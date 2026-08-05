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సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా అనౌన్స్​మెంట్- కెరీర్​లో తొలిసారి ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ మూవీ!

సందీప్ కిషన్ అప్​కమింగ్ సినిమా- ఈసారి కొత్త అవతార్​లో కనిపించనున్న హీరో- రెండు భాగాలుగా రానున్న పీరియాడికల్ చిత్రం

Karikala Title Poster
Karikala Title Poster (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 12:53 PM IST

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Sandeep Kishan New Movie : లవ్ స్టోరీస్, యూత్ ఫుల్ ఎంటర్​టైనర్స్​​తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు యంగ్ హీరో సందీప్ కిషన్. అయితే ఈసారి ఆయన రూట్ మార్చారు. కెరీర్​లో తొలిసారి ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ బ్యాక్​డ్రాప్​ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. శంబాల మూవీతో డైరెక్టర్​గా సత్తా చాటిన యుగంధర్ ముని కలయికలో సందీప్ చేయనున్న సినిమా నుంచి తాజాగా అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్​కు 'కరికాల' అనే పేరు ఫిక్స్ చేస్తూ మేకర్స్ బుధవారం టైటిల్ పోస్టర్​ను రివీల్ చేశారు. ఈ పోస్టర్​ను అఫీషియల్​ ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసుకున్నారు.

ఇంట్రెస్టింగ్​గా 'కరికాల' టైటిల్ పోస్టర్
'రాజులు, తోడేలు, సింహాలు ఉన్న మాయాజాలం. కరికాల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టండి. యుగంధర్ ముని నుంచి ఒక అద్భుతమైన ఫాంటసీ సాహస గాథ రానుంది' అంటూ మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్​గా తమ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అయితే ఇక్కడే ఓ సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాను రెండు పార్ట్​లుగా తీసుకురానున్నట్లు మూవీటీమ్ వివరించింది. ఈ పోస్టర్​లో సందీప్ కిషన్ గుర్రపు స్వారీ చేస్తున్న ఓ యోధుడిగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ పోస్టర్​తో ఆడియెన్స్​లో సినిమాపై అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.

మూడు నెలల్లోనే రెండు భాగాలు
అలాగే ఇప్పుడే రెండు భాగాలకు సంబంధించిన విడుదల తేదీలను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేసేశారు. వచ్చే ఏడాది 2027 జులై 02న కరికాల తొలి పార్ట్ రిలీజ్ కానుంది. ఇక ఆ తర్వాత మూడు నెలలకు అంటే 2027 అక్టోబర్ 28న రెండో భాగాన్ని కూడా థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇది తెలుగుతోపాటు తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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