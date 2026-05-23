'పెద్దికి కూడా పర్సంటేజ్ కావాలి- అలా ఇస్తేనే సినిమా ఆడిస్తాం!'- ఎగ్జిబిటర్ల కీలక నిర్ణయం
పెద్ది రిలీజ్కు ముందు భారీ షాక్- పర్సంటేజ్ కావాల్సిందేనని ఎగ్జిబిటర్ల డిమాండ్ - తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ అసోసియేషన్ మీటింగ్లో నిర్ణయం!
Published : May 23, 2026 at 5:23 PM IST
Telangana Exhibitors Meeting : పెద్ది సినిమా రిలీజ్కు ముందు తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పర్సంటేజ్ ఇస్తేనే సింగిల్ స్క్రీన్లలో సినిమాలు ప్రదర్శిస్తామని ఎగ్జిబిటర్లు స్పష్టం చేశారు. పెద్ది సినిమా నుంచే పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే ఆ పర్సంటేజ్ ఎంత శాతమో అనేది నిర్మాతలు తమతో సమావేశమై నిర్ణయించాలని చెప్పారు. శనివారం హైదరాబాద్ తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ మీటింగ్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను అసోసియేషన్ సభ్యులు మీడియాకు వెల్లడించారు.
'ఇప్పటికి రెండు మూడు సార్లు తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కమిటీతో చర్చలు జరిపాం. గతంలో హరిహర వీరమల్లు మూవీ రిలీజ్ టైమ్లో రెండు నెలల్లో మా సమస్యను పరిష్కరిస్తాం అని చెప్పారు. కానీ ఏడాది అయినా పరిష్కారం లేదు. ఈ విషయంలో ప్రొడ్యూసర్లు కావాలని ఆలస్యం చేస్తున్నారు. తొలుత 3 వారాలు అని అన్నారు.అయితే ఇప్పుడు మరో 3 వారాలంటూ వాయిదా వేస్తున్నారు. మేమైతే పర్సంటేజ్ ప్రకారం ఇస్తేనే సినిమాలు ఆడిస్తాం. 15 ఏళ్ల కిందటే థియేటర్లకు లాభాలు ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితిలు మారిపోయాయి. ఇప్పుడు 120 మంది థియేటర్ల ఓనర్లు దీనస్థితిలో ఉన్నారు
కానీ, ప్రొడ్యూసర్లకు మాత్రం 14 రకాలుగా ఆదాయం వస్తుంది. యావత్ దేశమంతటా థియేటర్స్లో పర్సంటేజ్ విధానమే ఉంది. కానీ ఇక్కడే రెంటల్ సిస్టమ్ అమలులో ఉంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని మరింత ఆలస్యం చేస్తున్నారు. మా థియేటర్లలో రెంట్ ట్రాక్ అమలు చేసేందుకు మేం సిద్ధమే. మా నుంచి తప్పు జరగడం లేదు. థియేటర్లలో ఏసీ, సౌండ్ సిస్టమ్ కాదు, అక్కడ వచ్చే వసూళ్లను బేస్ చేసుకొని గ్రేడింగ్ చేయాలి. ఆ విధంగా గ్రేడింగ్ చేస్తే మేం సిద్ధం. కానీ మాకు కావాల్సింది పర్సంటేజ్ విధానమే. అది 5 శాతమా, 10 శాతమా అనేది నిర్మాతలే తేల్చాలి. సమావేశం నిర్వహించి క్లారిటీ ఇవ్వాలి' అని తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సభ్యులు తెలిపారు.
తెలంగాణాలో రేటు పెంచొద్దని సీఎంకు చెప్పాం!
పెద్ది సినిమా విషయంలో తెలంగాణలో టికెట్ రేట్ పెరగదని ఈ సందర్భంగా చెప్పారు. టికెట్ రేట్ పెంచకూడదని రీసెంట్గా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఎగ్జిబిటర్ అసోసియేషన్ వినతి పత్రం ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. 'ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోనే పెద్ది టికెట్ రేట్లు పెరగొచ్చు. తెలంగాణలో మాత్రం ఎలాంటి పెంపు లేదు. రేట్లు పెంచ వద్దని, ప్రేక్షకులను చంపొద్దని సీఎం రేవంత్రెడ్డితోపాటు ఛాంబర్కు మేం వినతి లేఖ ఇచ్చాం. ఒకవేళ పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం, డిమాండ్ అండ్ సప్లయ్ ఆధారంగానే మేం నిర్ణయం తీసుకుంటాం'
'పెద్ది లాంటి భారీ సినిమాలకు మేం కూడా సెల్యూట్ చేస్తాం. ఆ సినిమాపై మాకు ఎలాంటి ద్వేషం లేదు. పెద్ది చిత్రాన్ని ఈ వ్యవహారంలో నుంచి మినహాయించాలనే మేం అనుకున్నాం. కానీ, ఇప్పుడు పోతే మళ్లీ మమ్మల్ని ఎప్పుడు పట్టించుకుంటారనేది తెలియకనే ఈ సినిమాకూ పర్సంటేజ్ విధానంలో ఆడించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అవసరమైతే మా సమస్యను మెగాస్టార్ చిరంజీవి దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం దిశగా పని చేస్తాం' అని అన్నారు.
