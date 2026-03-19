గ్రాండ్గా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక- చిరంజీవి, కమల్ సహా ఎవరెవరు వచ్చారంటే?
మాదాపూర్ హైటెక్స్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం- అవార్డులు అందుకున్న పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు
Published : March 19, 2026 at 10:35 PM IST
Telangana Gaddar Film Awards Ceremony : తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పండుగ సందర్భంగా పురస్కరించుకుని తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా జరిగింది. మాదాపూర్ హైటెక్స్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఆ కార్యక్రమం జరగ్గా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి జ్యోతి వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు భట్టి.
ఆ తర్వాత ప్రత్యేక సంచికను ఆయన ఆవిష్కరించారు. 2025 జనవరి 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా సర్టిఫికెట్ పొందిన చిత్రాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే విజేతల వివరాలను ప్రకటించగా, వారంతా తాజాగా ప్రశంసా పత్రంతోపాటు నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని విజేతలు అందుకున్నారు. జ్యూరీ కమిటీకి గోల్డెన్ మెమెంటో, ప్రశంసా పత్రంతోపాటు రూ.లక్ష నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని టీఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్, నిర్మాత దిల్ రాజు అందజేశారు.
చిరు, కమల్ సందడి
అయితే ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డును చిరంజీవి, పైడి జయరాజ్ అవార్డును కమలహాసన్ అందుకున్నారు. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (తండేల్), ఉత్తమ నటిగా రష్మిక (ది గర్ల్ఫ్రెండ్), ఉత్తమ దర్శకుడిగా సాయిలు (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి) తదితరులు సీఎం నుంచి అవార్డులు అందుకున్నారు. ఈ వేడుకలో పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులతోపాటు రితేశ్ దేశ్ముఖ్- జెనీలియా దంపతులు, మాధురీ దీక్షిత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం చేతుల మీదుగా నిర్మాత గడ్డం రాకేశ్ రెడ్డి, దర్శకుడు సన్నీ సంజయ్ (ఉత్తమ బాలల చిత్రం- అనగనగా), నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ (బెస్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫిల్మ్- మిరాయ్), నిర్మాతలు త్రిపురనేని ప్రశాంతి, దర్శకుడు రామ్ జగదీశ్ (ఉత్తమ సామాజిక సందేశాత్మక చిత్రం- కోర్టు), నిర్మాత అల్లు అరవింద్, దర్శకుడు చందూ మొండేటి (ఉత్తమ జాతీయ సమగ్రత చిత్రం- తండేల్), నిర్మాత శిరీష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి (ఉత్తమ వినోదాత్మక చిత్రం- సంక్రాంతికి వస్తున్నాం) అవార్డులు స్వీకరించారు. బెస్ట్ స్క్రీన్ప్లే రైటర్గా దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం), బెస్ట్ స్టోరీ రైటర్గా గుణ శేఖర్ (యుఫోరియా), ఉత్తమ గేయ రచయితగా నందకిశోర్ (నా కొడుకా- కుబేర సినిమా), ఉత్తమ బాలనటుడిగా రోహన్ (ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో), ఉత్తమ హాస్యనటుడిగా కృష్ణతేజ్రెడ్డి (జిగ్రీస్) అక్కినేని నాగార్జున చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందుకున్నారు.
విజేతల వివరాలు ఇలా!
స్పెషల్ అవార్డులు
- ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు- చిరంజీవి
- పైడి జయరాజ్ అవార్డు- కమలహాసన్
- బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు- సింగీతం శ్రీనివాసరావు
- నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు- అశ్వినిదత్
- ఏఎన్నార్ అవార్డు - జయసుధ
- కాంతారావు అవార్డు- ఆర్ నారాయణ మూర్తి
- ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ
ఉత్తమ చిత్రాలు
- ఉత్తమ చిత్రం - రాజు వెడ్స్ రాంబాయి
- ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రం - దండోరా
- ఉత్తమ తృతీయ చిత్రం - ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో
- బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఆన్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ - తండేల్
- ఉత్తమ సోషల్ మెసేజ్ సినిమా - కోర్ట్
- ఉత్తమ ప్రజాదరణ చిత్రం - సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
- ఉత్తమ బాలల చిత్రం - అనగనగా
- ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ - యూనిటీ
వ్యక్తిగత విభాగాల్లో అవార్డులు
- ఉత్తమ నటుడు - నాగ చైతన్య (తండేల్)
- ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ఫ్రెండ్)
- ఉత్తమ దర్శకుడు - సాయిలు (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
- బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ పరిచయ దర్శకుడు - సాయి మార్తాండ్ (లిటిల్ హార్ట్స్)
- ఉత్తమ సహాయ నటుడు - శివాజీ (దండోరా)
- ఉత్తమ సహాయ నటి - భూమిక (యుఫోరియా)
- ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - మార్క్ రాబిన్ (దండోరా)
- ఉత్తమ గాయకుడు - అనురాగ్ కులకర్ణి (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
- ఉత్తమ గాయని - సాహితీ (కన్నప్ప)
- ఉత్తమ బాలనటుడు - మాస్టర్ రోహన్ (ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో)
- ఉత్తమ కథా రచయిత - గుణశేఖర్ (యుఫోరియా)
- ఉత్తమ స్క్రీన్ప్లే - అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)
- ఉత్తమ గేయ రచయిత - నందకిశోర్ (కుబేర)
- ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్ - కార్తిక్ ఘట్టమనేని (మిరాయ్)
- ఉత్తమ ఎడిటర్ - శ్రీకర్ ప్రసాద్ (మిరాయ్)
- ఉత్తమ ఆడియోగ్రాఫర్ - ఎం.ఆర్ రాధాకృష్ణన్ (కిష్కింధపురి)
- ఉత్తమ కొరియోగ్రాఫర్ - సందీప్ (ఛాంపియన్)
- ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ - తోట తరణి (ఛాంపియన్)
- ఉత్తమ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ - గోవిందరాజు (అఖండ 2)
- ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ - చంద్రకాంత్ (ఛాంపియన్)
- ఉత్తమ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ - పీటర్ (ఛాంపియన్)
స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులు
- శ్రీరాజ్ రాచకొండ (23 ఫిల్మ్)
- చైతు జొన్నలగడ్డ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
- రోషన్ మేక (ఛాంపియన్)
- అనంతిక (8 వసంతాలు)
ఈటీవీ విన్ నిర్మాణ సంస్థకు వచ్చిన అవార్డులు
- ఉత్తమ చిత్రం- రాజు వెడ్స్ రాంబాయి
- ఉత్తమ దర్శకుడు - సాయిలు (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
- ఉత్తమ డెబ్యూ ఫీచర్ ఫిల్మ్ - లిటిల్ హార్ట్స్
- ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు - అనురాగ్ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
- ఉత్తమ మేల్ యాక్టర్ - చైతూ జొన్నలగడ్డ (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి)
- ఉత్తమ బాలల చిత్రం - అనగనగా
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రివ్యూ- పవన్, హరీష్ కాంబో మ్యాజిక్ రిపీట్ అయిందా?
మాయమవుతున్న పాత తెరలు- ఐమాక్స్, డాల్బీ హోరులో సింగిల్ స్క్రీన్స్ మనుగడ సాధ్యమేనా?