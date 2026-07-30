SIIMA 2026 : సైమా నామినేషన్స్ ఔట్ - టాప్లో 'మిరాయ్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'
2026 సైమా నామినేషన్స్ లిస్ట్ ఔట్- తెలుగు నుంచి టాప్లో ఉన్న సినిమాలు ఇవే
Published : July 30, 2026 at 7:38 PM IST
SIIMA 2026 Nominations : సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ (సైమా) 2026 నామినేషన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి. 2025 జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను నామినేషన్స్లో పరిణించారు. ఈసారి తెలుగు నుంచి తేజసజ్జ లీడ్రోల్లో వచ్చిన మిరాయ్ సినిమా అత్యధిక నామినేషన్స్ దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రం మొత్తంగా 11 విభాగాల్లో నామినేట్ అయ్యింది. ఈ నామినేషన్ల లిస్టును సైమా అవార్డుల కమిటీ గురువారం ప్రకటించింది.
మిరాయ్ టాప్లో
తేజ సజ్జ లీడ్ రోల్ వచ్చిన 2025లో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇందులో మంచు మనోజ్ నెగిటివ్ రోల్లో కనిపించారు. కార్తిక్ ఘట్టమనేని ఈ సినిమాను యాక్షన్ అడ్వెంచర్ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.140+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. ఇప్పుడు సైమాలో 11 కేటగిరీల్లో నామినేషన్స్ దక్కించుకోవడం విశేషం. ఇక 2025 సంక్రాంతికి వచ్చి హిట్ కొట్టిన సంక్రాతికి వస్తున్నాం సినిమా 10 కేటగిరీల్లో నామినేషన్స్ దక్కించుకుంది. విక్టరీ వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.300కోట్లకు పైగా వసూళ్లు అందుకుంది. ఇందులో మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్యా రాజేశ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనిల్ రావిపూడి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కించారు.
తండేల్, కోర్ట్ చెరో 9 కేటగిరీల్లో
అక్కినేని నాగచైతన్య తొలి వంద కోట్ల సినిమా తండేల్కు కూడా ఈసారి అవార్డులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చందు మొండేటి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా ఇది తెరకెక్కింది. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో రిలీజైన ఈ సినిమా సక్సెస్ అందుకుంది. సాయి పల్లవి ఫీమేల్ లీడ్లో నటిచింది. దీంతోపాటు కోర్ట్ సినిమా చెరో 9 విభాగాల్లో నామినేట్ అయ్యాయి.
SIIMA: THE NOMINATIONS ARE HERE... The 14th edition of NEXA SIIMA has unveiled the nominations, celebrating the finest films released in 2025 across the four South Indian film industries.— taran adarsh (@taran_adarsh) July 30, 2026
Leading the nominations across languages:
⭐ #Kannada: #Kantara: Chapter 1
⭐ #Tamil:… pic.twitter.com/g8XnfJiccd
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