు గుర్తిస్తే అమన్కు ఓ అవకాశం కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంటుందని, గుర్తించలేకపోతే వారికి అవకాశం చేజారుతుందని వివరించారు.
చైత్ర రాయ్ :
సీరియల్ నటి చైత్ర రాయ్ కూడా బిగ్బాస్ 10లో అడుగుపెట్టారు. తన నటనా ప్రయాణాన్ని ప్రేక్షకులతో పంచుకున్న ఆమె.. బరువు విషయంలో ఓ వ్యక్తి చేసిన వ్యాఖ్యను సీరియస్గా తీసుకుని మూడు నెలల్లో 80 కిలోల నుంచి 60 కిలోలకు తగ్గినట్లు తెలిపారు. బిగ్బాస్ తనకు ఎంతో పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ అని, ఇది తనకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాంటిదని చెప్పారు. తాను అందరితో త్వరగా కలిసిపోతానని, అయితే అదే తన బలహీనత కాదని స్పష్టం చేశారు.
ఆటో రామ్ప్రసాద్ :
"జబర్దస్త్" ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన కమెడియన్ ఆటో రామ్ప్రసాద్ కూడా హౌస్ లో అడుగు పెట్టారు. శ్రీను, సుధీర్ తో కలిసి ఆయన చేసిన కామెడీ స్కిట్లు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో తనదైన వినోదంతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
షాలిని :
"అగ్నిపరీక్ష"లో ఫైనల్కు చేరిన వారిలో షాలిని కూడా బిగ్బాస్ హౌస్లోకి ప్రవేశించారు. తాను గేమ్ను స్ట్రాటజీతో ఆడతానని చెప్పిన ఆమె.. చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతానని, ఆ విషయం హౌస్లో ప్రేక్షకులకు స్పష్టంగా తెలుస్తుందని అన్నారు.
టెంపర్ వంశీ :
సినిమాల్లో విలన్, నెగెటివ్ పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు "టెంపర్" వంశీ బిగ్బాస్ లోకి అడుగుపెట్టారు. నటుడిగా తన ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్న వంశీ.. మైత్రీవనంలో కోర్సు చేస్తానని చెప్పి నరసరావుపేట నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినట్లు తెలిపారు. దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ తనకు తొలి అవకాశం ఇచ్చారని, వచ్చిన అవకాశాలను వదులుకోకుండా ఎక్కువగా నెగెటివ్ పాత్రలు చేశానని చెప్పారు. "టెంపర్" సినిమాలో చేసిన పాత్ర తనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిందని, అప్పటి నుంచి తనను "టెంపర్ వంశీ"గా పిలవడం మొదలైందన్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రేక్షకులు తనను విలన్గా, సీరియస్ పాత్రల్లో చూశారని.. బిగ్బాస్లో తనలోని మరో కోణాన్ని చూపిస్తానని చెప్పారు.
సృష్టి :
"అగ్నిపరీక్ష" నుంచి బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వచ్చిన మరో కంటెస్టెంట్ సృష్టి. తనకు మనోబలం ఎక్కువని, ఇతరులతో సులభంగా కలిసిపోతానని ఆమె చెప్పారు. హౌస్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతాననే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
జబర్దస్త్ నరేశ్ :
"జబర్దస్త్" ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కమెడియన్ నరేశ్ కూడా బిగ్బాస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు తనను కమెడియన్గా అందరికీ తెలుసని, ఇకపై గూగుల్లో నరేశ్ అని వెతికితే "బిగ్బాస్ సీజన్ 10 నరేశ్" అనే గుర్తింపు రావాలని భావిస్తున్నట్టు చెప్పారు. తన శక్తిమేరకు గేమ్ ఆడతానని చెప్పిన నరేశ్.. గత సీజన్లలో వచ్చిన కమెడియన్లందరినీ మిక్సీలో వేసి బయటకు తీస్తే వచ్చే వ్యక్తి తానేనంటూ తనదైన శైలిలో కామెడీ చేశారు.
చరణ్ :
"అగ్నిపరీక్ష" ద్వారా హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టిన మరో కంటెస్టెంట్ చరణ్. తన పర్సనాలిటీనే తన అతిపెద్ద బలమని చెప్పిన ఆయన.. తన చుట్టూ ఉన్న వారిని ఎప్పుడూ నవ్విస్తూ ఉంటానన్నారు. హౌస్లోనూ తన వ్యక్తిత్వంతో ప్రేక్షకులకు చేరువవుతాననే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
కృష్ణుడు :
నటుడు కృష్ణుడు కూడా బిగ్బాస్ లోకి అడుగుపెట్టారు. సినిమాలే ప్రపంచంగా బిజీగా ఉన్న సమయంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా తాను బరువు పెరిగినట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత "వినాయకుడు" సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నానన్నారు. బిగ్బాస్ హౌస్ లో తనలోని మరో కోణాన్ని చూపిస్తానని చెప్పారు. ఫన్తో పాటు ఇతర భావోద్వేగాలను కూడా ప్రేక్షకులకు చూపిస్తానన్నారు. నాగార్జున స్వీట్స్ ఆఫర్ చేయగా.. హౌస్లో ఆడి గెలుచుకున్న తర్వాతే వాటిని తీసుకుంటానని ఆన్నారు.
వర్షిణి :
నటి, యాంకర్ వర్షిణి బిగ్బాస్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇది తనకు చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ అని, తాను ఇక్కడ ఫిట్ అవుతానని తొలుత అనుకోలేదన్నారు. బిగ్బాస్లోకి వెళ్లాలా వద్దా అనే విషయంపై ప్రతిరోజూ రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తనను తాను ప్రశ్నించుకున్నానని.. చివరికి కచ్చితంగా వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పారు.
రోహిత్ :
"అగ్నిపరీక్ష" నుంచి బిగ్బాస్లోకి వచ్చిన మరో కంటెస్టెంట్ రోహిత్. తన జీవితంలో ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిన చిత్రం "అన్నమయ్య" అని చెప్పిన ఆయన.. బిగ్బాస్ హౌస్లోనూ తనదైన శైలిలో ఆట ఆడతానన్నారు.
ముకేశ్ :
బిగ్బాస్ 10లో చివరి కంటెస్టెంట్గా నటుడు ముఖేశ్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. నటుడిగా మారాలన్న కోరికతో పదేళ్ల క్రితం తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి హీరోగా కూడా నటించానన్నారు. బిగ్బాస్ వేదికపై తన ప్రతిభను నిరూపించుకుని ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.