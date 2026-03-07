ETV Bharat / entertainment

చిరంజీవికి NTR అవార్డు- ఈటీవీ విన్‌ నిర్మాణ సంస్థకు అవార్డుల పంట- గద్దర్ పురస్కారాల ప్రకటన

తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు- గద్దర్ అవార్డులు 2025 ప్రకటించిన ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు

Gaddar Awards 2025 Winners
Gaddar Awards 2025 Winners (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gaddar Awards 2025 Winners : గద్దర్ సినీ అవార్డుల విజేతలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం శనివారం ప్రకటించింది. శనివారం ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు ప్రకటించారు. అగ్ర నటుడు చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్‌ జాతీయ పురస్కారంతో సత్కరించనున్నారు. ఇక, ప్రముఖ నటుడు కమల్‌ హాసన్‌కు పైడి జయరాజ్‌ అవార్డు, గేయ రచయిత సుద్దాల అశోక్‌ తేజను సినారే అవార్డు వరించింది. 2025 జనవరి 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా సర్టిఫికెట్ పొందిన చిత్రాలకు, షార్ట్‌ఫిల్మ్‌లకు ఈ అవార్డులు ప్రకటించారు. మార్చి 19 ఉగాది రోజున ఈ పురస్కారాల ప్రదానం జరగనుంది. ఈటీవీ విన్‌ నిర్మాణ సంస్థకు మొత్తం ఏడు అవార్డులు వచ్చాయి.

స్పెషల్‌ అవార్డులు
స్పెషల్‌ జ్యూరీ అవార్డులను తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ప్రకటించారు.

  • ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు- చిరంజీవి
  • పైడి జయరాజ్ అవార్డు- కమలహాసన్
  • బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు- సింగీతం శ్రీనివాసరావు
  • నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు- అశ్వినిదత్
  • ఏఎన్నార్ అవార్డు - జయసుధ
  • కాంతారావు అవార్డు- ఆర్ నారాయణ మూర్తి
  • ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ

ఫీచర్‌ ఫిల్మ్స్‌

  • ఉత్తమ నటుడు - నాగచైతన్య (తండేల్‌)
  • ఉత్తమ నటి - రష్మిక మందాన (ది గర్ల్ ఫ్రెండ్‌)
  • ఉత్తమ చిత్రం - రాజు వెడ్స్ రాంబాయి
  • ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రం - దండోరా
  • ఉత్తమ తృతీయ చిత్రం - ది ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో
  • నేషనల్‌ ఇంటిగ్రిటీ సినిమా - తండేల్‌
  • ఉత్తమ పర్యావరణ చిత్రం - ఇగ్వా
  • ఉత్తమ డెబ్యూ ఫీచర్‌ ఫిల్మ్ - లిటిల్‌ హార్ట్స్‌
  • ఉత్తమ వినోదాత్మక చిత్రం - సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
  • ఉత్తమ సోషల్‌ మెసేజ్‌ చిత్రం - కోర్టు
  • ఉత్తమ స్పెషల్‌ ఎఫెక్ట్స్ మూవీ - మిరాయ్‌
  • ఉత్తమ బాలల చిత్రం - అనగనగా..
  • ఉత్తమ దర్శకుడు - సాయిలు (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
  • ఉత్తమ సపోర్టింగ్‌ నటుడు - శివాజీ
  • ఉత్తమ సపోర్టింగ్‌ నటి - భూమిక
  • ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - మార్క్ కె రాబిన్‌ (దండోరా)
  • ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు - అనురాగ్‌ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
  • ఉత్తమ నేపథ్య గాయని - సాహితి చాగంటి (కన్నప్ప)
  • ఉత్తమ హాస్యనటుడు - కృష్ణ తేజ (జిగ్రీస్‌)
  • ఉత్తమ బాలనటుడు - రోహన్ రాయ్‌ (ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షో)
  • ఉత్తమ కథా రచయిత - గుణశేఖర్‌ (యుఫోరియా)
  • ఉత్తమ స్క్రీన్‌ ప్లే రైటర్‌ - అనిల్‌ రావిపూడి
  • ఉత్తమ గేయ రచయిత - నందకిశోర్‌ (కుబేర)
  • ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ - కార్తిక్‌ ఘట్టమనేని (మిరాయ్‌)
  • ఉత్తమ ఎడిటర్‌- శ్రీకర్‌ ప్రసాద్‌ (మిరాయ్‌)
  • ఉత్తమ ఆడియోగ్రాఫర్‌ - ఎం.ఆర్‌ రాధాకృష్ణన్‌ కిష్కిందపురి
  • ఉత్తమ కొరియోగ్రాఫర్‌ - గిర గిర గిర
  • ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరక్టర్‌ - తోట తరణి ఛాంపియన్‌
  • ఉత్తమ మేకప్‌ ఆర్టిస్ట్ - గోవింద్‌ అఖండ
  • ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ - చాంపియన్‌ - చంద్రకాంత్‌
  • ఉత్తమ స్పెషల్‌ జ్యూరీ ఫిల్మ్ - 23
  • ఉత్తమ మేల్‌ యాక్టర్‌ - చైతూ జొన్నలగడ్డ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
  • ఉత్తమ నటి - అనంతిక (8 వసంతాలు)
  • స్పెషల్‌ జ్యూరీ హీరో - రోషన్‌ (చాంపియన్‌)

ఈటీవీ విన్‌ నిర్మాణ సంస్థకు అవార్డుల పంట

మొత్తం 7 అవార్డులను ఈటీవీ విన్‌ నిర్మాణ సంస్థ గెలుచుకుంది

  • ఉత్తమ చిత్రం- రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి
  • ఉత్తమ దర్శకుడు - సాయిలు (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
  • ఉత్తమ డెబ్యూ ఫీచర్‌ ఫిల్మ్ - లిటిల్‌ హార్ట్స్‌
  • ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు - అనురాగ్‌ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
  • ఉత్తమ మేల్‌ యాక్టర్‌ - చైతూ జొన్నలగడ్డ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
  • ఉత్తమ బాలల చిత్రం - అనగనగా

TAGGED:

GADDAR AWARDS 2025 WINNERS
GADDAR AWARDS 2025 LIST
GADDAR AWARDS 2025 WINNERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.