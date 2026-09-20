'ది ప్యారడైజ్'కు టికెట్ ధరల పెంపు- ప్రీమియర్స్కు కూడా గ్రీన్సిగ్నల్
ది ప్యారడైజ్ టికెట్ పెంపునకు ప్రభుత్వం అనుమతి - రోజుకు ఐదు షోలు- పెరిగిన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : September 20, 2026 at 7:16 PM IST
Paradise Tickets : నేచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్ మూవీ ది ప్యారడైజ్ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతున్నా కొద్దీ ఫ్యాన్స్లో జోష్ పెరుగుతుంది. పాటలు, గ్లింప్స్తో సినిమాపై ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయిన నేపథ్యంలో ఎప్పుడెప్పుడు సినిమాను థియేటర్లలో చూద్దామని ఎదురుచూస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఈనెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో టికెట్ ధరలు పెంచుకునేందుకు మేకర్స్కు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. మరి పెంచిన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
10 రోజులు టికెట్ హైక్
ప్యారడైజ్కు తొలి పది రోజులు టికెట్ ధర పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 24 నుంచి 27 దాకా సింగిల్ స్క్రీన్స్లో రూ.48, మల్టీప్లెక్స్ల్లో రూ. 23 పెంచుకునేందుకు వీలు కల్పించింది. అలాగే 28 నుంచి 03 దాకా స్క్రీన్స్లో రూ.94, మల్టీప్లెక్స్ల్లో రూ.45 పెరగనుంది. ఈ ధరలకు జీఎస్టీ అదనంగా ఉంటుంది. అలాగే రోజుకు ఐదు షోలు ప్రదర్శించుకునేందుకు కూడా ప్రభుత్వం వీలు కల్పించింది.
ప్రీమియర్స్కు కూడా ఓకే
టికెట్ ధరల పెంపునకే కాదు, ప్రీమియర్ షోలకు కూడా పర్మిషన్ లభించింది. రిలీజ్కు ఒకరోజు ముందు అంటే సెప్టెంబర్ 23న సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ప్రీమియర్ షో పడనుంది. దీని టికెట్ ధర రూ.500 గా నిర్ణయించారు.
టికెట్ రేటు పెంపు సందర్భంగా ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినీమాస్ ఎల్ఎల్పీ రూ.కోటి నగదును తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి అందజేసింది.