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SIIMA 2026 : సైమా నామినేషన్స్​ ఔట్ - టాప్​లో 'మిరాయ్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'

2026 సైమా నామినేషన్స్ లిస్ట్ ఔట్- తెలుగు నుంచి టాప్​లో ఉన్న సినిమాలు ఇవే

SIIMA Nominations
SIIMA Nominations (Source : SIIMA 'x' Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 7:38 PM IST

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SIIMA 2026 Nominations : సౌత్‌ ఇండియన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మూవీ అవార్డ్స్‌ (సైమా) 2026 నామినేషన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి. 2025 జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను నామినేషన్స్​లో పరిణించారు. ఈసారి తెలుగు నుంచి తేజసజ్జ లీడ్​రోల్​లో వచ్చిన మిరాయ్ సినిమా అత్యధిక నామినేషన్స్ దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రం మొత్తంగా 11 విభాగాల్లో నామినేట్ అయ్యింది. ఈ నామినేషన్ల లిస్టును సైమా అవార్డుల కమిటీ గురువారం ప్రకటించింది.

మిరాయ్​ టాప్​లో
తేజ సజ్జ లీడ్​ రోల్​ వచ్చిన 2025లో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇందులో మంచు మనోజ్ నెగిటివ్ రోల్​లో కనిపించారు. కార్తిక్ ఘట్టమనేని ఈ సినిమాను యాక్షన్ అడ్వెంచర్ జాన్రాలో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.140+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. ఇప్పుడు సైమాలో 11 కేటగిరీల్లో నామినేషన్స్ దక్కించుకోవడం విశేషం. ఇక 2025 సంక్రాంతికి వచ్చి హిట్ కొట్టిన సంక్రాతికి వస్తున్నాం సినిమా 10 కేటగిరీల్లో నామినేషన్స్ దక్కించుకుంది. విక్టరీ వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.300కోట్లకు పైగా వసూళ్లు అందుకుంది. ఇందులో మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్యా రాజేశ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనిల్ రావిపూడి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కించారు.

తండేల్​, కోర్ట్​ చెరో 9 కేటగిరీల్లో
అక్కినేని నాగచైతన్య తొలి వంద కోట్ల సినిమా తండేల్​కు కూడా ఈసారి అవార్డులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చందు మొండేటి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా ఇది తెరకెక్కింది. గతేడాది ఫిబ్రవరిలో రిలీజైన ఈ సినిమా సక్సెస్ అందుకుంది. సాయి పల్లవి ఫీమేల్ లీడ్​లో నటిచింది. దీంతోపాటు కోర్ట్ సినిమా చెరో 9 విభాగాల్లో నామినేట్ అయ్యాయి.

సెప్టెంబర్​లో ఈవెంట్

సెప్టెంబర్ 11, 12 తేదీల్లో అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఇందులో 2025 ఏడాదిలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, లిరిసిస్ట్​లు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు, టెక్నీషియన్లకు, మూవీ టీమ్స్​కు ఈ పురస్కారాలు అందిస్తారు. తెలుగుతోపాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రతిభ చాటుకున్న ఆర్టిస్టులకు, చిత్రబృందాలకు అవార్డులు అందనున్నాయి.

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