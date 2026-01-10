ETV Bharat / entertainment

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'కు తెలంగాణలోనూ టికెట్ రేట్​ పెంపు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా!

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' టికెట్ రేట్లు పెంపు- హైదరాబాద్​లోనూ ప్రీమియర్ షోలు- టికెట్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Mana Shankara Vara Prasad Garu
Mana Shankara Vara Prasad Garu (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mana Shankara Vara Prasad Garu : మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా ప్రీమియర్స్​కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. స్పెషల్ షోతో పాటుగా టికెట్ రేటు పెంపునకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా మెమో జారీ చేసింది. మరి రేట్లతో టికెట్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఈ సినిమా జనవరి 12న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. దీనకి ఒకరోజు ముందు, జనవరి 11 రాత్రి ప్రీమియర్ షో ఉండనుంది. రాత్రి 8గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య షో ను ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఈ షో టికెట్‌ ధరను రూ.600 (జీఎస్టీతో కలిపి)గా నిర్ణయించింది. ఇక జనవరి 12వ తేదీ నుంచి ఏడు రోజుల పాటు టికెట్ రేట్లు పెంచుకునేందుకు వెసులుబాటు ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో సింగిల్‌ స్క్రీన్‌లో రూ.50 (జీఎస్టీతో కలిపి), మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ.100 (జీఎస్టీతో కలిపి) టికెట్‌ ధర అదనంగా ఉంటుంది.

అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా శుక్రవారం రాత్రే ప్రీమియర్ షోతోపాటు టికెట్ పెంపునకు అనమతి ఇచ్చింది. ఏపీలో కూడా జనవరి 11న స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ షో ఉండనుంది. రాత్రి 8గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య షో ను ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఈ షో టికెట్‌ ధరను రూ.500 (జీఎస్టీతో కలిపి)గా నిర్ణయించింది. ఇక జనవరి 12వ తేదీ నుంచి పది రోజుల పాటు టికెట్ రేట్లు పెంచుకునేందుకు వెసులుబాటు ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో సింగిల్‌ స్క్రీన్‌లో రూ.100 (జీఎస్టీతో కలిపి), మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ.125 (జీఎస్టీతో కలిపి) టికెట్‌ ధర అదనంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఈ 10రోజులు కూడా రోజుకు 5 షోలు ప్రదర్శించుకునేందుకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది.

TAGGED:

MANASHANKARAVARAPRASADGARU
MANA SHANKARA VARA PRASAD GARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.