మన అమ్మాయిలకు టాలీవుడ్లో ఛాన్సులు లేవా? కోలీవుడ్లో క్లిక్ అవుతున్న తెలుగు బ్యూటీలు!
తమిళ్లో ఫుల్ బిజీ అవుతున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ - ఎవరంటే!
Published : October 29, 2025 at 8:51 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 8:57 AM IST
Telugu Actresses in Kollywood : మన ఇండస్ట్రీలో తెలుగు అమ్మాయిలకు అవకాశాలు ఇవ్వాలనే మాట దశాబ్దాలుగా వినిపిస్తూనే ఉంది. టాలీవుడ్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఉన్నా, మన స్క్రీన్లను ఏలుతున్నది మాత్రం ముంబై, బెంగళూరు బ్యూటీలే. మన తెలుగు అమ్మాయిలకు టాలెంట్, అందం ఉన్నా, ఎందుకో ఇక్కడ సరైన బ్రేక్ రావడం లేదు. ఒకటి రెండు చిన్న సినిమాలకే పరిమితం అవుతున్నారు. కానీ, ఇక్కడ దొరకని ఆదరణ, మన అమ్మాయిలకు పక్క ఇండస్ట్రీ అయిన కోలీవుడ్లో పుష్కలంగా లభిస్తోంది. తమిళ దర్శక, నిర్మాతలు మన టాలెంట్ గుర్తించి, హీరోయిన్లుగా పెద్ద పెద్ద అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. అక్కడ వాళ్లు సక్సెస్ అవుతుంటే, మనవాళ్లు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
తమిళంలో మన కాకినాడ అమ్మాయి
ఈ లిస్టులో ప్రస్తుతం బాగా వినిపిస్తున్న పేరు కాకినాడ అమ్మాయి శ్రీ గౌరి ప్రియ. తెలుగులో 'రైటర్ పద్మభూషణ్' సినిమాలో చిన్న పాత్ర చేసినా, 'మ్యాడ్' సినిమాతో యూత్కు బాగా కనెక్ట్ అయింది. ఈ రెండు సినిమాలతో ఆమెకు ఇక్కడ మంచి గుర్తింపు వచ్చినా, అది ఒక రేంజ్ వరకు మాత్రమే. కానీ, గతేడాది తమిళంలో విడుదలైన 'లవర్' సినిమా ఆమె కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆ ఒక్క సినిమాలోని ఆమె నటనకు తమిళ ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు ఫిదా అయిపోయారు. టాలీవుడ్లో దొరకని అసలైన బ్రేక్ ఆమెకు కోలీవుడ్ ఇచ్చింది. ఆ సక్సెస్తో, ఆమె 'మోడ్రన్ లవ్ చెన్నై' అనే తమిళ వెబ్ సిరీస్లో కూడా నటించింది. ఇప్పుడు రవి మోహన్తో కలిసి 'బ్రో కోడ్' అనే మరో తమిళ సినిమాతో బిజీగా ఉంది.
ఇక్కడ ఛాన్స్ రాలేదు అక్కడ వైరల్!
హైదరాబాద్కు చెందిన మరో టాలెంటెడ్ బ్యూటీ సాన్వీ మేఘన. తెలుగులో 'పుష్పక విమానం' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అంతగా ఆదరణ రాకపోయినా, సాన్వీకి మాత్రం తెలుగులో ఆశించిన స్థాయిలో అవకాశాలు రాలేదు. దీంతో, తన ఫోకస్ కోలీవుడ్ వైపు మార్చింది. అక్కడ ఆమెకు 'కుటుంబస్థాన్' అనే తమిళ సినిమా మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఆ సినిమాతో ఆమెకు తమిళంలో మంచి ఫేమ్ వచ్చింది. అంతకుమించి, ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాను ఊపేసిన సాయి అభ్యంకర్ తమిళ మ్యూజిక్ వీడియో 'విళి వీకుర' (Vizhi Veekura)లో నటించి ఒక్కసారిగా వైరల్ అయిపోయింది. తెలుగులో రాని పాపులారిటీ, ఆమెకు తమిళ ప్రాజెక్టుల ద్వారా దక్కింది.
'బబుల్ గమ్' నుంచి కోలీవుడ్ థ్రిల్లర్కు
యాంకర్ సుమ కొడుకు రోషన్ కనకాల డెబ్యూ ఫిల్మ్ 'బబుల్ గమ్'తో తెలుగులో గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది మానస చౌదరి. ఆ సినిమా ఆశించినంత విజయం సాధించకపోయినా, మానస నటనకు, గ్లామర్కు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. కానీ, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఆమెకు పెద్దగా అవకాశాలు దక్కలేదు. దీంతో, ఈ బ్యూటీ కూడా తమిళ ఇండస్ట్రీ వైపు చూసింది. ఈ ఏడాది మొదట్లో విడుదలైన 'డీఎన్ఏ' (DNA) అనే తమిళ సినిమాతో ఆమెకు కోలీవుడ్లో మంచి గుర్తింపు దక్కింది. ఇప్పుడు ఆ సక్సెస్తో, ఏకంగా 'ఆర్యన్' అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 31న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ లిస్ట్ చూస్తుంటే, మన తెలుగు హీరోయిన్లు తమిళ ఇండస్ట్రీలో బాగా సక్సెస్ అవుతున్నారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. టాలెంట్ మన దగ్గర ఉన్నా, మన దర్శక, నిర్మాతలు మాత్రం ఎందుకో పరభాషా హీరోయిన్లకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారనే కామెంట్స్ కూడా గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి. ఇక, తమిళ్ మేకర్స్ మాత్రం మనవాళ్లలోని టాలెంట్ను గుర్తించి, సరైన ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నారని మరికొందరు అంటున్నారు. ఏదేమైనా టాలీవుడ్లో దొరకని స్టార్డమ్ కోలీవుడ్లో దక్కించుకుంటూ మన అమ్మాయిలు తమ కెరీర్ను బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా మన మేకర్స్ కళ్లు తెరిచి, మన టాలెంట్ను గుర్తించి, మరిన్ని మంచి అవకాశాలు ఇస్తే బాగుంటుందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.