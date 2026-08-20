'సింగిల్ స్క్రీన్లు నష్టపోతాయి!'- సినిమా టికెట్ కొత్త ధరల నిర్ణయంపై ఎగ్జిబిటర్ల అభ్యంతరం
ప్రభుత జీవోపై తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అభ్యంతరం - జోవీ 77ను పునఃసమీక్షించాలని విజ్ఞప్తి
Published : August 20, 2026 at 9:24 PM IST
Telangana Film Chamber On Govt GO: టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుధవారం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు తెలంగాణలో సింగిల్ స్క్రీన్ల మనుగడను పూర్తిగా దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే జీవో నెం.77పై పునఃసమీక్షించాలని, టికెట్ ధరల నిర్ణయంపై సంబంధిత భాగస్వాములతో సంప్రదించాలని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కార్యదర్శి శ్రీధర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. సింగిల్ స్క్రీన్, మల్టీఫ్లెక్స్ థియేటర్ల టికెట్ ధరల వర్గీకరణపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ తరపున లేఖ రాసిన శ్రీధర్ తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రధాన భాగస్వాములను సంప్రదించాలని కోరారు.
థియేటర్ల వర్గీకరణ, టికెట్ ధరల విధానం వల్ల సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల మనుగడపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చిన్న పట్టణాలు, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో నడుస్తున్న థియేటర్లు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రభుత్వం వీలైనంత త్వరగా ఈ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని పునఃసమీక్షించాలని కోరారు. మరోవైపు తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ కూడా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను ఖండించింది. విదేశీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి తిరిగి రాగానే కలిసి తమ అభ్యంతరాలు వివరిస్తామని, అవసరమైతే న్యాయస్థానాన్ని కూడా ఆశ్రయిస్తామని ఎగ్జిబిటర్లు స్పష్టం చేశారు.