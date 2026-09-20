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'ది ప్యారడైజ్'కు టికెట్ ధరల పెంపు- ప్రీమియర్స్​కు కూడా గ్రీన్​సిగ్నల్

ది ప్యారడైజ్ టికెట్ పెంపునకు ప్రభుత్వం అనుమతి - రోజుకు ఐదు షోలు- పెరిగిన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Paradise
ప్యారడైజ్ సినిమా (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 7:16 PM IST

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Paradise Tickets : నేచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్ మూవీ ది ప్యారడైజ్ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతున్నా కొద్దీ ఫ్యాన్స్​లో జోష్ పెరుగుతుంది. పాటలు, గ్లింప్స్​తో సినిమాపై ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయిన నేపథ్యంలో ఎప్పుడెప్పుడు సినిమాను థియేటర్లలో చూద్దామని ఎదురుచూస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఈనెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో టికెట్ ధరలు పెంచుకునేందుకు మేకర్స్​కు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. మరి పెంచిన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

10 రోజులు టికెట్ హైక్
ప్యారడైజ్​కు తొలి పది రోజులు టికెట్ ధర పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 24 నుంచి 27 దాకా సింగిల్ స్క్రీన్స్​లో రూ.48, మల్టీప్లెక్స్​ల్లో రూ. 23 పెంచుకునేందుకు వీలు కల్పించింది. అలాగే 28 నుంచి 03 దాకా స్క్రీన్స్​లో రూ.94, మల్టీప్లెక్స్​ల్లో రూ.45 పెరగనుంది. ఈ ధరలకు జీఎస్టీ అదనంగా ఉంటుంది. అలాగే రోజుకు ఐదు షోలు ప్రదర్శించుకునేందుకు కూడా ప్రభుత్వం వీలు కల్పించింది.

ప్రీమియర్స్​కు కూడా ఓకే
టికెట్ ధరల పెంపునకే కాదు, ప్రీమియర్ షోలకు కూడా పర్మిషన్ లభించింది. రిలీజ్​కు ఒకరోజు ముందు అంటే సెప్టెంబర్ 23న సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ప్రీమియర్ షో పడనుంది. దీని టికెట్ ధర రూ.500 గా నిర్ణయించారు.

టికెట్ రేటు పెంపు సందర్భంగా ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినీమాస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ రూ.కోటి నగదును తెలుగు ఫిల్మ్‌ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయీస్‌ వెల్ఫేర్‌ కమిటీకి అందజేసింది.

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