సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా అనౌన్స్మెంట్- కెరీర్లో తొలిసారి ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ మూవీ!
సందీప్ కిషన్ అప్కమింగ్ సినిమా- ఈసారి కొత్త అవతార్లో కనిపించనున్న హీరో- రెండు భాగాలుగా రానున్న పీరియాడికల్ చిత్రం
Published : August 5, 2026 at 12:53 PM IST
Sandeep Kishan New Movie : లవ్ స్టోరీస్, యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు యంగ్ హీరో సందీప్ కిషన్. అయితే ఈసారి ఆయన రూట్ మార్చారు. కెరీర్లో తొలిసారి ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. శంబాల మూవీతో డైరెక్టర్గా సత్తా చాటిన యుగంధర్ ముని కలయికలో సందీప్ చేయనున్న సినిమా నుంచి తాజాగా అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు 'కరికాల' అనే పేరు ఫిక్స్ చేస్తూ మేకర్స్ బుధవారం టైటిల్ పోస్టర్ను రివీల్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ను అఫీషియల్ ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసుకున్నారు.
ఇంట్రెస్టింగ్గా 'కరికాల' టైటిల్ పోస్టర్
'రాజులు, తోడేలు, సింహాలు ఉన్న మాయాజాలం. కరికాల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టండి. యుగంధర్ ముని నుంచి ఒక అద్భుతమైన ఫాంటసీ సాహస గాథ రానుంది' అంటూ మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా తమ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అయితే ఇక్కడే ఓ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాను రెండు పార్ట్లుగా తీసుకురానున్నట్లు మూవీటీమ్ వివరించింది. ఈ పోస్టర్లో సందీప్ కిషన్ గుర్రపు స్వారీ చేస్తున్న ఓ యోధుడిగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ పోస్టర్తో ఆడియెన్స్లో సినిమాపై అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
A world of Kings. Lions. Wolves. Magic.— Shining Pictures (@ShiningPictures) August 5, 2026
Step into #Karikaala
An epic fantasy adventure from @ugandharmuni.
Releasing On:
Chapter 1—02 July 2027
Chapter 2 — 28 October 2027
Telugu - Tamil - Hindi
Produced by @bhavanidvd & @Mahidhar2003 @sundeepkishan @SricharanPakala pic.twitter.com/eACTMp8t5S
మూడు నెలల్లోనే రెండు భాగాలు
అలాగే ఇప్పుడే రెండు భాగాలకు సంబంధించిన విడుదల తేదీలను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేసేశారు. వచ్చే ఏడాది 2027 జులై 02న కరికాల తొలి పార్ట్ రిలీజ్ కానుంది. ఇక ఆ తర్వాత మూడు నెలలకు అంటే 2027 అక్టోబర్ 28న రెండో భాగాన్ని కూడా థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇది తెలుగుతోపాటు తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.