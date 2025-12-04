తెలంగాణలో 'అఖండ 2' ప్రీమియర్స్కు గ్రీన్ సిగ్నల్- టికెట్ పెంపునకు కూాడా ఓకే
అఖండ 2 ప్రీమియర్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్- కానీ ఓ కండీషన్తో!
Published : December 4, 2025 at 5:35 PM IST
Akhanda 2 Tickets : నందమూరి బాలకృష్ణ మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నారు. బోయపాటి దర్శకత్వం వహించిన అఖండ 2 తాండవం డిసెంబర్ 05న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ రాత్రి ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో ప్రీమియర్స్ వేయనున్నారు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టికెట్ ధరలపై సస్పెన్స్ ఇవాళ్టి దాకా కొనసాగింది. తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ సినిమా ప్రీమియర్లతోపాటు టికెట్ ధరల పెంపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మరి ఏయే థియేటర్లలో ఎంతమేర ధరలు పెరగనున్నాయంటే?
అఖండ 2 సినిమా టికెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సింగిల్ స్క్రీన్లో రూ.50 (GSTతో కలిపి), మల్టీప్లెక్స్ల్లో రూ.100 (GSTతో కలిపి) ధర పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది. డిసెంబరు 4న రాత్రి 8 గంటల షోకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధరను రూ.600గా (GSTతో కలిపి) నిర్ణయించారు. అయితే, పెంచిన ధరలు కేవలం మూడు రోజులే అమల్లో ఉంటాయి.
20శాతం వాళ్లకు!
కాగా, పెంచిన ధరల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 20శాతం మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కు వెళ్లనుంది. చిత్ర పరిశ్రమలో సినీ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఈ మొత్తాన్ని వినియోగించనున్నారు. ఫిల్మ్ డెవలమెంట్ కార్పొరేషన్ (FDC) ఇందుకోసం ప్రత్యేక బ్యాంకు ఖాతాను తెరిచింది. ఎఫ్డీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఖాతాను లేబర్ కమిషనర్ పర్యవేక్షించనున్నారు. అలాగే సినిమా ప్రదర్శనకు ముందు తప్పనిసరిగా మత్తుపదార్థాలు, సైబర్ నేరాల పట్ల అవగాహన కలిగించే ప్రకటనలను ప్రదర్శించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
Unstoppable Force! 🔱🔥 #Akhanda2 crosses $400K in NA premieres pre-sales, Mass euphoria at peak level! 💥#Akhanda2USA Grand Premieres TODAY#Akhanda2Thaandavam USA release by @MokshaMovies, @CineGalaxyUSA & Sree Vaishnavi Entertainment.— MokshaMovies (@MokshaMovies) December 4, 2025
‘GOD OF MASSES’… pic.twitter.com/xdYMQ6rRnO
అంధ్రప్రదేశ్లో టికెట్ ధరలు ఇలా
ఈ సినిమాకు టికెట్ ధరలు పెంచుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రెండు రోజుల కిందటే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సింగిల్ స్క్రీన్లో రూ.75, మల్టీ ప్లెక్స్లో రూ.100 (GSTతో కలిపి) ధర పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఇక డిసెంబరు 4న రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్యలో ప్రీమియర్ షోకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ టికెట్ ధర రూ.600గా (GST తో కలిపి)గా ఉండనుంది. అంతేకాకుండా రోజుకు ఐదు షోలతో పాటు, పెంచిన ధరలు డిసెంబర్ 05 తేదీ నుంచి 10 రోజుల పాటు అమల్లో ఉండనున్నాయి.
పాన్ఇండియా రేంజ్లో రిలీజ్
కాగా, అఖండ 2ను బోయపాటి శ్రీను పాన్ఇండియా లెవెల్లో తెరకెక్కించారు. 2021లో రిలీజై భారీ బ్లాక్బస్టర్ కొట్టిన అఖండకు ఇది సీక్వెల్. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాను 3Dలోనూ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్ర పోషించారు. తమన్ ఈ సంగీతం అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
'జై అఖండ'- మూడో భాగం టైటిల్ ఇదేనా? తమన్ ట్వీట్ వైరల్