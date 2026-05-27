చిరంజీవితో ఎగ్జిబిటర్ల మీటింగ్- పెద్దికి లైన్ క్లియర్- రెంటల్ విధానంలోనే రామ్చరణ్ సినిమా ప్రదర్శన
చిరంజీవితో తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ సమావేశం- చిరు జోక్యంతో సద్దుమణిగిన పర్సంటేజీ వివాదం-
Published : May 27, 2026 at 6:47 PM IST
Chiranjeevi Meeting With Exhibitors : టాలీవుడ్లో పర్సంటేజీల వివాదానికి ఎట్టకేలకు సద్దుమణిగింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సమావేశంతో తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'పెద్ది' సినిమాను రెంటల్ విధానంలోనే ప్రదర్శించాలని ఎగ్జిబిటర్లు డిసైడ్ చేశారు. దీంతో రామ్చరణ్ పెద్దికి సింగిల్ స్క్రీన్ల లైన్ క్లియర్ అయినట్లైంది. చిరంజీవితో సమావేశం అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం తెలిపింది.
చిరుతో మీటింగ్
హైదరాబాద్లో బుధవారం తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్లు మరోసారి చిరంజీవితో సమవేశమయ్యారు. రీసెంట్గా మెగాస్టార్తో చర్చించిన థియేటర్ ఓనర్లు ఇవాళ రెండో విడత సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ మీటింగ్లో తమ నిర్ణయాలను తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్ చిరంజీవికి వివరించింది. అయితే ఎగ్జిబిటర్లకు అన్ని రకాలుగా సహకారం అందిస్తామని చిరు వాళ్లతో చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఎట్టకేలకు చిరంజీవి జోక్యంతో పర్సంటేజీ నిర్ణయాన్ని ఎగ్జిబిటర్లు వాయిదా వేసుకున్నారు.
ఆయనతో చర్చించిన తర్వాత పెద్ది సినిమాను రెంటల్ విధానంలోనే ప్రదర్శించాలని అసోసియేషన్ నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్ 30 తర్వాత విడుదలయ్యే చిత్రాలను మాత్రం పర్సంటేజీ విధానంలో ఆడిస్తామని తెలిపారు. ఆ సినిమాలకు పర్సంటేజీ విధానం వర్తిస్తుందని అన్నారు. ఇక తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయం పట్ల చిరంజీవి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ఫిలిం ఛాంబర్ కమిటీ నివేదిక మేరకు నడుచుకోవాలని ఎగ్జిబిటర్లకు చిరంజీవి సూచించారు.
అంతకుముందు పెద్ది సినిమాతోనే పర్సంటేజీ విధానాన్ని అమలు చేయాల్సిందేనని ఎగ్జిబిటర్లు డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే సింగిల్ స్క్రీన్లలో సినిమా ప్రదర్శించబోమని తెలిపారు. దీనిపై నిర్మాతలు చర్చలకు పిలవాల్సిందిగా కోరారు. అయితే వ్యవహారంలో చిరంజీవి జోక్యం చేసుకొని ఎగ్జిబిటర్ల అసోసియేషన్తో పలుమార్లు చర్చించారు. తాజాగా సమావేశంలో అసోసియేషన్ ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.
కాగా, జూన్ 04న పెద్ది సినిమా విడుదల కానుంది. బుచ్చిబాబు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాపై హైప్ చాలానే ఉంది. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్, శివరాజ్కుమార్, జగపతిబాబు, బొమన్ ఇరానీ, దివ్యేందు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం ఇప్పటికే హైలైట్ అయ్యింది. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.