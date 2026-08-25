ETV Bharat / entertainment

'ఆ జీవో నిర్మాతలకు అనుకూలంగా, ఏకపక్ష నిర్ణయంలా ఉంది'- సీఎం రేవంత్​కు తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ లేఖ

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ లేఖ- ఇటీవల విడుదల చేసిన జీవో.77ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్- జీవో.77 ను పునఃసమీక్షించాలి లేదా రద్దు చేయాలి, సవరించాలని కోరిన ఎగ్జిబిటర్లు

Exhibitors Association Letter to CM :
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((Source : Getty Images))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 5:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Exhibitors Association Letter to CM : సినిమా టికెట్ ధరల స్థిరీకరణ, థియేటర్ల నిర్వహణపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో.77ను రద్దు చేయాలని తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది. కొత్త జీవో వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని థియేటర్లనీ పూర్తిగా మూతపడే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది. టికెట్ ధరల పెంపు వల్ల సామాన్య ప్రేక్షకులకు వినోదం దూరమవుతుందని ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఇది నిర్మాతలకు అనుకూలంగా ఏకపక్ష నిర్ణయంలా ఉందని ఆరోపిస్తూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ లేఖ రాసింది. తెలంగాణలోని 400కుపైగా థియేటర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ రేవంత్ రెడ్డితోపాటు హోంశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి ఈ-మెయిల్ ద్వారా లేఖ పంపారు. ప్రభుత్వ అనుమతి లేని సొంత సంస్థ తెలుగు యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్, పలు నిర్మాణ సంస్థలకు లబ్ది చేకూర్చేందుకే టికెట్ ధరలను స్థిరీకరిస్తూ ఏకపక్షంగా జీవోను విడుదల చేశారని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రీమియం, నాన్ ప్రీమియం పేరుతో టికెట్ ధరల్లో గందరగోళం నెలకొందని చెప్పింది. తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ స్టేట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్​ను సంప్రదించకుండా ధరలను ఖరారు చేయడం సరికాదని అభిప్రాయపడింది. చిత్ర పరిశ్రమకు వెన్నముకగా నిలిచే ఎగ్జిబిటర్ రంగం కొవిడ్ సమయంలో పూర్తిగా కుదేలైందని, ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న సమయంలో కొత్త జీవో ఎగ్జిబిటర్లకు ఆర్థికంగా తీరని నష్టాన్ని చేకూరుస్తుందని ఎగ్జిబిటర్లు లేఖలో పేర్కొన్నారు. గడిచిన మూడేళ్లలో 300 కోట్ల రూపాయలతో ఎగ్జిబిటర్లంతా తమ థియేటర్లను ఆధునీకరించుకున్నారని, థియేటర్ల వర్గీకరణ నిబంధనలో కూడా జీవోలో వివక్ష చూపారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంపై తమకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని, జీవో 77ను పునఃసమీక్షించి సవరించాలని ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ లేఖలో విజ్ఞప్తి చేసింది. టికెట్ ధరలు పెంచడం వల్ల ఎగ్జిబిటర్లకు ప్రయోజనం ఉండదని, సినీ పరిశ్రమకు వెన్నెముకగా ఉన్న ఎగ్జిబిటర్ల ప్రయోజనాలను ప్రభుత్వం కాపాడాలని కోరింది.

"తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో 400కుపైగా థియేటర్లు, స్టేట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రమేయం లేకుండా జీవోను విడుదల చేశారు. తెలుగు యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్, పలువురు నిర్మాతల కోసం ఎలా జీవో జారీ ఇస్తారు? తెలంగాణలో 400కుపైగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి. టైర్ 2, టైర్ 3 టౌన్‌ల్లో 99 శాతం ఎయిర్ కూల్డ్ థియేటర్లే ఉన్నాయి. కొవిడ్ తర్వాత భారీగా పెట్టుబడి పెట్టి మరీ వాటిని ఆధునీకరించాం. తెలంగాణలోని అన్ని థియేటర్లపై కలిపి సుమారు 20 వేల కుటుంబాలు జీవనోపాధి పొందుతున్నాయి. గడిచిన మూడేళ్లలో థియేటర్ల మరమ్మతుల కోసం ఎగ్జిబిటర్లు రూ.300 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ప్రేక్షకులకు మంచి సినిమా అనుభూతి కలిగించేందుకు రిక్లైనర్స్, డాల్బీ అట్మాస్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశాం. తమ సొంత ఆస్తికి టికెట్ ధరలను నిర్ణయించుకునే హక్కును జీవోతో లాక్కున్నారు. థియేటర్ల ఆక్యుపెన్సీ, నిర్వహణ ఖర్చుల రిస్క్‌ను భరించేది ఎగ్జిబిటర్లే. థియేటర్ల ఆధునికీకరణ, నిర్వహణ, విద్యుత్ బిల్లులు, సిబ్బంది జీతాలు ఎగ్జిబిటర్లే చెల్లిస్తారు. థియేటర్ల ఆర్థిక భారమంతా ఎగ్జిబిటర్లపైనే ఉంటుంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నిర్మాతలకు అనుకూలంగా ఏకపక్ష నిర్ణయంలా ఉంది. గిల్డ్ విజ్ఞప్తి ఆధారంగా టికెట్ ధరలను నిర్ణయించడం ఏకపక్ష నిర్ణయమే. థియేటర్‌ల వర్గీకరణలోనూ జీవోలో వివక్ష చూపారు. నాన్ ఏసీ, ఎయిర్ కూల్డ్, ఏసీ థియేటర్లకు దశాబ్దాలుగా స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. అన్ని ఎయిర్ కూల్డ్ థియేటర్లను తప్పనిసరిగా ఏసీగా మార్చాలని నిబంధన విధించడం ఏకపక్ష నిర్ణయమే. చిన్న పట్టణాల్లో ఒక్కో స్క్రీన్‌ను ఏసీగా మార్చేందుకు సుమారు రూ.60-80 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. ఏసీ థియేటర్ల మార్చడం సాధ్యపడకే చాలా సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడ్డాయి. కొవిడ్ తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ రంగం ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటుంది. ప్రేక్షకుల రాకపోకల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉండటంతో నిర్వహణ ఖర్చులు 25-30 శాతం పెరిగాయి"
---తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్

కొత్త జీవో వల్ల గ్రామీణ తెలంగాణలో అనేక సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు మూతపడే ప్రమాదం ఉంది. కొత్త జీవో వల్ల ఉపాధితో పాటు సామాన్య ప్రజలకు వినోదంపై ప్రభావం పడుతుంది. జీవో 77లో టికెట్ ధరల పరిధుల్లో అస్పష్టత, గందరగోళం నెలకొంది. ప్రీమియం, నాన్ ప్రీమియం టికెట్ ధరల విషయంలో తీవ్ర గందరగోళం ఉంది, థియేటర్ల నిర్వహణ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఏసీ ఛార్జీలు కూడా పెంచాలని గతంలోనే కోరాం. జీవో 77ను సవరించి మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలను కూడా పెంచాలి. మల్టీఫ్లెక్స్ లకు ఇచ్చే ఆదాయంలో న్యాయమైన వాటా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లకు ఇవ్వడం లేదు. టికెట్ ధరలు పెంచడం వల్ల ఎగ్జిబిటర్లకు ప్రయోజనం ఉండదు. సినీ పరిశ్రమకు వెన్నెముకగా ఉన్న ఎగ్జిబిటర్ల ప్రయోజనాలను ప్రభుత్వం కాపాడాలి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంపై తమకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది." అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ల ధరలను సవరిస్తూ రాష్ట్ర హోంశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. సినిమాహాళ్లను వసతుల ఆధారంగా వివిధ కేటగిరీలుగా విభజించింది. ఎక్కువ బడ్జెట్‌ సినిమాల టికెట్ల ధరల పెంపునకు సంబంధించి కూడా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై థియేటర్ల యాజమాన్యాలు అభ్యంతరం తెలిపాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్‌ సీఎంకు లేఖ రాయడం గమనార్హం.

'టాక్సిక్‌' అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌ ఓపెన్‌- ఏపీ, తెలంగాణలో ఉదయం 6.30కే షో- టికెట్ ధరల పెంపు!

'అన్ని సినిమాలకు కాదు- అర్హత ఉన్నవాటికే టికెట్ రేటు పెంపు'- కొత్త జీవోపై ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్

TAGGED:

EXHIBITORS ASSOCIATION LETTER TO CM
MOVIE TICKET NEW PRICES
MOVIE TICKET PRICE IN TELANGANA
EXHIBITORS ASSOCIATION LETTER TO CM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.